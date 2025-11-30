- بدأت مفاوضات في فلوريدا بين الوفد الأوكراني ومسؤولين أميركيين لمناقشة خطة لإنهاء النزاع مع موسكو، وسط اضطرابات سياسية في أوكرانيا وإقالة مسؤولين بسبب الفساد. - تتضمن الخطة الأميركية انسحاب القوات الأوكرانية من دونيتسك واعترافًا بحكم الأمر الواقع بمناطق دونيتسك والقرم ولوغانسك كروسية، مع تعديلات بعد انتقادات من كييف وأوروبا. - تعرضت منشأة نفط روسية لهجوم بزوارق مسيّرة، وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن هجوم على ناقلتي نفط، بينما تواصل روسيا هجماتها على أوكرانيا، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي للرئيس زيلينسكي.

بدأت المفاوضات بين الوفد الأوكراني ومسؤولين أميركيين الأحد، في فلوريدا لمناقشة الخطة الأميركية لإنهاء النزاع بين كييف وموسكو، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه يتوقع أن تسفر المحادثات مع المسؤولين الأوكرانيين عن "مزيد من التقدم" نحو اتفاق لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. وأضاف روبيو من مدينة هالانديل بيتش بولاية فلوريدا، حيث تجري المحادثات "الأمر لا يتعلق فقط باتفاقات السلام. إنه يتعلق بإيجاد مسار للمضي قدما يحافظ على سيادة أوكرانيا واستقلالها وازدهارها ولذا نتوقع إحراز المزيد من التقدم اليوم".

وتأتي المحادثات في الولايات المتحدة على وقع اضطرابات سياسية يواجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحكومته، إذ أجبره تحقيق فساد على إقالة مدير مكتبه وكبير مفاوضيه أندريه يرماك الجمعة. ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأوكراني بقيادة رستم عمروف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومبعوث واشنطن الخاص ستيف ويتكوف في فلوريدا الأحد، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي وكالة فرانس برس.

عرضت واشنطن خطة لوضع حدّ للنزاع الذي بدأ قبل أكثر من ثلاث سنوات، وتسعى لوضع اللمسات الأخيرة عليها بموافقة موسكو وكييف. ونصّت النسخة الأولى للمقترح الواقع في 28 نقطة، والذي تمّت صياغته من دون أي تدخل من حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، على انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك (شرق) واعتراف الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع بمناطق دونيتسك والقرم ولوغانسك على أنها روسية.

وعدّلت الولايات المتحدة في المسودة الأصلية بعد انتقادات من كييف وأوروبا، لكن الصيغة الحالية ما زالت غير واضحة. وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد محادثات مع زيلينسكي في باريس الاثنين.

استهداف منشأة نفط روسية

وقبل ساعات من مغادرة الوفد الأوكراني، توقفت العمليات في أحد أكبر موانئ النفط الروسية السبت بعد هجوم بزوارق مسيّرة. ووصف كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين (كاسبيان بايبلاين كونسورتيوم) الذي يضم شركتي النفط الأميركيتين الكبريين "إكسون موبيل" و"شيفرون" ويملك المنشأة، الضربة بأنها "هجوم إرهابي". ولم تعلّق أوكرانيا على الحادثة، علماً بأنها تستهدف مراراً منشآت الطاقة الروسية على أمل استنزاف خزينة الحرب التابعة لموسكو.

ويعد خط الأنابيب التابع لـ"كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين" الذي يبدأ في كازاخستان وينتهي عند الميناء المستهدف أساسياً لنقل النفط من كازاخستان، كذلك فإنه من بين الأكبر في العالم، إذ يدير نحو واحد في المئة من إمدادات النفط العالمية. لكنّ مصدراً أوكرانياً أعلن مسؤولية كييف عن هجوم على ناقلتي نفط في البحر الأسود يشتبه في أنهما ضمن أسطول الشبح الروسي الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية. وهزّت انفجارات الناقلتين "فيرات" و"كايروس" اللتين كانتا فارغتين قبالة الساحل التركي الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارة النقل التركية. وذكرت الوزارة أن إحداهما استُهدفت مجدداً صباح السبت.

وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لوكالة فرانس برس إن مسيّرات بحرية من طراز "سي بيبي" "استهدفت المركبين بنجاح". وشارك المصدر تسجيلاً مصوّراً يظهر على حد قوله المسيّرات البحرية وهي تتجه نحو السفينتين، متسببة بالانفجارات.

هجمات بمسيّرات

من جانبها، واصلت روسيا هجماتها الليلية على جارتها. وأفاد حاكم منطقة كييف ميكولا كالاشنيك عن "هجوم آخر بمسيّرة تابعة للعدو" في الساعات الأولى من صباح الأحد. وقال على تليغرام: "للأسف، نتيجة هجوم العدو على فيشغورود، قتل شخص وأصيب 11 آخرون، من بينهم طفل". وجاء هذا الهجوم في أعقاب هجوم روسي آخر مساء الجمعة بالطائرات المسيرة والصواريخ أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأعلنت روسيا التي تنفي استهداف المدنيين أنها ضربت بنى تحتية للطاقة تشغّل مجمّع الصناعات العسكرية الأوكرانية. لكن أوكرانيا تشير إلى أن الهجمات الروسية تهدف إلى إنهاك مدنييها. وبعد انفجارات ليل السبت العنيفة، قالت الأوكرانية العاملة في مجال الإعلام، غالينا بوندارنكو، لـ"فرانس برس" في كييف إن شظايا سقطت في منزلها. وقالت: "سقطت إحدى الشظايا قرب السرير. ضربت السرير ومن ثم علقت".

الكرملين: وضع زيلينسكي يتدهور على جميع الأصعدة

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إنّ موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "يتدهور يوماً بعد يوم"، سواء داخل أوكرانيا أو على خطوط المواجهة. وأضاف بيسكوف، في تصريح تلفزيوني، أن "الأمر الواضح هو أن كل يوم هو يوم ضائع بالنسبة لزيلينسكي ونظام كييف، كل يوم يتدهور موقفهم، سواء داخل البلاد أو على خطوط المواجهة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكان بيسكوف قد قال الجمعة الماضية، إن الوضع في أوكرانيا سيكون صعباً للغاية في ظل فضيحة الفساد المتنامية. وأضاف، في تصريح متلفز لوسائل إعلام روسية، تعليقاً على تفتيش منزل أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي، أن "الوضع في أوكرانيا صعب للغاية، وفي الواقع فضيحة الفساد هذه تهز النظام السياسي في البلاد من كل حدب وصوب". وأطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)