روبيو: قد نشارك في المفاوضات المقبلة بين موسكو وكييف

- أعلنت الولايات المتحدة عن إمكانية انضمامها لمفاوضات جديدة بين موسكو وكييف، حيث تظل مسألة الأراضي في شرق أوكرانيا العقبة الرئيسية. - تم التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وهو مطلب رئيسي لكييف، لكن قضية دونيتسك لا تزال عالقة، مع جهود حثيثة للتوفيق بين وجهات نظر الجانبين. - تسعى الولايات المتحدة كوسيط لإقناع الجانبين بتقديم تنازلات، بينما تنتظر كييف توقيع الوثيقة الأميركية بشأن الضمانات الأمنية.

أعلن وزير الخارجية الأميركي

ماركو روبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة قد تنضم إلى مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف هذا الأسبوع، في حين ما زالت مسألة الأراضي في شرق أوكرانيا العقبة الرئيسية. وعقد وفدان أوكراني وروسي الأسبوع الماضي في أبوظبي أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب التي بدأت مع الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022 وأدّت إلى مقتل عشرات الآلاف.

وقال روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "من المفترض أن يعقدوا محادثات جديدة هذا الأسبوع"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة قد تحضر"، لكنه أوضح أن مشاركة الولايات المتحدة ستكون بمستوى أقل من الأسبوع الماضي، حين شارك المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في المحادثات. وأشار روبيو إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وهو مطلب رئيسي لكييف قبل أي تنازلات، وقال: "لا تزال هناك قضية عالقة، تعلمون جميعاً بها، وهي المطالبة بأراضي دونيتسك"، في إشارة إلى المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تطالب بها موسكو.

وأضاف "أعلم أن هناك جهوداً حثيثة تبذل لمحاولة التوفيق بين وجهات نظر الجانبين بشأن هذه القضية. ولا تزال هذه عقبة لم نتجاوزها بعد". وأقر روبيو بأن هذه المسألة ستكون "شديدة الصعوبة"، لا سيما بالنسبة لأوكرانيا. وكان ويتكوف قد أعلن، الأحد، أن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا ستتواصل في أبوظبي الأسبوع المقبل. وقال ويتكوف في منشور على منصة "إكس" متحدثاً عن محادثات أبوظبي: "كانت بناءة للغاية، وجرى وضع خطط لمواصلة المحادثات الأسبوع المقبل".

وتطالب روسيا بأن تتنازل أوكرانيا عن أراضٍ، وتتخلى عن آمالها في عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتتخلى عن جيشها القوي من أجل إنهاء العنف. ورفضت أوكرانيا الانسحاب من المناطق التي لم تحتلها بعد القوات العسكرية الروسية. وتسعى الولايات المتحدة، بصفتها وسيطاً، إلى إقناع الجانبين بتقديم تنازلات. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن الوثيقة الأميركية بشأن الضمانات الأمنية لبلاده جاهزة بالكامل، وإن كييف تنتظر موعد توقيعها ومكانه، مشيراً إلى إحراز تقدم خلال المحادثات مع روسيا في أبوظبي خلال اليومين الماضيين.

وأضاف: "بالنسبة لنا، الضمانات الأمنية هي أولاً وقبل كل شيء ضمانات أمنية من الولايات المتحدة. الوثيقة جاهزة بنسبة 100%، ونحن في انتظار شركائنا لتأكيد موعد توقيعها ومكانه". وأردف قائلاً: "ستُرسل الوثيقة بعد ذلك إلى الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوكراني من أجل التصديق عليها".

(فرانس برس، العربي الجديد)