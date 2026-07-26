رفض متزايد في باكستان لمساعي تشكيل جيوش القبائل

- تشهد باكستان توتراً بين الجيش والأحزاب السياسية والدينية بسبب محاولات الجيش لتشكيل جيوش قبلية في خيبر بختونخوا وبلوشستان، مما يثير مخاوف من تعقيد المشهد الأمني. - الزعيم الديني المولوي فضل الرحمن رفض تشكيل الجيوش القبلية، مؤكداً أن الأمن مسؤولية الجيش وحده، وانتقد الجيش لتفاخره بتضحياته، مما أثار غضب المؤسسة العسكرية. - المعارضة السياسية، بما في ذلك محمود خان أجكزاي، رفضت الفكرة أيضاً، مشيرة إلى التجارب السابقة التي أدت إلى نزاعات، بينما يرى بعض المحللين أن القبائل لن تنخدع مجدداً.

تشهد الساحة الباكستانية منذ أشهر عدة، ارتفاعاً ملحوظاً في حدة الخلاف بين المؤسسة العسكرية من جهة، والأحزاب السياسية والقومية والدينية من جهة أخرى، على خلفية مساعي الجيش الرامية إلى تشكيل لجان أو جيوش قبلية في شمال وجنوب غرب البلاد، وبالتحديد في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، لمواجهة الجماعات المسّلحة التي ترتفع وتيرة هجماتها في باكستان.

باكستان تواجه معضلة الأمن

وبعدما رفضت القبائل المحلية هذه الخطة، وتلبية دعوة الجيش إلى تشكيل جيوش قبلية للتصدي للجماعات المسلحة، لجأت المؤسسة العسكرية في باكستان إلى الأحزاب الدينية والقومية، طالبةً منها تشكيل جيش يسمى محليا بـ"لشكر"، لكنها رفضت الفكرة بدورها رفضاً قاطعاً، معتبرة أنها قد تؤدي إلى تعقيد المشهد الأمني وإعادة إنتاج النزاعات والخصومات القبلية.

أغضب المولوي فضل الرحمن الجيش بحديثه عن تضحية الجنود من أجل الرواتب

وفي هذا الصدد، كشف الزعيم الديني المولوي فضل الرحمن، وهو زعيم جميعة علماء الإسلام، كبرى الأحزاب الدينية في باكستان، أخيراً، أن الجيش طلب منه المساعدة في تشكيل جيوش قبلية لكنه رفض، مجيباً أن الجيش هو الجهة المسؤولة عن كل ما يجري في البلاد، والتي تقع على عاتقها مسؤولية المعضلة الأمنية وإحلال الأمن. وقال الزعيم الديني في كلمة له بمهرجان شعبي أقيم في مدينة قصور، يوم 13 يوليو/تموز الحالي، وكذلك في إسلام أباد أمام اجتماع للمحامين في 20 يوليو، إن المؤسسة العسكرية في باكستان طلبت منه تشكيل جيش مسلح من أنصاره ومن أبناء القبائل لمواجهة المسّلحين، ولكنه رفض ذلك بشكل قاطع، إذ أكد للجيش الباكستاني أنه وحده المسؤول عن إحلال الأمن في البلاد.

القتال مقابل راتب

واعتبر المولوي فضل الرحمن، في سياق حديثه، أن الجيش الباكستاني غالباً ما يفتخر بأدائه، ويسمح لنفسه بالتعامل بفوقية بحجة أنه يضحي برجاله من أجل الدفاع عن سيادة الدولة. وتابع: "أنا أقول له (للجيش) أنك تفعل ذلك مقابل راتب، كل عناصر الجيش يأخذون رواتب، وبالتالي فإن واجبهم الدفاع عن الأرض وإحلال الأمن، هذا ليس إحساناً لأحد".

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وأثارت تصريحات المولوي فضل الرحمن غضب المؤسسة العسكرية الباكستانية والمقربين منها، ذلك لأن نبرة الرجل كانت حادة جداً، معتبراً أن استراتيجيات الجيش وتدخلاته في الساحة السياسية هي رأس المشكلة. وقال: "إن الجيش يطلب منا أن نحترمه لأنه حارس الوطن، أقول له عليك أن تخرج يدك من السياسة، واهتم بالأمور التي من واجبك، حينها سيتوجب احترامك، وإذا ما أراد أي جنرال من الجيش أن يشارك في السياسة، فعليه أن يترك الجيش ويدخل عالم السياسة، لكن أن يكون جنرالاً ويقود السياسة ويسيطر عليها، فهذا أمرٌ غير مقبول، لأنه يدفع البلاد صوب الفتن والويلات".

ولم يكن المولوي فضل الرحمن الوحيد الذي رفع صوته ضد خطة الجيش لتشكيل الجيوش القبلية، حيث كان زعيم المعارضة في البرلمان الباكستاني، محمود خان أجكزاي، وهو زعيم قومي بشتوني، رفض في كلمة له بإقليم بلوشستان، وأمام اجتماع شعبي عُقد في العاشر من يوليو الحالي، فكرة تشكيل الجيوش القبلية، وحثّ القبائل على ألا تصغي لمثل هذه الأفكار.

وفي تعليق له على هذه المواقف، يقول الإعلامي الباكستاني عبد الله خان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المولوي فضل الرحمن يعارض تشكيل الجيش القبلي أو اللجان الشعبية لأنه يعرف طبيعة المنطقة وتبعات الخطوة، وهو ليس الوحيد المعارض لطلب الجيش، بل إن القبائل كانت أول من عارضت ذلك لمعرفتها بتبعات الفكرة وأنها لن تأتي بخير.

عبد الله خان: لا يرغب أبناء القبائل باستعادة تجربة المشاركة في الجيوش القبلية ودفع ثمن باهظ لاحقاً

ويوضح خان أنه خلال عام 2014، عندما كانت عمليات الجيش ضد المسّلحين في أوج قوتها، تمّ تشكيل لجان شعبية أو جيوش قبلية دعمها الجيش بالسلاح والعتاد، وشاركت في الحروب ضد الجماعات المسلحة، لكن قادتها وعناصرها دفعوا لاحقاً أثماناً باهظة، فقد تمّ اغتيال 800 من قادة الجيوش القبلية، ومنهم من هربوا إلى أقاليم أخرى مثل البنجاب والسند، ولكن تمّت ملاحقتهم واغتيالهم هناك، كما نجمت نزاعات وصراعات قبلية لا تزال متواصلة، من هنا لا توجد رغبة لدى القبائل في المشاركة بالجيوش القبلية.

ويُذكّر الإعلامي الباكستاني بأن المولوي فضل الرحمن، مع كونه قيادياً سياسياً وزعيماً دينياً، فإنه ينتمي إلى تلك المنطقة (يتحدر من إقليم خيبر بختونخوا)، وصاحب نفوذ فيها، وبالتالي هو يعي جيداً الوضع السائد.

أهداف شخصية وحزبية

لكن للمحلل السياسي نويد صديقي رأياً مختلفاً، ويعتبر في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هدف المولوي فضل الرحمن وراء إثارة القضية، هو أن يظهر نفسه ذي قيمة، بعدما تمّ تهميشه خلال الآونة الأخيرة من قبل الجيش، وبالتالي هو يسعى من وراء تصريحاته إلى جذب أنظار الناس وصنّاع القرار إليه، لكن إساءته لقادة الجيش وعناصره الذين يدافعون عن أرض الوطن وسيادتها، غير جيّد، ما جعل شرائح عدة تدين تصريحاته، خصوصاً لجهة ما قاله من أن عناصر الجيش يضحون بأرواحهم لأنهم يقبضون الرواتب ولذلك فهم يقاتلون من أجلها.

ويقول صديقي: "باكستان بلاد كل واحد منا؛ بالتالي على الجميع أن يلعب دوره في الحفاظ على أمنها وإستقرارها، القبائل البشتونية على الحدود مع أفغانستان قامت بدور الحارس والمحافظ للحدود خلال عقود، وعليها أن تفعل ذلك الآن أيضاً"، مشدداً على أن الجيش "قوي ومهني ولا يحتاج أحداً، كما لا يحتاج إلى الجيوش القبلية، إذ لديه أسلحة متطورة جداً، يستهدف بها من يشاء ومتى يشاء، بالتالي فإن الجيوش القبلية فكرة زمن غابر، أما في الوقت الحالي، فنحن بحاجة إلى التكنولوجيا، وهو ما يمتلكه جيشنا. نحن بفضل التكنولوجيا سنرد على الهند وعلى أفغانستان وعلى كل من تسول له نفسه أن يمس الشر ببلادنا"، وفق تعبيره.

منور خان شينواري: كل من يعرف المنطقة وتضاريسها يعلم أن أبناء المنطقة هم وحدهم القادرون على قتال المسلّحين فيها

وحدهم من يمكنهم القتال

أما الزعيم القبلي منور خان شينواري، فيتساءل في حديث لـ"العربي الجديد"، عن سبب إلحاح الجيش على الزعامات القبلية لتشكيل الجيوش القبلية، إذا كان لا يحتاج إليها؟ ويضيف: "الجيش يعلم حاجته للجيوش القبلية، وكل من يعرف المنطقة وتضاريسها يعرف جيداً أن أبناء المنطقة هم وحدهم القادرون على قتال المسلحين فيها، أما الآخرون من خارجها فلن يستطيعوا ذلك مهما امتلكوا من التكنولوجيا والعتاد، ولنا أمثلة في التاريخ"، وفق تعبيره.

وبحسب شينواري، فإن الجيش الباكستاني لم يحمل للقبائل، سواء في شمال غرب البلاد أو جنوب غربها، سوى الدمار والخسائر. ويضيف: "اليوم، الآلاف من أبنائنا في عداد المختفين قسراً على يد الجيش، ثم يأتي ويطلب منا تشكيل جيش قبلي لمواجهة حركة طالبان (طالبان الباكستانية) أو الجماعات المسلحة الأخرى، في حين معظم عناصر تلك الجماعات هم من أبناء ذات القبائل، وبالتالي فإن ذلك يشكّل مشروع حرب أهلية بين القبائل، ولا أدري، فقد يكون هذا هو الهدف، لكن القبائل مدركة لذلك، ولن تطلق طلقة واحدة بناء على طلب الجيش". ويختم بقوله: "نحن خدعنا على مرّ التاريخ ولن نخدع مجدداً".