روبيو يدعو في اتصال مع بن زايد لوقف إطلاق النار في السودان

- دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى وقف إطلاق النار في السودان، مشددًا على ضرورة وقف تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، محمّلًا إياها مسؤولية التصعيد الدموي. - أكد روبيو أهمية تحقيق وقف إطلاق نار إنساني، مشيرًا إلى أن الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع يأتي من بعض الدول، دون الإشارة مباشرة إلى الإمارات. - شدد وزيرا الخارجية المصري والسعودي على ضرورة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان واستقراره.

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

، الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في السودان، وذلك في اتصال هاتفي بوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي تواجه دولته اتهامات بتمويل قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني . وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت، إن روبيو أكد في الاتصال أهمية تحقيق وقف إطلاق نار إنساني في السودان.

ويأتي الاتصال بعد أيام قليلة من تشديد روبيو على ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع في السودان. وفي حديثه للصحافيين يوم الأربعاء، قال روبيو إن واشنطن تبذل كل ما في وسعها لإنهاء القتال والضغط على الأطراف المعنية. ودعا الوزير الأميركي، عقب اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع، إلى تحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح إلى مليشيات الدعم السريع، محمّلًا إياها مسؤولية التصعيد الدموي في السودان. وقال إنّ "ما يحدث هناك أمر مرعب". وأضاف: "أعتقد أنه يجب القيام بشيء ما لقطع إمدادات الأسلحة والدعم الذي تتلقاه قوات الدعم السريع مع تواصل تحقيقها تقدماً". وتابع: "أعتقد أن المشكلة الأساسية التي نواجهها هي أن قوات الدعم السريع توافق على أشياء ثم لا تمضي فيها". وقال روبيو إن "الدعم" تعتمد على الأموال والدعم الخارجيين لأنها تفتقر إلى مرافق تصنيع الأسلحة الخاصة بها، مشيراً إلى أنهما يأتيان من بعض البلدان، ونحن نعرف من تكون، وسنتحدث إليها بشأن ذلك ونجعلها تفهم أن ذلك سينعكس بشكل سيئ عليها وعلى العالم إذا لم نتمكن من وقف ما يحدث". ورفض الوزير الأميركي الإشارة إلى الإمارات، الشريك الوثيق للولايات المتحدة، عندما سئل عما إذا كان يقصدها.

واتهم الجيش السوداني الإمارات، في وقت سابق، بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ادعاء وصفه خبراء في الأمم المتحدة ومشرعون أميركيون بأنه ذو مصداقية. ونفى سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف جمال المشرخ، الخميس، تماماً الاتهامات بأن بلاده تقدم أي دعم بأي شكل من الأشكال لأي من الطرفين المتحاربين.

وفي السياق نفسه، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان. وجدد الوزيران في اتصال هاتفي، وفق الخارجية المصرية، تأكيد "أهمية وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)