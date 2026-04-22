روبيو وهاكابي يشاركان في المحادثات بين لبنان وإسرائيل الخميس

قالت شبكة "سي أن أن" الأميركية، اليوم الأربعاء، إنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيشارك في المحادثات المقررة بين لبنان وإسرائيل غداً الخميس في مقرّ الوزارة بواشنطن. كما قال مسؤول في وزارة الخارجية إنّ السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، سيكون جزءاً من الوفد الأميركي إلى جانب السفير لدى لبنان ميشال عيسى، ومستشار وزارة الخارجية مايكل نيدهام، فيما سيمثل إسرائيل ولبنان سفيراهما لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر وندى حمادة معوض، على التوالي.

بدورها، نقلت شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية، عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله، إنّ هاكابي سيعود إلى واشنطن للمشاركة في المحادثات. وأضاف "ترحّب الولايات المتحدة بالانخراط البنّاء الذي بدأ في 14 إبريل/ نيسان، وسنواصل تيسير المحادثات المباشرة القائمة على حسن النية بين الحكومتين". يأتي ذلك فيما كانت القناة 12 العبرية، قد أفادت الثلاثاء، باستدعاء السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي للعودة إلى واشنطن لإجراء مشاورات في البيت الأبيض، غير أنها قالت إنّ الاستدعاء مرتبط بالتطورات مع إيران.

ونفت "أن بي سي نيوز" وجود صلة بين عودة هاكابي إلى واشنطن والتطورات في إيران، مشيرة إلى أنّ كبار الدبلوماسيين يسافرون بانتظام إلى واشنطن لتنسيق الجهود وعقد الاجتماعات، مضيفة نقلاً عن مسؤول في الخارجية الأميركية، أنه سيجري أيضاً "مشاورات دورية مع مسؤولي وزارة الخارجية والشركاء من الوكالات الأخرى، بما في ذلك مناقشات حول القضايا الإقليمية".

ويعقد الاجتماع الثاني بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء الخميس عقب اجتماع عقد يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وذلك في إطار الاجتماعات التمهيدية للتفاوض المباشر. وقالت مصادر رسمية لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من الأسبوع، إن "الطرف اللبناني سيتمسّك خلال الاجتماع بمطلب تمديد الهدنة لفترة من الزمن، قد تكون شهراً، إفساحاً في المجال لمسار المفاوضات المباشرة، والتي يحرص خلالها على تشكيل وفده وإتمام ملفه كاملاً". كما تحدثت المصادر عن تفاؤل في حصول تمديد في "ظل مسعى أميركي تعوّل بيروت عليه"، ما من شأنه أن يفتح المجال لتشكيل الوفد التفاوضي الذي سيكون برئاسة السفير سيمون كرم.

وبحسب المصادر، فإن الرئيس جوزاف عون يسعى لتذليل بعض العقبات، لا سيما في ظلّ رفض رئيس البرلمان نبيه بري التفاوض المباشر، ويسعى إلى تمثيل كافة القوى السياسية بالوفد، باعتبار أنّ التوافق ضروري في هذه المرحلة، ومن أجل تنفيذ التعهدات اللبنانية، وهو ما يؤكده أيضاً المجتمع الدولي. وشددت المصادر "عون مستعدٌّ للذهاب بعيداً من أجل الحل، ولن يتراجع عن مسار التفاوض".