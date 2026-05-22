روبيو: تقدم طفيف بشأن إيران وترامب مستاء جداً من "ناتو"

- أشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى تقدم طفيف في التعامل مع إيران، ورفض الولايات المتحدة لإنشاء نظام إيراني لتحصيل رسوم عبور مضيق هرمز، مؤكداً على أهمية دور حلف شمال الأطلسي. - عبر روبيو عن استياء الرئيس ترامب من بعض الدول الأعضاء في الناتو لعدم دعمها الكافي للحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية، ملوحاً بإمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الحلف. - تسعى الدول الأوروبية خلال اجتماع الناتو في السويد إلى تهدئة الولايات المتحدة عبر التأكيد على استعدادها لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتحمل مسؤولية أكبر عن الأمن الأوروبي.

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إنه "تم إحراز تقدم طفيف بشأن إيران"، مضيفا أن إنشاء إيران نظاما لتحصيل رسوم لعبور مضيق هرمز أمر غير مقبول ويجب ألا تقبل أي دولة بذلك. وذكر روبيو قبل اجتماع لدول حلف شمال الأطلسي في بلدة هلسينغبورغ بالسويد أن الحلف يجب أن يكون مفيدا لكل الأطراف المعنية، وأنه يتوقع أن يمهد الاجتماع الطريق لقمة بين قادة دول الحلف في أنقرة في وقت لاحق من هذا العام. وأضاف "مثل أي تحالف، يجب أن يكون مفيدا لكل الأطراف المعنية. لا بد من وجود فهم واضح للتوقعات".

وتابع وزير الخارجية الأميركي أنه "يجب التعامل" مع "خيبة أمل" الرئيس دونالد ترامب التي سبّبها موقف حلفاء بلاده من الحرب على إيران، وقال "آراء الرئيس، وبصراحة خيبة أمله من بعض حلفائنا في الناتو وردّهم على عملياتنا في الشرق الأوسط، هي أمور موثقة جيدا وسيتعيّن التعامل معها، لكنها لن تُحلّ أو تُعالج اليوم".

ويشارك روبيو، اليوم الجمعة، في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في السويد، وذلك للمرة الأولى منذ أن شكك ترامب في جدوى الحلف العسكري بسبب الخلافات حول الحرب على إيران، وإعلان واشنطن خططاً لسحب 5 آلاف جندي من أوروبا.

وقبل سفره إلى السويد، قال روبيو إن ترامب "مستاء جداً" من الدول الأعضاء بالحلف التي لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد على أراضيها من أجل الحرب، مشيراً إلى إسبانيا على وجه الخصوص. وأضاف روبيو، لصحافيين في ميامي: "هناك دول مثل إسبانيا ترفض السماح لنا باستخدام هذه القواعد. حسناً، لماذا أنتم في حلف شمال الأطلسي إذاً؟ هذا سؤال منطقي جداً". وتابع: "للإنصاف، كانت دول أخرى في حلف شمال الأطلسي متعاونة للغاية، لكننا بحاجة إلى مناقشة ذلك".

وانتقد ترامب بشدة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لعدم بذلها مزيداً من الجهد لمساعدة الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية. وقال إنه يفكر في الانسحاب من الحلف، وتساءل عما إذا كانت واشنطن ملزمة بالوفاء بمعاهدة الدفاع المشترك.

وشدد مسؤولو حلف شمال الأطلسي على أن الولايات المتحدة لم تطلب من الحلف، الذي يضم 32 دولة، المشاركة في الحرب على إيران، لكن كثيراً من الدول الأعضاء أوفت بالتزاماتها بالسماح للقوات الأميركية باستخدام مجالها الجوي والقواعد على أراضيها. وتفاقمت المخاوف الأوروبية أيضاً بشأن موقف ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي هذا العام بسبب سعيه إلى الاستحواذ على جزيرة غرينلاند، وهي إقليم تابع للدنمارك، الدولة العضو في الحلف.

استعداد أوروبي للمساعدة في مضيق هرمز

ومن المتوقع أن يسعى الوزراء الأوروبيون خلال الاجتماع، الذي يعقد في مدينة هلسينغبورغ السويدية، إلى تهدئة الولايات المتحدة عبر التأكيد على استعداد دولهم للمساعدة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف بذلك، وتحمّل مزيد من المسؤولية عن الأمن الأوروبي. وكانت إيران قد فرضت قيوداً على عبور المضيق خلال الحرب.

وتزايدت مخاوف الأوروبيين بشأن التزام الرئيس الأميركي تجاه حلف شمال الأطلسي بسبب قرار سحب 5000 جندي من أوروبا، وهو ما ربطه مسؤولون أميركيون بانتقاد المستشار الألماني فريدريش ميرز لاستراتيجية ترامب الحربية تجاه إيران. وشعر حلفاء واشنطن أيضاً بالارتباك والقلق إزاء الطريقة التي أُعلن بها هذا القرار. فقد قال مسؤولون أميركيون في البداية إن القوات ستسحب من ألمانيا، لكنهم ذكروا لاحقاً أنهم سيؤجلون نشر لواء عسكري في بولندا.

وأعلنت الولايات المتحدة أن عملية النشر المخطط لها لصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى في ألمانيا لن تتم. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن واشنطن تعتزم، بالإضافة إلى ذلك، إبلاغ دول حلف شمال الأطلسي بأنها ستقلص القدرات العسكرية التي توفرها الولايات المتحدة للحلف في أوقات الأزمات.

وسعى القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي، الجنرال أليكسوس غرينكويتش، من سلاح الجو الأميركي، هذا الأسبوع إلى طمأنة الحلفاء الأوروبيين بشأن أحدث القرارات، قائلاً إن عمليات السحب ستستمر على مدى سنوات لإعطاء دول الحلف الوقت لتطوير قدرات تعوضها. وقال لصحافيين في مقر حلف شمال الأطلسي، الثلاثاء: "مع ازدياد قوة الركيزة الأوروبية للحلف، فإن هذا يسمح للولايات المتحدة بتقليص وجودها في أوروبا والاقتصار على توفير القدرات الحيوية التي لا يستطيع الحلفاء توفيرها بعد".

(رويترز، العربي الجديد)