- أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أهمية التحرك السريع لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مع ضرورة وجود قوة دولية وتكنوقراط فلسطينيين لضمان دخول المساعدات وإعادة الإعمار، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في السودان. - أعرب روبيو عن القلق الأميركي من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مشدداً على أهمية حكومة قوية في لبنان ونزع سلاح حزب الله لضمان السلام والاستقرار. - أشار روبيو إلى إعلانات مرتقبة بشأن جماعة الإخوان المسلمين بعد توقيع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً لتحديد تصنيف بعض فروعها كمنظمات إرهابية.

ذكر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تعمل على التحرك بسرعة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مضيفاً، خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، أنّ "الحرب توقفت في غزة، وهناك بالفعل المزيد من العمل، ونعمل على إنهاء المرحلة الأولى والانتقال لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة".

وربط روبيو دخول كامل المساعدات إلى الأجزاء التي تسيطر عليها حماس بوجود قوة قادرة على تأمينها بالكامل بعيداً عن الحركة، و"لذلك نحن في عجلة من أمرنا بشأن القوة الدولية والاتفاق على تكنوقراط فلسطينيين يتولون الأمور، من أجل دخول المزيد من المساعدات، ثم الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار".

ولفت روبيو إلى أن الإدارة الأميركية تحدثت مع العديد من الدول بشأن قوة الاستقرار الدولية في غزة، مضيفاً أن "غزة تعيش حالة من وقف إطلاق النار بعد الحرب، ونعمل على تحديد صلاحية القوات الدولية والتفويض المحدد لها". وأشار إلى أن باكستان "ستكون جزءاً من هذه القوة"، وأن واشنطن مهتمة بوجودها ضمن هذه القوات. وقال: "نسعى أيضاً إلى إعلان مجموعة حكومة التكنوقراط التي سيكون لها دور كبير، وأيضاً نركز على أجور وأتعاب قوات الاستقرار الدولية".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أنه "لا إمكانية لرؤية سلام دائم إذا بقيت حركة حماس قادرة على تهديد إسرائيل أو مواجهتها في المستقبل"، مؤكداً أنه "لن يستثمر أحد في غزة إذا كان خطر التدمير قائماً مرة أخرى"، ومشدداً على أهمية نزع السلاح لضمان عدم وجود حرب مستقبلية. وأشار إلى أن الخطوة الحالية هي "الإعلان عن مجلس السلام وتشكيل القوة الدولية وأيضاً مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة شؤون القطاع والحياة اليومية".

يأتي ذلك بينما كشفت تقارير إعلامية عن اجتماع مرتقب في ميامي سيعقده المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، مع الوسطاء من قطر ومصر وتركيا. وقالت التقارير إن ويتكوف يستعد لعقد اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والمصري بدر عبد العاطي، لمناقشة المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة. ويأتي اللقاء، الذي سيكون الأرفع مستوى بين الوسطاء والولايات المتحدة الأميركية منذ توقيع اتفاق غزة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط تواصل الغموض حول شكل القوة الدولية المقرّر نشرها في القطاع وأدوارها.

روبيو: سنواصل طرح رؤيتنا في ما يخص الضفة

وفي ما يخص الضفة الغربية، أشار روبيو إلى بيان سفير الولايات المتحدة في إسرائيل مايك هاكابي الذي انتقد فيه اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. وقال: "لقد أصدرت سفارتنا بيانات وتعليقات حول حوادث معينة نشعر بالقلق حيالها، وتحدث السفير هاكابي عنها بحزم شديد منذ أسبوعين"، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل طرح رؤيتها في ما يخص الضفة وتأثير ما يحدث على التحديات الأوسع للمنطقة.

"مساعٍ عاجلة" للوصول إلى هدنة إنسانية في السودان

وبشأن الحرب في السودان، ذكر روبيو أن الفظائع يجب أن تتوقف، وأن "المساعي العاجلة الآن هي هدنة إنسانية بداية العام الجديد تسمح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات لهؤلاء الذين يعانون"، مضيفاً: "نضغط من أجل الوصول إلى المرحلة الأولى، وهي الهدنة الإنسانية، وخلالها يمكننا التركيز على العناصر الأخرى التي أدت إلى هذا الصراع والعمل على حلها".

وقال: "من الواضح أن الجنوب وقوات الدعم السريع لديهما داعمون ومتورطون من خارج السودان، ونحن نتواصل مع هذه البلدان، ليس فقط التي توفر الأسلحة والمعدات، وإنما أيضاً التي تساعد على إعادة شحن هذه الأسلحة". وأشار إلى أنه تحدث إلى عدد من قادة بعض الدول بخصوص ذلك، كما أشار إلى مكالمته مع قادة الإمارات والسعودية. وذكر أن المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الأفريقية مسعد بولس عاد من اجتماع مع الجانب المصري ومع السعوديين والإماراتيين وآخرين لبحث الوضع في السودان.

"حكومة لبنانية قوية ونزع سلاح حزب الله"

وفي ما يخص لبنان، أكد روبيو أن الهدف الذي يتشاركه الجميع هو "حكومة لبنانية قوية تسيطر على البلاد، وأن يتم نزع سلاح حزب الله". وأعرب عن أمله في نجاح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الحالية، مضيفاً: "نفعل كل ما في وسعنا لتمكين الحكومة اللبنانية من القيام بذلك، وسندعم بكل طريقة ممكنة. سأكون واضحاً، لا أحد يريد حزب الله الذي يمكنه تهديد المنطقة والعمل وكيلاً لإيران، ومن الواضح أنهم إذا هددوا إسرائيل، فلن يكون هناك سلام، ولذا من أجل الحصول على سلام، يجب أن تكون لدينا حكومة لبنانية قوية تسيطر على البلاد، وألا يهدد حزب الله إسرائيل أو الدولة اللبنانية".

إعلانات أميركية بشأن "الإخوان"

في شأن آخر، قال روبيو إن واشنطن ستصدر على الأرجح بعض الإعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل. ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، أمراً تنفيذياً يلزم إدارته بتحديد ما إذا كان سيتم تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين، مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، "منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص".