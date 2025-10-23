روبيو يبدأ من إسرائيل جولة تشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية

- وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يزور إسرائيل من 22 إلى 25 أكتوبر وسط وقف إطلاق نار هش في غزة، ثم يتوجه إلى ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية من 26 إلى 30 أكتوبر. - نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يعرب عن تفاؤله بشأن خطة ترامب لغزة، ويعلن عن افتتاح "مركز التعاون العسكري المدني" لإعادة بناء غزة، مع تأكيد عدم نشر قوات أميركية في القطاع. - جاريد كوشنر يشير إلى تنسيق كبير بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة، رغم تحديات سرقة المساعدات وعدم تعاون الاحتلال.

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، أن الوزير ماركو روبيو سيجري زيارة إلى إسرائيل في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك وسط وقف إطلاق نار هش في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس). وأضافت الوزارة، في بيان، أن روبيو سيسافر بعد ذلك إلى ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويوم الثلاثاء، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، خلال زيارته إسرائيل، إنّ تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة يسير أفضل من المتوقع، معرباً عن تفاؤله في صمود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي واجه اختباراً صعباً في الأيام الماضية بسبب تصعيد إسرائيلي كبير. وأعلن فانس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في "مركز التنسيق المدني العسكري"، جنوبي إسرائيل، عن افتتاح "مركز التعاون العسكري المدني" لإعادة بناء غزة، فيما لفت كوشنر إلى أنه "يجري دراسة البدء في إعادة الإعمار في المناطق التي تقع اليوم تحت سيطرة" الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وكان فانس قد انضم، الثلاثاء، إلى كوشنر وويتكوف اللذين يجريان زيارة إلى إسرائيل لبحث المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. واعتبر نائب الرئيس الأميركي أن إسرائيل "ساعدت على نحوٍ ملحوظ في تنفيذ خطة غزة"، مجدّداً التأكيد أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات أميركية على الأرض في القطاع، وقال: "لن نفرض أي شيء على إسرائيل بشأن وجود جنود أجانب على أراضيها"، مضيفاً: "سيتعيّن على إسرائيل الاتفاق على نوع القوات التي ستكون على الأرض في إطار خطة ترامب. نحرص على وجود قوات أمنية في غزة لا تضم أميركيين وقادرة على حفظ السلام".

وعلى الرغم من تعرض عدد كبير من شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع للسرقة على يد العصابات العاملة في مناطق سيطرة جيش الاحتلال، وعدم تعاون الاحتلال مع وكالة الأمم المتحدة، إلّا أن كوشنر أشار إلى وجود "تنسيق كبير بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة". وفي السياق، قال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط: "إنّنا نتجاوز ما كنّا نعتقد أننا سنصل إليه في هذا الوقت" في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة.

(رويترز، العربي الجديد)