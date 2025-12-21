روبيو وبيسنت يقدمان تقريراً لترامب بشأن تصنيف الإخوان منظمة إرهابية

- من المتوقع أن يقدم وزيرا الخارجية والخزانة الأميركيان تقريراً للرئيس ترامب حول تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية، في خطوة أولى نحو تنفيذ أمر تنفيذي صدر في نوفمبر 2025. - التقرير سيحدد ما إذا كانت الإدارة ستدرج فروع الإخوان في لبنان والأردن ومصر على لوائح الإرهاب، مع إعلانات متوقعة خلال الأسبوع المقبل. - وقع ترامب أمراً تنفيذياً لإغلاق الإدارات الفيدرالية في 24 و26 ديسمبر، مما يمنح الموظفين إجازة طويلة، ومن المتوقع أن يقضي ترامب العطلة في منتجعه بفلوريدا.

من المقرر أن يرسل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بحلول الأربعاء المقبل، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقريراً مشتركاً يتناول تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية، في خطوة تمثل المرحلة الأولى من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لبحث المضي في تصنيف الجماعة. ومن المنتظر أن يحدد التقرير ما إذا كانت الإدارة ستتجه إلى إدراج أي من فروع الإخوان، بما فيها الموجودة في لبنان والأردن ومصر، على لوائح المنظمات الإرهابية الأجنبية أو الجماعات الإرهابية العالمية ذات الطابع الخاص.

ونصّ الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 على أنه، خلال 30 يوماً، يجب على وزيري الخارجية والخزانة، بالتشاور مع وزيرة العدل بام بوندي ومدير الاستخبارات الوطنية، تقديم تقرير مشترك إلى الرئيس، يتولى تقديمه مستشار الرئيس للأمن القومي، وهو ماركو روبيو، الذي صرّح منذ أيام بأنه ستصدر إعلانات بشأن جماعة الإخوان خلال الأسبوع المقبل، وليس من الواضح ما إذا كان الرئيس سيعلن قراراً خلال يوم الاثنين أم سيتخذ قراراً بخصوص تصنيف الجماعة مطلع العام المقبل.

ووقّع ترامب هذا الأسبوع أمراً تنفيذياً يقضي بإغلاق جميع الإدارات والوكالات التنفيذية الفيدرالية يومي الأربعاء 24 ديسمبر/ كانون الأول والجمعة 26 ديسمبر/ كانون الأول، ما يعني حصول الموظفين على إجازة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى يومي عطلة نهاية الأسبوع، تليها إجازة فيدرالية في أول أيام يناير/ كانون الثاني 2026. ومن المقرر أن يقضي الرئيس عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه الشهير مارالاغو بولاية فلوريدا، وذكر أنه قد يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال هذه العطلة.

وطبقاً للأمر التنفيذي للرئيس ترامب، وبعد تلقيه التقرير من وزيري الخارجية والخزانة، لدى الوزيرين مهلة 45 يوماً يجب خلالها اتخاذ الإجراءات المناسبة وإصدار قرارات في ما يخص تصنيف جماعة الإخوان، أي ان هذه المدة تنتهي في 11 فبراير/ شباط 2026.