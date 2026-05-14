- خلال القمة بين ترامب وشي، تم الاتفاق على عدم عسكرة مضيق هرمز ورفض فرض رسوم على السفن، مع تأكيد الصين رفضها لتطوير إيران أسلحة نووية. - في ملف تايوان، أكدت الولايات المتحدة ثبات سياستها، بينما حذرت الصين من أن فرض الوحدة بالقوة سيكون خطأً فادحاً، مما قد يعرض العلاقات الثنائية للخطر. - بخصوص الناتو، أشار روبيو إلى أهميته للولايات المتحدة، لكنه انتقد حلفاء مثل إسبانيا لرفضهم استخدام قواعدهم لشن هجمات على إيران.

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب ناقش خلال القمة التي جمعته اليوم الخميس، مع نظيره الصيني شي جين بينغ ملف إيران، متحدثاً عن توافق مع الجانب الصيني بأنهم "لا يؤيدون عسكرة مضيق هرمز ولا نظام فرض الرسوم" على السفن التي تعبر بالممر الحيوي. وأضاف روبيو في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أن الولايات المتحدة "لم تطلب مساعدة الصين في ملف إيران لأنها لا تحتاج إليها".

وبخصوص جلسة المحادثات التي استمرت لمدة ساعتين بين ترامب وشي ووفديهما، قال روبيو "لقد ذكر الجانب الصيني أنهم لا يؤيدون عسكرة مضيق هرمز، ولا يؤيدون فرض نظام لرسوم العبور، وهذا هو موقفنا أيضاً"، معتبراً أن ترامب وشي، وجدا أرضية مشتركة بشأن ملف إيران، حيث جددت الصين تأكيدَها رفضَها قيام إيران بتطوير أسلحة نووية، بحسب قوله.

وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة ليست بعيدة عن تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية، لأنها تشتري من الأسواق العالمية، مضيفاً أن "بعض الدول الأخرى تدفع ثمن أعلى بكثير، ولذلك يجب عليهم أيضاً الانخراط في هذه المسألة" وأن ترامب "لم يطلب أي شيء". ودافع روبيو في المقابلة عن تصريحات ترامب بشأن عدم تفكيره في التأثير المالي للحرب على إيران على المواطنين الأميركيين. وقال "ما أراد الرئيس توضيحه هو أنه إذا ظن الإيرانيون أن بإمكانهم استغلال سياساتنا الداخلية للضغط عليه من أجل إبرام اتفاق سيئ، فهذا أمر لن يحدث".

روبيو: لا تغيير بخصوص تايوان

وفي ما يخص ملف تايوان، قال روبيو إن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير بشأن هذه القضية، مضيفاً أنها "ثابتة ومتسقة إلى حد كبير عبر إدارات رئاسية متعاقبة". وأوضح أن هذا الملف نُوقِش في الاجتماعات، وأن واشنطن أوضحت موقفها من هذا الملف، وتم الانتقال إلى موضوعات أخرى.

وقال روبيو "أعتقد أن الصين على الأرجح تفضل أن تنضم تايوان إليها طواعية. في عالم مثالي هم يفضلون بعض الأصوات أو الاستفتاء لإغلاق هذه الصفحة. هذا ما يفضلونه. ما ظهر بوضوح من سياسات الرئيس شي ما يطلقون عليه الوحدة، وأنه يجب أن يحدث في مرحلة ما. ونعتقد أنه سيكون خطأ فادحاً محاولة فرض ذلك بالقوة أو أي شيء من هذا القبيل".

ونشرت بكين اليوم بياناً بشأن المحادثات، وأشارت إلى أن الرئيس الصيني حذر نظيره الأميركي من أن التوترات بشأن تايوان قد تعرض العلاقات الثنائية للخطر، وقد تقود إلى "صراع" إذا لم يتم التعامل معها بحذر. ولا تقيم الولايات المتحدة علاقة رسمية مع تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، لكنها تعد أكبر داعم دولي ومصدر للأسلحة لها.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد قال في مقابلة أجريت على الطائرة الرئاسية مع شبكة "فوكس نيوز" ونشرت اليوم، إن "لدى الصين خطة. إنهم يعتقدون أنهم سيكونون أقوى دولة في العالم، ولا نلومهم على ذلك. نحن لا نحاول تقييد الصين، ولكن صعودها لا يمكن أن يكون على حسابنا".

وفي ما يخص حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قال روبيو: "أحد الأسباب التي جعلتني أؤيد الحلف هو أنه منحنا حقوقاً في أوروبا، لكن عندما يحرمنا حلفاؤنا مثل إسبانيا من استخدام هذه القواعد، وهو السبب الرئيسي وراء كون ناتو جيداً لأميركا، فما الغرض من هذا التحالف"، مضيفاً "هل نحن في حلف شمال الأطلسي فقط لحمايتهم وليس لتعزير مصالحهم الوطنية. هذا سؤال مشروع للغاية نحتاج إلى معالجته". وكانت إسبانيا قد رفضت السماح للولايات المتحدة الأميركية باستخدام قواعدها في شن هجمات جوية على إيران.