روبيو قبل اجتماعه مع الناتو: ترامب مستاء جدا من الحلف بسبب حرب إيران

سيجتمع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، مع نظرائه من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي للمرة الأولى منذ أن شكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جدوى التحالف العسكري بسبب الخلافات حول الحرب على إيران، وإعلان واشنطن خططاً لسحب 5000 جندي من أوروبا.

وقبل سفره للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في السويد، قال روبيو إن ترامب "مستاء جداً" من الدول الأعضاء بالحلف التي لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد على أراضيها من أجل الحرب، مشيراً إلى إسبانيا على وجه الخصوص.

وأضاف روبيو، لصحافيين في ميامي: "هناك دول مثل إسبانيا ترفض السماح لنا باستخدام هذه القواعد. حسناً، لماذا أنتم في حلف شمال الأطلسي إذاً؟ هذا سؤال منطقي جداً". وتابع: "للإنصاف، كانت دول أخرى في حلف شمال الأطلسي متعاونة للغاية، لكننا بحاجة إلى مناقشة ذلك".

وانتقد ترامب بشدة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لعدم بذلها مزيداً من الجهد لمساعدة الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية. وقال إنه يفكر في الانسحاب من الحلف، وتساءل عما إذا كانت واشنطن ملزمة بالوفاء بمعاهدة الدفاع المشترك.

وشدد مسؤولو حلف شمال الأطلسي على أن الولايات المتحدة لم تطلب من الحلف، الذي يضم 32 دولة، المشاركة في الحرب على إيران، لكن كثيراً من الدول الأعضاء أوفت بالتزاماتها بالسماح للقوات الأميركية باستخدام مجالها الجوي والقواعد على أراضيها. وتفاقمت المخاوف الأوروبية أيضاً بشأن موقف ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي هذا العام بسبب سعيه للاستحواذ على جزيرة غرينلاند، وهي إقليم تابع للدنمارك، الدولة العضو في الحلف.

الأوروبيون يبدون استعداداً للمساعدة في مضيق هرمز

ومن المتوقع أن يسعى الوزراء الأوروبيون خلال الاجتماع، الذي يعقد في مدينة هلسينغبورغ السويدية، إلى تهدئة الولايات المتحدة عبر التأكيد على استعداد دولهم للمساعدة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف بذلك، وتحمل مزيد من المسؤولية عن الأمن الأوروبي. وكانت إيران قد فرضت قيوداً على عبور المضيق خلال الحرب.

وتزايدت مخاوف الأوروبيين بشأن التزام الرئيس الأميركي تجاه حلف شمال الأطلسي بسبب قرار سحب 5000 جندي من أوروبا، وهو ما ربطه مسؤولون أميركيون بانتقاد المستشار الألماني فريدريش ميرز لاستراتيجية ترامب الحربية تجاه إيران. وشعر حلفاء واشنطن أيضاً بالارتباك والقلق إزاء الطريقة التي أُعلن بها هذا القرار. فقد قال مسؤولون أميركيون في البداية إن القوات ستسحب من ألمانيا، لكنهم ذكروا لاحقاً أنهم سيؤجلون نشر لواء عسكري في بولندا.

وأعلنت الولايات المتحدة أن عملية النشر المخطط لها لصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى في ألمانيا لن تتم. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن واشنطن تعتزم، بالإضافة إلى ذلك، إبلاغ دول حلف شمال الأطلسي بأنها ستقلص القدرات العسكرية التي توفرها الولايات المتحدة للحلف في أوقات الأزمات.

وسعى القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي، الجنرال أليكسوس غرينكويتش، من سلاح الجو الأميركي، هذا الأسبوع إلى طمأنة الحلفاء الأوروبيين بشأن أحدث القرارات، قائلاً إن عمليات السحب ستستمر على مدى سنوات لإعطاء دول الحلف الوقت لتطوير قدرات تعوضها. وقال لصحافيين في مقر حلف شمال الأطلسي، الثلاثاء: "مع ازدياد قوة الركيزة الأوروبية للحلف، فإن هذا يسمح للولايات المتحدة بتقليص وجودها في أوروبا والاقتصار على توفير القدرات الحيوية التي لا يستطيع الحلفاء توفيرها بعد".

(رويترز)