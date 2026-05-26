روبيو: الاتفاق مع إيران لا يزال ممكناً ومضيق هرمز يجب أن يُفتح

- أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران رغم الضربات الأميركية الأخيرة، مشيراً إلى محادثات جارية في قطر حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، مع تأكيده على ضرورة فتح مضيق هرمز بأي شكل. - شنت القوات الأميركية هجمات دفاعية في جنوب إيران لحماية قواتها، بينما تركزت المحادثات في الدوحة على مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، مع انضمام محافظ البنك المركزي الإيراني لمناقشة الإفراج عن الأرصدة المجمدة. - بحث روبيو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الحرب في أوكرانيا، مؤكداً استعداد الولايات المتحدة للتوسط لإنهاء الحرب المستمرة، معرباً عن أمله في إيجاد فرصة لتحقيق ذلك.

أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أنّ التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً، رغم الضربات الأميركية الجديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين. وأضاف روبيو للصحافيين في جايبور، خلال زيارة رسمية للهند: "دارت بعض المحادثات في قطر اليوم، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم. أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذا سيستغرق الأمر بضعة أيام". وتابع "أعرب الرئيس عن رغبته في التوصل إلى اتفاق. إما أن يعقد صفقة جيدة وإما لا يعقد أي صفقة".

وشدد روبيو على أن مضيق هرمز يجب أن يُفتح "بأي شكل من الأشكال"، وذلك في إشارة إلى الهجمات الأميركية التي استهدفت إيران أمس الاثنين. وأضاف روبيو للصحافيين: "يجب أن تكون المضايق مفتوحة، وستُفتح بأي شكل من الأشكال، لذلك ينبغي أن تظل مفتوحة". وأعلن الجيش الأميركي، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأميركية شنّت هجمات على مواقع منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران، الاثنين، بالإضافة إلى زوارق حاولت زرع ألغام. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيم هوكينز، في بيان، "نفّذت القوات الأميركية ضربات دفاعية في جنوب إيران اليوم لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكّلها القوات الإيرانية".

وجاءت الهجمات الأميركية بعدما قال مسؤول مطلع لـ"رويترز"، أمس الاثنين، إن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي زارا الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر. وقال مصدر مطلع لـ"رويترز"، إنّ المناقشات في الدوحة تركز بالأساس على مضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، مشيراً إلى أنّ محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي انضم إلى الوفد، لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن اتفاق نهائي مع واشنطن.

وقال التلفزيون الإيراني من جهته، الاثنين، إنّ محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي توجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في أعقاب محادثات أجريت مع وفد قطري في طهران بشأن الملف ذاته، في وقت أكدت وكالة تسنيم الإيرانية إحراز تقدم حول موضوع الإفراج عن أرصدة إيرانية.

روبيو للافروف: حرب أوكرانيا يجب أن تنتهي

إلى ذلك، بحث روبيو في اتصال هاتفي، الاثنين، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الحرب في أوكرانيا، والعلاقات الثنائية، والوضع في إيران. وأكد روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد للتوسط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عقب الهجوم الروسي الكبير على كييف. وقال بعد المكالمة الهاتفية: "في كل مرة نرى فيها هذه الضربات الكبيرة من أي من الطرفين، هذا تذكير بأن هذه حرب مروعة طالت مدتها أكثر من الحرب العالمية الثانية، ويجب أن تنتهي". وأكد روبيو للصحافيين في الهند أن "الولايات المتحدة على أهبة الجاهزية والاستعداد لتقديم كل ما في وسعها للمساعدة في تسهيل إنهاء هذه الحرب، ونأمل أن تتاح الفرصة في وقت ما".

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)