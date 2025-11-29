روبيو يتغيب عن اجتماع لحلف الأطلسي في لحظة حرجة لأوكرانيا

- وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يعتزم التغيب عن اجتماع مهم لوزراء خارجية الناتو في بروكسل، مما يثير تساؤلات حول الأسباب، خاصة في ظل محاولات تضييق الخلافات حول خطة ترامب لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. - نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو سيمثل واشنطن في الاجتماع، بينما يشكو بعض الدبلوماسيين الأوروبيين من استبعادهم من العملية. - اجتماعان رسميان لوزراء خارجية الناتو يُعقدان سنوياً، وغياب وزير الخارجية الأميركي نادر، مما يثير القلق بين المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين بشأن اتفاق محتمل منحاز لروسيا.

قال مسؤولان أميركيان إن وزير الخارجية ماركو روبيو يعتزم التغيب عن اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل الأسبوع المقبل، وهو غياب غير معتاد لأكبر ممثل دبلوماسي للولايات المتحدة عن اجتماع مهم للحلف. وقال أحد المسؤولين، طلب عدم نشر اسمه لتتسنى له مناقشة أمور غير معلنة بعد، إن نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو سيمثل واشنطن بدلاً من روبيو.

ولم يتضح بعد سبب عزم روبيو التغيب عن اجتماع الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وقد تتغير خططه في اللحظة الأخيرة. لكن عدم حضوره المحتمل يأتي في وقت يحاول فيه المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون تضييق هوة الخلافات حول خطة الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، وبينما يشكو بعض الدبلوماسيين الأوروبيين من استبعادهم من العملية.

وينعقد اجتماعان رسميان لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي سنوياً، ومن النادر جداً أن يغيب وزير خارجية الولايات المتحدة عن أي منهما. وفي 2017 خلال فترة ولاية ترامب الأولى، خطط وزير الخارجية الأميركي آنذاك ريكس تيلرسون في البداية للتغيب عن اجتماع في إبريل/نيسان، قبل إعادة جدولة الاجتماع بعد ذلك ليناسب مواعيده. وأحجم متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على الغياب المحتمل لروبيو، لكنه قال إن حلف شمال الأطلسي "أُعيد إحياؤه تماماً" خلال إدارة ترامب، وأشار إلى أن روبيو التقى في الآونة الأخيرة مع عدد من المسؤولين الأوروبيين في سويسرا.

وقال المتحدث: "يلتقي الوزير روبيو بالحلفاء من حلف شمال الأطلسي ويتحدث معهم بانتظام، بما في ذلك اجتماعه مطلع الأسبوع الجاري في جنيف". وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن ماركو روبيو يحضر اجتماعات كافية. وأضاف المسؤول: "حضر الوزير روبيو بالفعل عشرات الاجتماعات مع الحلفاء من حلف شمال الأطلسي، وسيكون من غير العملي تماماً توقع حضوره في كل اجتماع". ويشعر المسؤولون الأوكرانيون والأوروبيون بالقلق من إجبارهم على قبول اتفاق منحاز للغاية للمصالح الروسية، وهي مخاوف ازدادت بشكل كبير بعد تسريب مسودة خطة من 28 نقطة لإنهاء الحرب إلى وسائل الإعلام في 18 نوفمبر/تشرين الثاني.

(رويترز)