روبيو: مجتبى خامنئي لا يزال حياً وتزداد مشاركته في اتخاذ القرار

- أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمفاوضات مع واشنطن، ويعتمد على مجلس استشاري يضم عناصر من الحرس الثوري. - شدد روبيو على شروط واشنطن لتوقيع اتفاق مع طهران، مثل إعادة فتح مضيق هرمز والتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، مع تخفيف مشروط للعقوبات. - تأتي تصريحات روبيو في جلسة استماع أمام الكونغرس، حيث يواجه الرئيس ترامب ضغوطاً لخفض أسعار البنزين وإعادة فتح مضيق هرمز قبل الانتخابات.

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتقد أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال حيا وتزداد مشاركته في اتخاذ القرار بالمفاوضات بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. وأضاف روبيو في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي "لقد تبين لنا خلال الحرب مع إيران أنها فوضت القادة الميدانيين لاتخاذ قرارات عكس الولايات المتحدة التي تصدر قراراتها من خلال وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان، ومع ذلك لدينا مؤشرات أن مجتبي خامنئي لا يزال حيا وأصبح ينخرط بشكل أكبر في اتخاذ القرار".

وشرح روبيو الرؤية الأميركية الحالية لآلية اتخاذ القرار في إيران، مشيراً إلى أن الوضع شهد تحولاً جذرياً بعد رحيل المرشد الأعلى الإيراني السابق وتولي ابنه من بعده الذي أصيب إصابة بالغة خلال الحرب. وقال رداً على سؤال إن جميع اتصالات المرشد تتم بالكتابة وعبر وسطاء. وأضاف روبيو أن المرشد يستعين بمجلس استشاري "ورغم عدم وضوح ما إذا كان هذا المجلس يتكون من ستة أشخاص أم ثمانية، إلا أنه مجلس قائم بالفعل، ويضم في عضويته عناصر من الحرس الثوري الإيراني وعناصر أخرى من أركان النظام. وفي نهاية الأمر على هذا المجلس أن يمنح موافقته النهائية على أي قرار أو إجراء يؤخذ".

وأشار إلى أن شخصيات مثل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف "يتعين عليها العودة إلى المجلس الاستشاري، وإذا كان الأمر يتطلب موافقة من جانبهم فإن العملية تستغرق من بين 3 و5 أيام". وأرجع طول مدة عملية اتخاذ القرار إلى عوامل لوجستية في آلية نقل الرسائل لمنع استهداف القادة والمسؤولين، وإلى ما وصفه بـ"تصدعات وخلافات داخلية، خاصة في ما يتعلق بما ينبغي عليهم الموافقة عليه وما لا ينبغي لهم قبوله".

وجدد وزير الخارجية الأميركي الحديث عن شروط واشنطن لتوقيع اتفاق مع طهران، قائلا "نحتاج منهم إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، وبجانب المضيق نحتاج منهم إلى شرط مسبق يسمح بالانتقال للمرحلة التالية من المفاوضات، وهو أن يلتزموا بالموافقة على مفاوضات محددة جدا للتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب". وأضاف روبيو أن الشرط للتوصل لاتفاق في المرحلة الحالية والانتقال للمرحلة الثانية، هو الموافقة المسبقة على أنهم سيتفاوضون على شروط وقيود شديدة وطويلة الأمد في الملف النووي أو إلغاء عملية التخصيب بشكل كامل في المرحلة الثانية. وتابع "بالطبع، هذه أمور تقنية فنية للغاية، ولذا لا أعتقد أنه يمكن حلها في خمسة أيام. وهذا يتطلب فريقا من الخبراء يجتمعون على مدى 30 أو 60 أو 90 يوما لإنهاء التفاصيل. لكنهم يجب أن يلتزموا برغبتهم في القيام بذلك. يجب أن يقولوا مثلا: سنتخلص من اليورانيوم المخصب، وقتها سننتقل إلى السؤال التالي: ما هي الآليات التي سنستخدمها لذلك".

كما أكد عدم رفع العقوبات عن إيران أثناء المرحلة الأولى من الاتفاق، قائلا في رده على سؤال السيناتور الديمقراطي مارو روبيو: "في الوقت الحالي، كل ما ناقشناه معهم هو أن أي تخفيف للعقوبات مشروط. أي يجب أن يكون مقابل السبب الذي فرضت من أجله العقوبات في المقام الأول وهو برنامجهم النووي. إيران تعاقب بسبب تخصيب اليورانيوم. لقد ربطنا الأمر بالتزامهم وامتثالهم. لن نقدم تخفيفا للعقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. هذا لم يناقش".

وأشار روبيو إلى أنه لن يتم رفع جميع العقوبات على إيران إنما بعض العقوبات فقط، وقال "تذكر أن العقوبات تشمل عقوبات دولية، وعقوبات كونغرسية، وعقوبات تنفيذية. لذا يمكننا رفع بعضها ولا نستطيع رفع بعضها الآخر. لكن أي تخفيف للعقوبات مشروط، أي يجب أن يكون مقابل السبب الذي فرضت من أجله هذه العقوبات في المقام الأول، وهو برنامجهم النووي".

وهذه أول جلسات الاستماع العلنية لروبيو أمام مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين منذ اندلاع الحرب مع إيران، وسط ترقب لموقف الإدارة الأميركية من الصراع وتداعياته. وسيقدم روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي، إفادات أمام لجان مختصة في الكونغرس بشأن طلب ميزانية وزارة الخارجية، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض موازنة الشؤون الخارجية بنسبة 30%، مقابل زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 50%.

ويأمل مشرعون أميركيون أن يوضح روبيو استراتيجية الإدارة لإنهاء الصراع مع إيران، الذي بدأ عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير/ شباط الماضي. ورغم مشاركة روبيو في جلسات إحاطة مغلقة مع أعضاء الكونغرس بشأن الحرب، فإن هذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها بإفادة علنية حول الملف الإيراني منذ اندلاع المواجهة.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إن هناك حاجة لإنهاء الحرب، مشيراً إلى تداعياتها الاقتصادية، ولا سيما ارتفاع أسعار الوقود وتأثيره على المستهلكين والشركات الأميركية.

في المقابل، يواجه ترامب ضغوطاً من أعضاء جمهوريين يأملون في إعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار البنزين قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبلة، التي ستحدد مستقبل الأغلبية الجمهورية في الكونغرس. كما يواجه الرئيس الأميركي ضغوطاً داخل حزبه من مؤيدين للتصعيد مع إيران يعارضون تقديم أي تنازلات لطهران.

وكان روبيو قد واجه خلال جلسة إحاطة سرية سابقة انتقادات من أعضاء ديمقراطيين بسبب عدم حصول الإدارة على موافقة مسبقة من الكونغرس قبل تنفيذ العمليات العسكرية، فيما حظي بدعم غالبية الجمهوريين المؤيدين للتحرك ضد إيران.