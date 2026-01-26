روبيو يبحث مع السوداني احتجاز سجناء "داعش" والعلاقات مع إيران

26 يناير 2026   |  آخر تحديث: 04:33 (توقيت القدس)
روبيو خلال إحاطة صحافية بمقر الخارجية، 19 ديسمبر 2025 (فرانس برس)
- ناقش وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نقل واحتجاز سجناء "داعش" في العراق، وأهمية إعادة الدول لمواطنيها وتقديمهم للعدالة.
- أكد روبيو أن الحكومة العراقية التي تسيطر عليها إيران لا يمكنها وضع مصالح العراق أولاً أو تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة.
- صرح اللواء تحسين الخفاجي بأن الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل، مع دوريات عسكرية يومية وأنظمة مراقبة متقدمة لمنع التسلل وتهريب الأسلحة.

أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا ليل الأحد-الاثنين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله نقل واحتجاز سجناء تنظيم "داعش" في منشآت عراقية إضافة إلى علاقات العراق مع إيران.

وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان، أن روبيو والسوداني ناقشا الجهود الدبلوماسية الجارية لضمان سرعة إعادة الدول سريعا لمواطنيها في العراق وتقديمهم للعدالة. وأكد روبيو أيضا "أن أي حكومة (في العراق) تسيطر عليها إيران لا يمكن أن تنجح في وضع مصالح العراق في المقام الأول أو أن تبقي العراق بعيدا عن الصراعات الإقليمية، أو أن تعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق".

جندي عراقي على الحدود مع سورية، 21 يناير 2026 (أحمد الربيعي/فرانس برس)
ثلاثة معتقلات عراقية تستعد لاستقبال سجناء "داعش" في سورية

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع في العراق اللواء تحسين الخفاجي، لـ"العربي الجديد"، أمس الأحد، إن الحدود العراقية السورية "باتت مؤمنة بالكامل، ولا توجد أي مخاوف تتعلق بتهديدات أو تأثر العراق بالأحداث الجارية على الأراضي السورية المحاذية للعراق". وبيّن الخفاجي أن "القوات العراقية باشرت دوريات عسكرية يومية على طول الحدود، مزودة بأحدث التجهيزات والمراقبة التقنية، بما في ذلك أنظمة الرصد بالكاميرات الحرارية والطائرات المسيّرة، للتأكد من منع أي محاولة للتسلل أو تهريب الأسلحة أو العناصر الإرهابية".

(رويترز، العربي الجديد)

 

