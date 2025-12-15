رفض 26 طعناً في نتائج الدوائر الملغاة في انتخابات مجلس النواب المصري

- رفضت المحكمة الإدارية العليا 26 طعناً في نتائج 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري 2025، وأحالت 4 طعون أخرى لمحكمة النقض لعدم اختصاصها. - ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج 19 دائرة في 7 محافظات بسبب مخالفات أثرت على نزاهة الاقتراع، وأعلنت نتائج الإعادة لدائرة إطسا بالفيوم. - تأجل الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات إلى 10 يناير بعد إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر، بناءً على دعوة الرئيس السيسي لإلغاء المرحلة الأولى جزئياً أو كلياً.

قررت المحكمة الإدارية العليا، مساء اليوم الاثنين، رفض 26 طعناً عفي نتيجة الدوائر الـ19 الملغاة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري 2025، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أعلنت نتيجتها رسمياً يوم الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وحددت المحكمة جلسة اليوم للنظر في الطعون والفصل فيها. كما أحالت المحكمة نفسها أربعة طعون أخرى إلى محكمة النقض للنظر فيها، وذلك لعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا في نظرها.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، في وقت سابق، نتيجة انتخابات الجولة الأولى في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وكذا نتيجة الإعادة لدائرة إطسا بالفيوم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات ضمن المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، بعد رصد مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة الاقتراع والفرز، بالإضافة لجولة الإعادة في دائرة إطسا بالفيوم.

وأدلى الناخبون المصريون بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يومي 10 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني في 14 محافظة. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى "إلغاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كلياً، أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر"، في أعقاب الحديث عن رصد "مخالفات وتجاوزات" في العملية الانتخابية.

وكان من المقرر أن يعلن عن نتائج انتخابات النهائية في 25 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بحسب ما كان مقرراً من الهيئة الوطنية للانتخابات، إلا أن إلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر أعاد فرض جدول زمني جديد، ليكون الإعلان النهائي عن النتيجة يوم 10 يناير/ كانون الثاني المقبل.