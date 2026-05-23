روبيو يزور 3 مدن هندية قبل لقاء مودي في نيودلهي

- وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الهند لزيارة أربع مدن، بدءًا من كولكاتا، حيث سيزور مواقع الأم تيريزا قبل لقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيودلهي. - تركز الاجتماعات مع المسؤولين الهنود على أمن الطاقة والتعاون التجاري والدفاعي، بالإضافة إلى المشاركة في احتفال رسمي بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة. - يجتمع روبيو مع نظرائه في مجموعة "كواد" لتعزيز التعاون وضمان حرية منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تعتبر الهند شريكًا استراتيجيًا مهمًا للولايات المتحدة.

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الهند في وقت مبكر صباح اليوم السبت، للقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وحلّ روبيو بكولكاتا في أولى محطاته الأربع في الهند، وسيزور مواقع الأم تيريزا قبل أن يتوجه جواً إلى نيودلهي للقاء مودي في وقت لاحق من اليوم، وفقاً لوزارة الخارجية.

وأفادت السفارة الأميركية في الهند بأن روبيو سيزور مدن كولكاتا وأغرا وجايبور ونيودلهي. وستركز الاجتماعات المقررة مع كبار المسؤولين في الهند على موضوعات تشمل أمن الطاقة والتعاون التجاري والدفاعي. ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور. وسيشارك روبيو خلال زيارته في احتفال رسمي في نيودلهي لمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة. كذلك سيجتمع مع نظرائه في مجموعة "كواد" التي تضمّ إلى جانب الولايات المتحدة كلاً من الهند وأستراليا واليابان.

ويركز الاجتماع، من بين أمور أخرى، على تعزيز التعاون بين الدول الأربع. وتهدف المجموعة إلى ضمان أن تظل منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وتشير المنطقة بشكل عام إلى منطقة تمتد من المحيط الهندي إلى شمال المحيط الهادئ، وتشمل معظم آسيا وتمتد إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة. وتعد الهند، التي تحتفظ أيضاً بعلاقات قوية مع روسيا، شريكاً استراتيجياً مهماً للولايات المتحدة. وتصف نيودلهي الشراكة الدفاعية بأنها ركيزة أساسية للعلاقة.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)