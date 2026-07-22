روبيو: منفتحون على التفاوض مع إيران وتهديدات الحوثيين البحرية مشكلة

- أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو انفتاح الولايات المتحدة على التفاوض مع إيران رغم تشككها في جدوى المحادثات بسبب عدم التزام طهران بتعهداتها، مشيراً إلى أن إيران خرقت مذكرة التفاهم بعد توقيعها بأقل من أسبوعين. - أشار روبيو إلى أن إيران تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، مؤكداً استمرار الولايات المتحدة في العمل على تقييد القدرات العسكرية الإيرانية التي تهدد الملاحة البحرية في مضيق هرمز. - اعتبر روبيو أن تهديد الحوثيين بفرض حصار بحري يمثل مشكلة، متهماً إيران بإثارة الاضطرابات في المنطقة، كما وصف حزب الله بأنه تهديد للحكومة السورية.

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ما زالت منفتحة على التفاوض مع إيران والتوصل إلى تسوية دبلوماسية معها، رغم تشكك واشنطن في جدوى المحادثات بسبب ما وصفه بعدم التزام طهران بتعهداتها، فيما اعتبر أن تهديد جماعة الحوثيين بفرض حصار بحري يمثل "مشكلة"، متهماً إيران بإثارة الاضطرابات في المنطقة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التعهدات التي لم تلتزم بها إيران حسب وصف روبيو؟ ما هي الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة للقضاء على القدرات العسكرية الإيرانية التي تهدد الملاحة البحرية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال روبيو إن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي، مضيفاً أن واشنطن ترغب في التوصل إلى حل دبلوماسي يضمن عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. وأوضح أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على المفاوضات، لكنها متشككة في جدواها، في ظل ما وصفه بنقص الثقة مع النظام الإيراني، مشيراً إلى أن طهران خرقت مذكرة التفاهم بعد أقل من أسبوعين من توقيعها، وهو ما لا يساعد على بناء الثقة خلال أي مفاوضات مقبلة.

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واعتبر روبيو أن إيران تواجه "مأزقاً كبيراً"، ولا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات التصعيد على أوضاعها الاقتصادية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية التي تهدد الملاحة البحرية. وأشار إلى أن سفناً تتعرض لهجمات في مضيق هرمز، وأن واشنطن تتحرك للدفاع عن حرية الملاحة وتقييد قدرة إيران على استهداف السفن وتهديد الحركة التجارية في الممر المائي.

وطالب روبيو إيران بالالتزام بفتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تقبل بسيطرة أي دولة على المعابر البحرية والمسطحات المائية في العالم، في وقت تتضرر فيه دول عدة من استهداف الحركة التجارية في هذا الممر الحيوي.

وعن الحوثيين، قال وزير الخارجية الأميركي إن تهديد الجماعة بفرض حصار بحري يمثل مشكلة، معتبراً أن إيران هي التي تثير المشكلات المرتبطة بتهديد الملاحة في المنطقة. وفي سياق آخر، قال روبيو إن حزب الله يشكل تهديداً للحكومة السورية، واصفاً إياه بأنه "عدو" لها، ومتهماً الحزب بمحاولة تقويضها.