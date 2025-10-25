روبيو: الجهود مستمرة لإعادة رفات المحتجزين الإسرائيليين من غزة

- أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته لإسرائيل استمرار الجهود لاستعادة رفات الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مشددًا على عدم نسيان أرواح الرهائن الذين قضوا في أسر حماس. - تضمنت المرحلة الأولى من اتفاق غزة، وفق خطة ترامب، تبادل الأسرى بين الجانبين، حيث أطلقت حماس سراح 20 محتجزًا مقابل نحو ألفي أسير فلسطيني، وتسلمت إسرائيل 15 رفاتًا. - يُفترض أن تشمل المرحلة الثانية من الاتفاق نشر قوة دولية لحفظ السلام في غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، ونزع سلاح حماس، وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب.

أكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارته لإسرائيل، استمرار الجهود لاستعادة رفات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع مع أقارب جنديَين يحملان الجنسيتَين الإسرائيلية والأميركية من بين 13 جندياً ما زالت جثامينهم في القطاع الفلسطيني. وقال روبيو في منشور على منصة إكس، اليوم السبت "لن ننسى أبداً أرواح الرهائن الذين قضوا في أسر حماس. التقيت اليوم عائلتَي المواطنَين الأميركيَين إيتاي تشين وعومر نيوترا"، وأضاف "لن نوقف جهودنا حتى تجري استعادة رفاتهم، ورفات جميع الآخرين". وعلّق منتدى عائلات الرهائن والمفقودين على منصة إكس قائلاً "شكراً لكم"، مضيفاً "يجب أن يعود 13 رهينة إلى ديارهم. 13 عائلة بحاجة إلى إجابات. أرجوكم لا تتوقفوا، حتى يجري تحرير آخر رهينة".

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان الرقيب إيتاي تشين (19 عاماً) متمركزاً على الحدود مع قطاع غزة عندما شنّت حركة حماس والفصائل الفلسطينية هجومهم على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة. وقتل النقيب عومر نيوترا، المتطوع في الجيش الإسرائيلي، في اليوم نفسه عن عمر ناهز 21 عاماً، في هجوم على دبابته على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة. وقد أخرجه المهاجمون من الدبابة مع ثلاثة جنود آخرين، وفق مقاطع فيديو نشرتها حماس.

ويختتم روبيو سلسلة زيارات لمسؤولين أميركيين إلى إسرائيل هذا الأسبوع، بعد المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، ونائب الرئيس جي دي فانس، في محاولة لتثبيت وقف إطلاق النار الهشّ الساري منذ العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول في قطاع غزة.

وتضمّنت المرحلة الأولى من اتفاق غزة وفقاً لخطة ترامب إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما سُمي "الخط الأصفر"، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، إذ سلمت حماس والفصائل الفلسطينية في 13 أكتوبر المحتجزين العشرين الأحياء لديهم، مقابل نحو ألفي أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، كما تسلمت إسرائيل 15 من إجمالي 28 رفات محتجزين تعهدت حماس إعادتها، وقالت الحركة الفلسطينية إنها بحاجة إلى مزيد من المعدات والوقت للبحث عن بقية الجثامين وتسليمها.

فيما يُفترض أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يجرِ الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ونزع سلاح حماس، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى "مجلس السلام" برئاسة ترامب. وأنهى الاتفاق إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 واستمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفاً و519 فلسطينياً، وإصابة 170 ألفاً 382 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دماراً طاول 90% من البنى التحتية المدنية.

(فرانس برس، العربي الجديد)