روبيو ولافروف يبحثان الوساطة الأميركية بشأن أوكرانيا

- يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظيره الروسي سيرغي لافروف في الفيليبين لبحث جهود الوساطة الأميركية لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، وسط تراجع المحادثات غير المباشرة وانشغال واشنطن بالحرب مع إيران. - أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي على ضرورة فرض عقوبات صارمة على روسيا، مشيراً إلى أهمية الدعم العسكري والدبلوماسي من الشركاء الدوليين، بما في ذلك منظومة باتريوت للدفاع الجوي. - طلبت أوكرانيا اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن بعد هجمات روسية على سفن في البحر الأسود، داعية المجتمع الدولي للضغط على روسيا لوقف هجماتها على حرية الملاحة.

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، نظيره الروسي سيرغي لافروف في الفيليبين، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا (آسيان). ومن المتوقع أن يتناول الوزيران "الجهود الأميركية" الرامية إلى التوسط لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا التي تراجعت خلال الأشهر الأخيرة في ظل تعثر المحادثات غير المباشرة، وانشغال واشنطن بالحرب مع إيران.

وقال روبيو للصحافيين في مانيلا، الأربعاء، إنه يعتزم بحث الصراع في أوكرانيا مع لافروف، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لا تزال منفتحة على لعب دور في إنهاء الحرب إذا سنحت الفرصة لذلك". وأقر بأن هذه الجهود "تراجعت إلى حد ما خلال الأشهر القليلة الماضية"، لكنه أشار إلى أن الاجتماع سيبحث ما إذا كانت هناك فرصة لاستئناف المحادثات، مضيفاً: "علينا أن نحافظ على علاقة مع الحكومة الروسية، رغم وجود مجالات نختلف فيها"، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان أكبر ترسانتين نوويتين في العالم.

في المقابل، أكد لافروف، في تصريحات للصحافيين خلال اجتماع آسيان، أنه سيسأل روبيو عن أحدث تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي توقع فيها أن التوصل إلى تسوية "بات قريباً". وأضاف: "سأسأل ماركو روبيو عن ذلك (الخميس)".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد الأربعاء أن روسيا يجب أن "تشعر بضغط متزايد"، وأنه يتعين فرض عقوبات أكثر صرامة عليها. وقال في خطابه المسائي: "عقوباتنا بعيدة المدى، وضرباتنا متوسطة المدى، ومواقفنا القوية على الجبهة... كل ذلك سيُنفَّذ". وأضاف أنه التقى السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ماثيو ويتاكر، لبحث منظومة باتريوت للدفاع الجوي.

وأضاف زيلينسكي: "نحتاج إلى صواريخ لحماية أرواح شعبنا. لا يمكن أن يستمر النقص في صواريخ اعتراض الصواريخ الباليستية كما هو الحال الآن، فقد كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة للغاية، ومن المهم أن يساعدنا شركاؤنا". وقال إنه تحدث أيضاً مع المبعوثين الأميركيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بشأن تنشيط الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

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أوكرانيا تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن

في الأثناء، قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الأربعاء، إن أوكرانيا طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في 27 يوليو/ تموز، على خلفية هجمات روسية استهدفت سفناً في البحر الأسود. وأشار، في بيان نشره على منصة إكس، إلى أن ما لا يقل عن ثلاث سفن شحن مدنية تعرضت لهجمات أخيراً، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من أفراد أطقمها. وكتب: "لم تعبر الأربعاء أي سفينة الممر البحري الأوكراني في البحر الأسود، وذلك في ذروة موسم الحصاد. هذا إرهاب اقتصادي وإنساني متعمد". وأضاف: "روسيا تحتجز الأمن الغذائي العالمي رهينة". وقال سيبيها إن على المجتمع الدولي أن يرد على ذلك، مضيفاً: "نحث جميع الدول، ولا سيما المتضررة، على مطالبة روسيا فوراً بوقف هجماتها على حرية الملاحة في البحر الأسود". وتابع: "لا يحق لأي دولة أن تجوّع العالم، ويمكن للضغط العالمي أن يوقف الإرهاب الروسي".

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)