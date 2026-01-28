روبيو: نظام إيران قد يكون أضعف من أي وقت والمظاهرات ستندلع مرة أخرى

قدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن عدد القتلى في إيران بالآلاف، مرجّحًا أن "النظام الإيراني قد يكون أضعف من أي وقت مضى"، وقال في جلسة استماع بالكونغرس، الأربعاء، ردًا على سؤال عن أفضل التقديرات الأميركية لأعداد القتلى: "حسنًا لا أعرف، الآلاف على وجه اليقين.. الأنظمة، بما فيها الموجود في إيران، تعلّمت أنه عندما تبدأ إطلاق النار على الناس في الرأس باستخدام القناصة، يكون هذا فعالًا، وقد فعلوا ذلك، وهو أمر مروّع، وهذا ما رأيناه. ربما يكون هذا النظام أضعف من أي وقت مضى".

وأشار روبيو إلى أن الاحتجاجات في إيران ربما تكون قد خفّت حدتها، لكنها ستندلع مرة أخرى في المستقبل، وأرجع السبب إلى أن "النظام لم يكن على استعداد للتغيير أو المغادرة. ليست لديه طريقة لمعالجة الشكاوى المشروعة لشعب إيران الذي يستحق الأفضل". وأضاف: "ليست لديهم طريقة لمعالجة الشكاوى الأساسية للمتظاهرين، المتمثلة بانهيار الاقتصاد، لأنهم ينفقون أموالهم ومواردهم على بناء الأسلحة ورعاية الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم بدلًا من إعادة استثمارها مرة أخرى في مجتمعهم. ونتيجة لهذا، فُرضت عليهم عقوبات عالمية، ما عزل اقتصادهم وبلدهم، والشعب الإيراني يطلب أن يتوقفوا عن هذا ويبدأوا في الاهتمام بالداخل".

روبيو: مستعدون لاستخدام القوة في فنزويلا لضمان أقصى حد من التعاون

إلى ذلك، وخلال أول جلسة استماع له منذ توجيه ضربات إلى فنزويلا، دافع روبيو عن العملية الأميركية العسكرية التي أدت لاختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واعتبر أنها "كانت المركز الأساسي لنشاط إيران في نصف الكرة الغربي"، ووصفها بأنها كانت "عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق وليست حربا"، تستهدف حماية المصالح الأميركية والمواطنين من تهديدات المخدرات والإرهاب، وأكد أنها تندرج تحت صلاحيات الرئيس بموجب المادة الثانية من الدستور ولا تحتاج إلى موافقة مسبقة من الكونغرس.

وشهدت الجلسة مقاطعات من ناشطين من حركة كود بينك، وهي منظمة ضد الحروب وتدعو للسلام، وردد بعض أفرادها "(الرئيس الأميركي دونالد) ترامب وروبيو مجرما حرب"، قبل أن تتدخل شرطة الكونغرس لإخراجهم من القاعة، وأكد عدم وجود قوات أميركية على الأرض رغم التعزيزات العسكرية في المنطقة، وقال "لا توجد حرب في فنزويلا، ولم نحتل أي دولة، ولا توجد قوة أميركية على أرضها. كانت عملية محدودة وقصيرة الأمد لإنفاذ القانون وحماية المصالح الأميركية من التهديد الذي يشكله الإرهاب المرتبط بالمخدرات".

وحذر روبيو من أن الإدارة على استعداد لاستخدام القوة لضمان أقصى قدر من التعاون إذا فشلت الوسائل الأخرى، وإذا لم تتعاون مع توقعات الولايات المتحدة، وقال "نأمل ألا يكون ذلك ضرورويا ولكن لا نخجل أبدا من واجبنا تجاه الشعب الأميركي ومهمتنا في هذا النصف من الكرة الأرضية"، ووصف الاتصالات مع القائدة الفنزويلية الجديدة (الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز) بأنها "محترمة ومثمرة للغاية"، وأشاد بوعدها بوقف تصدير النفط إلى كوبا.

"نتيجة مرضية للجميع" بشأن غرينلاند

وفي ما يتعلق بغرينلاند، قال روبيو إنه يتوقع "نتيجة مرضية للجميع" بشأن الجزيرة القطبية الشمالية مع انطلاق المفاوضات بشأنها، بعدما أكد ترامب أنه لن يأمر باستخدام القوة للاستحواذ على غرينلاند من حليفته الدنمارك. وأضاف روبيو "ستُعقد اجتماعات على مستوى تقني بيننا وبين شركائنا في غرينلاند والدنمارك بشأن هذه المسألة، وأعتقد أن لدينا مسارا قائما سيقودنا إلى نتيجة مرضية للجميع".