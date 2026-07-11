رقصة تصعيد منضبط

- تصدعات جوهرية في مذكرة التفاهم: بدأت تظهر تصدعات في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مما أعاد المشهد إلى نقطة البداية، حيث كان من المفترض أن تكون جسراً نحو اتفاق نهائي، لكنها أصبحت عقبة تعطل المسار الدبلوماسي. - أهداف متباينة للطرفين: نظرت واشنطن إلى التفاهم كأداة تكتيكية لإعادة فتح مضيق هرمز، بينما رأت فيه طهران فرصة استراتيجية لانتزاع مكاسب اقتصادية مؤقتة، مما أدى إلى تباين في الأهداف. - تصعيد محدود وتبادل للضربات: يستمر تبادل النيران بين الطرفين تحت سقف معين، في ظل عدم القدرة على الحسم السريع، مما يشير إلى تهدئة مؤقتة لإدارة معركة مستمرة تفرضها الأولويات الخاصة لكل طرف.

لم يكد حبر مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن يجفّ حتى بدأت تظهر تصدعات جوهرية من شأنها أن تعيد المشهد إلى المربع الأول. كان المأمول أن يشكل هذا التفاهم جسراً نحو "اتفاق نهائي" يطوي ملفات شائكة، كالملف النووي ورفع العقوبات، لكنه تحول سريعاً إلى سدّ منيع يعطل المسار الدبلوماسي ويعيد المواجهة إلى الواجهة. والنتيجة أن التفاهم الذي عُول عليه لبناء الثقة في طريقه لتكريس انعدامها. لقد حمل التفاهم في طياته بذور فشله، فتحوّل تطبيقه إلى العقبة الكبرى؛ إذ بات انطلاق محادثات الاتفاق النهائي المقررة خلال 60 يوماً من التوقيع مشروطاً بتنفيذ بنود المذكرة تماماً. ويبدو أن الطرفين نسجا الاتفاق بقناعة مسبقة بصعوبة الانتقال إلى المرحلة النهائية؛ إذ نظرت واشنطن إلى التفاهم أداةً "تكتيكية" لإعادة فتح مضيق هرمز، بينما رأت فيه طهران فرصة "استراتيجية" لانتزاع مكاسب اقتصادية، ولو مؤقتة، وتثبيت إدارتها للمضيق.

اليوم، وبمعزل عما يدور في أروقة الوساطة لإنقاذ الموقف، حيث يطالب الوسطاء طهران بعدم البناء على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تركيا التي أعلن فيها انتهاء العمل بالوثيقة باعتبارها لا تمثل موقفاً أميركياً رسمياً أو نهائياً؛ إلا أن الحقيقة الماثلة تؤكد أن التفاهم قد فرغ إلى حد كبير من مضمونه. فإلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في لبنان، أعلنت واشنطن عملياً ورسمياً إنهاء أحد أهم التزاماتها المتمثلة في تعليق العقوبات النفطية والبتروكيميائية، ومن المرجح أن يلي ذلك تنصلها أيضاً من الإفراج عن الأصول المجمدة.

بات اليوم واضحاً أن الجانب الأميركي اضطر إلى قبول هذا التفاهم بدافع وحيد هو إعادة فتح مضيق هرمز، حتى بدا الأمر وكأن الجانب الإيراني هو من صاغ بنوده. وهذا يؤكد أن الاتفاق لم يكن مصمماً أميركياً للتنفيذ، بل لغاية حصر الفائدة في الممر المائي، ومن ثم التنصل من الالتزامات الأخرى. وبذلك، تحول الاتفاق فعلياً إلى معادلة "فتح المضيق مقابل استمرار رفع الحصار" عن إيران، مع سعى أميركي إلى انتزاع ورقة المضيق من يد إيران، عبر تفعيل مسارات ملاحية بديلة. وفي المقابل، تقوم طهران باستهداف السفن التي تستخدم تلك المسارات للحفاظ على الورقة. ويقود هذا المشهد إلى تبادل للضربات في مواجهة محدودة تشبه رقصة التصعيد المنضبط، حيث يحذر الطرفان من تجاوز سقف معين في الوقت الراهن، رغم أن هجمات الأربعاء الماضي الأميركية كانت الأوسع منذ وقف إطلاق النار في إبريل/نيسان الماضي.

وعلى ما يبدو سيستمر تبادل النيران تحت هذا السقف بين حين لآخر، في انتظار تغير الأولويات اللوجستية والداخلية الأميركية، ليفسح المجال أمام جولة حرب جديدة على الأغلب ستكون أقسى وأسرع من سابقاتها. يكشف الوضع الراهن أن مذكرة التفاهم لم تكن تحولاً نحو حقبة من السلام أو الاتفاق النهائي، بل هو مجرد تهدئة مؤقتة لإدارة معركة مستمرة تفرضها الأولويات الخاصة لكل طرف، إذ يسعى كل منهما إلى تثبيت مواقعه وتعزيز موازين القوى ضد الآخر بين جولات القتال في ظل عدم القدرة على الحسم السريع.