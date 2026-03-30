- رفضت أوروبا بشدة مشروع القانون الإسرائيلي الذي يسمح بعقوبة الإعدام على الفلسطينيين، معتبرةً إياه انتهاكاً لحقوق الإنسان وتقويضاً للسلام، مؤكدةً التزامها بالمعاهدات الدولية. - انتقدت دول أوروبية كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا القانون، محذرةً من تأثيره السلبي على الديمقراطية والقانون الدولي، ودعت إلى نقاش عاجل حول فلسطين وتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل. - أدانت بعثات الاتحاد الأوروبي عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مطالبةً بمساءلة المسؤولين وحماية المدنيين، مع تباين في ردود الفعل بين الدول الأوروبية.

في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية ولحقوق الإنسان، والإصرار على تمرير تشريعات تهدف إلى إعدام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، برزت المواقف الأوروبية الرسمية والإعلامية والسياسية بشكل واضح في رفض التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي سياق تصاعد العنف من قبل المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، تتعالى الأصوات الأوروبية الرافضة. ويعكس هذا الموقف الأوروبي حرص القارة على الحقوق الأساسية واحترام القانون الدولي، وسط توازن دقيق بين المبادئ القانونية والسياسة الدبلوماسية.

رفض قاطع لعقوبة الإعدام: الحق في الحياة فوق كل اعتبار

أثار مشروع القانون الإسرائيلي الذي يتيح فرض الإعدام على الفلسطينيين ردات فعل أوروبية واسعة، إذ اعتبرته بروكسل وستراسبورغ انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخطوة تقوّض الحريات الأساسية والحق في الحياة. وأصدرت الخدمة الأوروبية للعمل الخارجي (EEAS) بياناً رسمياً أعرب فيه الاتحاد الأوروبي عن أن الإعدام غير مقبول تحت أي ظرف، وأن تبني القانون سيقوّض الإطار القانوني الدولي ويضر بإمكانيات تحقيق السلام والاستقرار. وتعكس هذه المواقف الالتزام الحقوقي الثابت للاتحاد الأوروبي بالمعاهدات الدولية التي تحد من استخدام العقوبة القصوى حتى في النزاعات أو حالات الطوارئ.

ردود عابرة للمؤسسات: من ستراسبورغ إلى العواصم الأوروبية

امتدت التحذيرات والانتقادات الأوروبية من بروكسل إلى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، وصولاً إلى العواصم الأوروبية الكبرى. فقد أعربت دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عن قلقها العميق من القانون، مؤكدة أن مشروع وزير الأمن القومي لدى الاحتلال إيتمار بن غفير يحمل طابعاً تمييزياً محتملاً ويهدد التزامات إسرائيل تجاه المبادئ الديمقراطية والقانون الدولي.

ينص القانون الإسرائيلي على فرض الإعدام بحق الأسرى، ليشمل ضمنياً الفلسطينيين فقط، وهو ما يراه بعض الأوروبيين تمييزاً عنصرياً واضحاً. وفي بيان مشترك صادر أمس الأحد عن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، عبّر الوزراء عن "قلقهم العميق"، محذرين من الطابع التمييزي للقانون وتأثيره السلبي على الالتزامات الديمقراطية والقانون الدولي، مؤكدين أن الإعدام "غير إنساني ولا رادع"، وداعين الكنيست والحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن المشروع فوراً.

في البرلمان الأوروبي، شدد عدد من النواب على أن استهداف الفلسطينيين بعقوبة الإعدام يمثل خطوة نحو تكريس التمييز القانوني، وكان هؤلاء النواب قد دعوا إلى "نقاش عاجل حول فلسطين"، وحذروا من أن إسرائيل قد تستغل الصراعات الإقليمية (الحرب على إيران) "غطاءً" لمواصلة سياساتها، ما يعكس اهتماماً متزايداً بفلسطين داخل البرلمان. وبرزت أسماء مثل رئيسة وفد البرلمان للعلاقات مع فلسطين الأيرلندية لين بويلان، وآنا ميراندا، وسيليا سترادا، وإيرينا جوفيفا، الذين دعوا إلى نقاش عاجل حول فلسطين، وانتقدوا الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما في ذلك العنف الاستيطاني. وقد أطلق النواب مبادرات مثل دعوة المواطنين الأوروبيين لتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب سياساتها في الأراضي المحتلة، مؤكدين أن البرلمان الأوروبي يراقب ويصرّح بشكل مباشر بأن سياسات إسرائيل تشكل انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

في العواصم الأوروبية، أعرب وزراء ومسؤولون عن قلقهم من أن القانون الجديد ينحرف عن معايير العدالة الدولية ويزيد من إحباط جهود استعادة أفق سياسي للتسوية، مشيرين إلى صلته بتصاعد العنف وتراجع ثقة الرأي العام الأوروبي في التزام إسرائيل بالقانون الدولي. وفي الشهر الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أكد فيه معارضته توسيع المستوطنات وأي نشاطات تقوّض حل الدولتين، داعياً إلى وقف العنف وضمان احترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تصاعد عنف المستوطنين: إدانات ومطالبات بالمساءلة

إلى جانب رفض هذا التشريع، يواجه الأوروبيون تصاعداً ملحوظاً في أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون اليهود في الضفة الغربية المحتلة، والتي توثقها منظمات حقوقية دولية على أنها تشمل الاعتداء على الممتلكات الفلسطينية والتحريض والهجمات العنيفة على المدنيين، دون مساءلة فعالة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما اعتبرته "هيومن رايتس ووتش" بمثابة تصعيد للتطهير العرقي.

وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، أدانت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة ورام الله هذه الانتهاكات، مؤكدة أن هذه الأفعال، التي يغذيها أحياناً خطاب سياسي أو غياب الردع القانوني، تمثل انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين وتقوّض فرص السلام. وطالبت البعثات بمساءلة المسؤولين وتوفير حماية فعالة للمدنيين، في ظل سياسة أوروبية تشدد على وقف توسع المستوطنات واشتراط أي دعم سياسي أو اقتصادي لإسرائيل باحترام المعايير الدولية.

ورغم الإجماع على رفض عقوبة الإعدام وإدانة العنف، ثمة تباين في نبرة الخطاب بين الدول الأوروبية:

فرنسا والسويد وأيرلندا وإسبانيا والنرويج وغيرها تبنّت لغة حادة، داعية إلى عقوبات محددة على مجموعات أو أفراد متورطين، بما في ذلك قيود على التأشيرات أو إجراءات مالية.

ألمانيا والدنمارك، وغيرها في وسط وشمال القارة، اعتمدت لهجة أقل حدة، مؤكدة احترام القانون الدولي وإدانة الانتهاكات، مع الحرص على عدم تعميق الانقسامات السياسية على الصعيدين الثنائي والدولي.

هذا التباين يعكس التوازن الحذر الذي تسعى إليه أوروبا بين الالتزام بالمبادئ القانونية والحقوقية وإدارة العلاقات الاستراتيجية مع إسرائيل.

وتعتبر أوروبا هذه القضايا جزءاً من التزامات إسرائيل تجاه القانون الدولي، وليست مجرد تجاوزات عابرة. وفي بيانات رسمية متكررة، شدد الاتحاد الأوروبي على أن احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين يشكلان العمود الفقري لأي عملية سياسية قائمة على حل الدولتين أو تسوية دائمة للنزاع.

نقاط التوافق الأوروبي

رفض قاطع لعقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين باعتبارها انتهاكاً للحق في الحياة وتقويضاً للقانون الدولي، وإدانة العنف المستشري من المستوطنين اليهود مع الدعوة لمساءلة واضحة وحماية المدنيين، والتأكيد على احترام القانون الدولي الإنساني باعتباره شرطاً أساسياً لأي تسوية سياسية. مع وجود اختلاف في اللهجة والأسلوب بين الدول الأوروبية دون التأثير على جوهر المواقف الحقوقية والقانونية.

في المجمل، تُظهر المواقف الأوروبية تماسكاً في المبادئ ومرونة في الأسلوب السياسي، لكنها تحتفظ بموقف ثابت يقوم على أن احترام القانون الدولي والحقوق الأساسية شرط أساسي لاستدامة العلاقات الدولية واستعادة أفق سياسي في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.