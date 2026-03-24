روبيو إلى باريس لإقناع حلفاء واشنطن باستراتيجية الحرب على إيران

يتوجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هذا الأسبوع إلى فرنسا، في محاولة لإقناع حلفاء الولايات المتحدة المتشككين في مجموعة السبع باستراتيجية الحرب على إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء. وسيحضر روبيو اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع قرب قصر فرساي خارج باريس، يوم الجمعة، "لدفع المصالح الأميركية الرئيسية" و"مناقشة المخاوف الأمنية المشتركة وفرص التعاون"، وفق بيان الوزارة.

وأضافت الوزارة أن "محاور النقاش ستشمل الحرب الروسية الأوكرانية، والوضع في الشرق الأوسط، والتهديدات التي تطاول السلام والاستقرار حول العالم"، وذلك في ظل روايات متضاربة بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات للتوصل إلى تسوية للصراع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، الاثنين، إن الولايات المتحدة وإيران أجرتا مناقشات، في حين نفت إيران ذلك. كما تشارك عدة دول أخرى في جهود أولية لإيجاد مخرج من الأزمة، التي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط مع إغلاق مضيق هرمز أمام معظم حركة الشحن، بما في ذلك ناقلات النفط.

وأبدت معظم دول مجموعة السبع الأخرى، ولا سيما بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، مواقف فاترة، في أحسن الأحوال، إزاء العملية العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، ورفضت المشاركة فيها، ما أثار غضب ترامب، رغم تأكيده أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى دعمها.

وانتقد ترامب في أكثر من مناسبة عدداً من دول مجموعة السبع وحلفاء في حلف شمال الأطلسي لعدم استجابتهم لدعواته للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، رغم أن بعض هذه الدول أبدت في الأيام الأخيرة استعداداً لدعم إجراءات مناسبة لإعادة الملاحة الطبيعية في هذا الممر المائي الحيوي.

(أسوشييتد برس)