روبيو: سورية تسير في اتجاه إيجابي وواشنطن اختارت التعاون مع مسؤوليها

- أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن سورية تسير في اتجاه إيجابي، مشيراً إلى تعقيدات المرحلة الحالية، ومؤكداً على رضا واشنطن عن مسار التطورات هناك وضرورة الحفاظ عليه، مع اختيار التعاون مع المسؤولين السوريين. - خلال جولته الأوروبية، زار روبيو سلوفاكيا والمجر، حيث دعا الأوروبيين للانضمام إلى رؤية الرئيس ترامب لتجديد النظام العالمي، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات الأميركية الأوروبية. - يلتقي روبيو في بودابست مع مسؤولين مجريين، بمن فيهم رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي يحظى بدعم الرئيس ترامب، مع اقتراب الانتخابات التشريعية.

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن سورية تسير في اتجاه إيجابي، مؤكداً أن واشنطن ترحب بمسار التطورات في هذا البلد. وجاءت تصريحاته، الأحد، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في أثناء زيارته الرسمية إلى براتيسلافا، حيث أقر بأن "سورية قد تشكل مشكلة كبيرة"، مشيراً إلى تعقيدات المرحلة الحالية.

وتساءل روبيو: "هل سيكون الأمر سهلاً؟ لا. هل سيكون صعباً؟ بالتأكيد. هل ستشهد أياماً جيدة وأخرى سيئة، مع صعود وهبوط؟ لا شك في ذلك"، مضيفاً أن بلاده "راضية عن مسار التطورات في سورية، ويجب الحفاظ عليه". كما أوضح أن الإدارة الأميركية وجدت نفسها أمام خيارين بشأن الملف السوري، واختارت في النهاية التعاون مع المسؤولين السوريين.

ويواصل روبيو جولته الأوروبية بزيارة سلوفاكيا ثم المجر، وهما البلدان اللذان يحكمهما حليفان مقربان من الرئيس دونالد ترامب

، بعد يوم من توجيهه دعوة إلى الأوروبيين للدفاع عن الحضارة الغربية. وفي كلمة ألقاها السبت أمام مؤتمر ميونخ للأمن، طالب روبيو الأوروبيين بالانضمام إلى رؤية ترامب في سعيه إلى "تجديد" النظام العالمي، مؤكداً عزم واشنطن على "تحفيز" العلاقة مع أوروبا "قوية".

ويتوجه روبيو بعد براتيسلافا إلى بودابست حيث يعقد لقاءات الاثنين مع مسؤولين مجريّين وفي طليعتهم رئيس الوزراء فيكتور أوربان. ولا يخفي ترامب دعمه لرئيس الوزراء القومي المجري مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 12 إبريل/نيسان، ويصفه بـ"الرجل القوي والنافذ".

(الأناضول، العربي الجديد)