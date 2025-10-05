- أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الاتفاق بشأن غزة ليس مضمونًا بالكامل، مشيرًا إلى أن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين يمثل أولوية ويمثل المرحلة الأولى من إنهاء الحرب، مع استمرار المحادثات حول الأمور اللوجستية. - شدد روبيو على أهمية وقف القصف الإسرائيلي في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن، موضحًا أن المرحلة الثانية تتعلق بنزع السلاح والانسحاب، مع ضرورة تشكيل قيادة فلسطينية تكنوقراط. - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إبرام اتفاق سلام في غزة بات قريبًا، مشيرًا إلى أن حماس وافقت على بعض نقاط الخطة، مع استمرار الاجتماعات في القاهرة بين وفدين من إسرائيل وحماس.

واصفا إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بـ"الأولوية" وأنه "المرحلة الأولى من إنهاء الحرب"، فيما لم يتسن بعد الانتهاء من تفاصيل ما سيحدث بعد ذلك. قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الأحد، في تصريح لقناة "فوكس نيوز صنداي"، إنه "لا أحد يستطيع" أن يقول إن الاتفاق بشأن غزة "مضمون بنسبة 100٪"، فيما قال لشبكة "إن بي سي" إن حركة حماس "وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث في غزة بعد الحرب"، و"سنعرف بسرعة كبيرة ما إذا كانت جادة أم لا، من خلال كيفية سير هذه المحادثات الفنية من حيث الأمور اللوجستية"،

وذكر روبيو، في حديث لشبكة "أن بي سي نيوز"، أنه "لا يمكن إقامة هيكل لحكم غزة لا يضم حماس في ثلاثة أيام"، معتبراً أن الحرب في غزة لم تنته بعد على الرغم من موافقة حماس على أجزاء من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القطاع، مشيراً إلى أنه "تجري اجتماعات بشأن اتفاق حماس وإسرائيل". وحين سئل عما إذا كان يتوقع إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين هذا الأسبوع، رد بالقول: "نريد إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن". وأضاف "المحادثات جارية، بل وأنا أتحدث إليكم الآن، نأمل الانتهاء منها سريعاً هذا الأسبوع... يجب ألا يستغرق هذا أسابيع أو حتى عدة أيام. نريد حدوثه بسرعة كبيرة". وتابع "أما المرحلة الثانية، وهي مرحلة نزع السلاح والانسحاب، فلن تكون سهلة".

وتابع: "ماذا سيحدث بعد انسحاب إسرائيل إلى الخط الأصفر، وربما إلى ما بعده، مع تطور هذا الوضع؟ كيف يمكن تشكيل قيادة فلسطينية تكنوقراط لا تشبه حماس؟ كيف يمكن نزع سلاح أي نوع من الجماعات الإرهابية التي ستبني الأنفاق وتشن هجمات ضد إسرائيل؟ كيف يمكن حملها إلقاء سلاحها؟". وأضاف "كل هذا العمل سيكون صعبا، ولكنه بالغ الأهمية، لأنه لن يكون هناك سلام دائم من دونه".

واعتبر روبيو أن القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ينبغي أن يتوقف "في حال التوصل إلى اتفاق" بشأن الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس. وأضاف: "ما إن يتم التوافق على التفاصيل اللوجستية، أعتقد أن الإسرائيليين والجميع سيقرون باستحالة الإفراج عن رهائن وسط القصف. على القصف إذن أن يتوقف"، مشدداً على وجوب بلوغ هذا الاتفاق "سريعاً جداً".

إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس السبت، أن إبرام اتفاق سلام في غزة بات قريباً، مشدداً في تصريحات لموقع أكسيوس الأميركي أنه سيسعى جاهداً لإتمام ذلك في الأيام القليلة المقبلة. وكشف ترامب عن كواليس مطالبته إسرائيل يوم الجمعة الماضي بإيقاف هجماتها على غزة، حيث قال: "قلتُ لبيبي (رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) هذه فرصتك للنصر. وكان موافقاً على ذلك"، مضيفاً: "يجب أن يكون موافقاً لأنه ليس لديه خيار آخر. معي، يجب أن تكون موافقاً".

وبدأت الأمور تتسارع بعد إعلان ترامب بنود خطته في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، إذ أعلنت حماس في ردها، أول أمس الجمعة، موافقتها على بعض نقاط الخطة، لتعلن إسرائيل بعد ذلك استعدادها للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب بعد طلب الأخير من إسرائيل وقف القصف على غزة.

وتستضيف القاهرة غداً الاثنين اجتماعات بين وفدَين من إسرائيل وحركة حماس في إطار جهودها المستمرة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المدمّر، بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين.

وكان مسؤول في البيت الأبيض أفاد، أمس السبت، بأن صهر ترامب جاريد كوشنر وموفدَه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف غادرا أمس إلى مصر لبحث الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، فيما نقل "واينت" عن غِيرشون باسكين، أحد مهندسي صفقة شاليط، والذي كان أيضاً ضالعاً في الاتصالات بشأن صفقة الأسرى الثالثة مع حماس، قوله إنّ ويتكوف ذكر أن الولايات المتحدة لديها خطة لنشر القوات الإسرائيلية بحيث "تسمح لحماس بتحديد مكان الأسرى وجمعهم وإعادتهم".

(رويترز، العربي الجديد)