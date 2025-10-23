روبيو: تشريعات الكنيست بشأن ضم الضفة تهدد وقف إطلاق النار في غزة

حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، من أن إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تهدف إلى توسيع نطاق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قد "يهدد" وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة. وقال روبيو للصحافيين قبيل توجهه إلى إسرائيل، التي سيزورها الخميس: "أعتقد أن الرئيس أكد أن هذا ليس أمراً يمكننا دعمه في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن إقرار أي من النصوص المطروحة أمام الكنيست "سيهدد" وقف إطلاق النار و"سيؤدي إلى نتائج عكسية".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد ذكرت في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن روبيو سيجري زيارة إلى إسرائيل في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك وسط إطلاق نار هش في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس). وأضافت الوزارة، في بيان، أن روبيو سيسافر بعد ذلك إلى ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويوم الثلاثاء، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، خلال زيارته إسرائيل، إنّ تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة يسير أفضل من المتوقع، معرباً عن تفاؤله في صمود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي واجه اختباراً صعباً في الأيام الماضية بسبب تصعيد إسرائيلي كبير. وأعلن فانس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في "مركز التنسيق المدني العسكري" جنوبي إسرائيل، عن افتتاح "مركز التعاون العسكري المدني" لإعادة بناء غزة، فيما لفت كوشنير إلى أنه "يجري دراسة البدء في إعادة الإعمار في المناطق التي تقع اليوم تحت سيطرة" الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وكان فانس انضم، الثلاثاء، إلى كوشنر وويتكوف اللذين يجريان زيارة إلى إسرائيل لبحث المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. واعتبر نائب الرئيس الأميركي أن إسرائيل "ساعدت على نحوٍ ملحوظ في تنفيذ خطة غزة"، مجدّداً التأكيد أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات أميركية على الأرض في القطاع، وقال: "لن نفرض أي شيء على إسرائيل بشأن وجود جنود أجانب على أراضيها"، مضيفاً: "سيتعيّن على إسرائيل الاتفاق على نوع القوات التي ستكون على الأرض في إطار خطة ترامب. نحرص على وجود قوات أمنية في غزة لا تضم أميركيين وقادرة على حفظ السلام".

(فرانس برس، العربي الجديد)