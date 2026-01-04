روبيو: سنعمل مع مسؤولي إدارة مادورو إن اتخذوا "القرار الصائب"

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع المسؤولين الباقين في حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن اتخذوا "القرار الصائب"، وذلك بعد اعتقال رئيس البلاد الغنية بالنفط في عملية عسكرية أميركية. وقال روبيو، في تصريح لشبكة "سي بي إس"، الإخبارية إن موقف الولايات المتحدة سيتحدّد "بناء على ما يفعلونه، وسنرى ماذا سيفعلون". وأضاف: "ما أعرفه هو أنه إن لم يتخذوا القرار الصائب، فإن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات ضغط عدة".

واعتقلت قوات أميركية مادورو في مجمّع في كاراكاس السبت في عملية عسكرية واسعة شاركت فيها مقاتلات ومروحيات وسفن حربية وقوات خاصة. وهو يقبع حاليا في زنزانة احتجاز بمدينة نيويورك بانتظار مثوله أمام المحكمة، وهو ما يتوقّع أن يحصل الاثنين، لمواجهة تهم فدرالية بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة. ويأتي موقف روبيو مخفّفا مقارنة بما أدلى به الرئيس دونالد ترامب السبت، إذ قال إن واشنطن ستتولى "إدارة" فنزويلا وإنه لا يخشى "نشر قوات على الأرض". وأكد روبيو الأحد أن واشنطن مستعدة للعمل مع نائبة مادورو ديلسي رودريغيز التي كلفتها المحكمة العليا الفنزويلية ليل السبت تولي صلاحيات الرئاسة بشكل موقت، وغيرها من الوزراء في حكومة الرئيس المخلوع.

وقال: "سنجري تقييما استنادا إلى ما يفعلونه، وليس ما يقولونه علنا في الفترة الانتقالية"، ولا "ما فعلوه في السابق في كثير من الحالات، بل إلى ما سيفعلونه للمضي قدما". ولم يعطِ روبيو أي إشارة تدل على أن إدارة ترامب ستدعم شخصيات معارضة سبق لواشنطن أن اعتبرتها قيادات شرعية للبلاد. ولدى سؤاله عن دعم زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة جائزة نوبل للسلام العام الماضي، قال روبيو إنه يكنّ لها "إعجابا"، إلا أنه تجنّب أي مطالبة بأن تتولى هي، أو مرشح حزبها في انتخابات 2024 إدموندو غونزاليس أوروتيا، القيادة مؤقتا. وقال روبيو إن الولايات المتحدة تريد تجنّب التورّط في إعادة بناء دول.

وتابع: "يعتقد جهاز السياسة الخارجية بأكمله أن كل شيء يشبه ليبيا والعراق وأفغانستان"، في إشارة إلى تدخلات أميركية سابقة، وأضاف: "هذا ليس الشرق الأوسط. ومهمتنا هنا مختلفة تماما". وتناقض تصريحات روبيو ما أدلى به ترامب السبت، حيث أكد تولي إدارة زمام الأمور في فنزويلا "حتى يحين الوقت المناسب لإنجاز عملية الانتقال". وقال روبيو إن الضغط الأميركي على فنزويلا سيستمر عبر الانتشار العسكري واسع النطاق في البحر الكاريبي وعبر حظر تصدير النفط. واعتبر روبيو الأحد أن الحديث عن إجراء انتخابات في فنزويلا ما زال "سابقا لأوانه في هذه المرحلة"، مضيفا: "لكن أمامنا الكثير من العمل... نعلّق أهمية على الانتخابات والديمقراطية".

(فرانس برس)