رفض القيد لطعن "قضاة البيان" يجدد مواجهة قضائية في مصر

- في عام 2016، تم عزل عدد من القضاة بسبب اعتراضهم على إطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي، وحاولوا في سبتمبر 2023 تسجيل دعوى نقض على حكم عزلهم. - رفض مجلس القضاء الأعلى تسجيل دعوى النقض، مما اعتبره قانونيون سابقة في تاريخ القضاء المصري، ودفع القضاة لإقامة دعوى جديدة أمام محكمة استئناف القاهرة. - يواجه القضاة تحديات قانونية كبيرة في سعيهم لاستعادة حقوقهم، مع تحديد جلسة للدعوى الجديدة في يناير المقبل، وسط تدخلات غير مسبوقة من مجلس القضاء الأعلى.

عادت قضية ما يُعرف إعلامياً بـ"قضاة من أجل مصر" و"قضاة البيان" إلى واجهة المشهد القضائي، لتفتح فصلاً جديداً من المواجهة مع مجلس القضاء الأعلى، في نزاع قانوني ممتد منذ عام 2016، على خلفية قرار عزلهم من مناصبهم القضائية وحرمانهم مستحقاتهم، بدعوى الاشتغال بالعمل السياسي. وتعود القضية إلى البيان الذي أصدره عدة قضاة رفضاً لإطاحة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي



محمد ناجي دربالة: القضاة لم يجدوا سبيلاً سوى إقامة دعوى جديدة

واقعة تتكرر في مصر

، واعتبروا فيه ما جرى معه بعزله "ضرباً بإرادة ملايين المصريين عرض الحائط"، وهو ما ترتب عنه لاحقاً صدور قرارات بعزلهم من سلك القضاء، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الأوساط القضائية.

عاد الملف إلى الواجهة بعد أن تقدم عدد من قضاة البيان بعريضة دعوى إلى قلم المحضرين بمحكمة النقض، لإقامة دعوى طعن بالنقض على حكم عزلهم، غير أن قلم المحضرين رفض قيد الدعوى للمرة الثانية، في واقعة تكرّرت بعد عام 2016، حين أشار رئيس محكمة النقض السابق المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، وعلى مسؤوليته الشخصية، إلى رفض قيد الدعوى. وبعد سنوات من الجمود، أخذت القضية بُعداً جديداً في 23 سبتمبر/ ايلول الماضي، حين عاد القضاة المعزولون لمحاولة قيد دعوى نقض على حكم عزلهم، وذلك بعد مرور ثماني سنوات كاملة لجأوا خلالها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في تنازع اختصاص بين حكمين قضائيين متعارضين.

الحكم الأول كان صادراً عن دائرة طلبات القضاة، وقضى برفض حقهم في إقامة دعوى نقض على قرار عزلهم، بينما الحكم الثاني صدر عن المحكمة الإدارية العليا، وأقرّ بحقهم في إقامة دعوى النقض. وعلى مدار ثماني سنوات من نظر الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، انتهت المحكمة إلى الحكم بعدم قبول الطعن، ورفضت منحهم حكماً يقضي بحقهم في إقامة دعوى النقض على حكم عزلهم. وأمام هذا المسار، لم يجد قضاة البيان وقضاة من أجل مصر بداً من العودة مجدداً إلى محكمة النقض، سعياً لتسجيل دعوى النقض في المواعيد القانونية، وذلك استناداً إلى قاعدة قانونية مفادها أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا في دعوى تنازع الاختصاص يوقف سريان مهلة إقامة دعوى النقض، ويجعلها قائمة حتى لو استمر نظر دعوى التنازع لسنوات طويلة.

غير أن التطورات هذه المرة اتخذت طابعاً دراماتيكياً وغير مسبوق، بعدما أبلغ رئيس قلم المحضرين عدداً من القضاة المعزولين بأن مجلس القضاء الأعلى تدخل بنفسه، خلال اجتماع رسمي، وقرر رفض قيد دعوى النقض، في سابقة وصفها قانونيون بأنها الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري. ووفق ما أُبلغ القضاة به، فإن تدخل مجلس القضاء الأعلى حال دون قيد الدعوى ورفضها، وهو ما اعتُبر حرمانَ مواطنين حقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي خلال المدة القانونية، وإهداراً صريحاً لحقهم الدستوري في التقاضي. وعلّق نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمد ناجي دربالة على الواقعة، قائلاً في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إنه إزاء هذا الموقف النادر من مجلس القضاء الأعلى، تواصل مباشرةً مع نائب أول رئيس محكمة النقض، وشرح له الموقف القانوني، وسأله عن مدى صحة مباشرة مجلس القضاء الأعلى لهذا الإجراء ورفضه قيد دعوى النقض. وأضاف دربالة أن نائب أول رئيس محكمة النقض أبلغه بعدم علمه بالموضوع، وتعهد بالعودة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى عاصم الغايش وإبلاغه بالموقف، بل طلب منه التواصل هاتفياً في مساء اليوم نفسه، وهو ما حصل بالفعل، إلا أن الاتصالات لم تلقَ رداً. وأوضح دربالة أنه حاول التواصل مجدداً مع المعنيين عبر النائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين، لكن الأمر لم ينجح.



تعود القضية إلى بيان أصدره عدة قضاة رفضاً لإطاحة مرسي

رفض قيد دعوى القضاة

وتابع دربالة قائلاً إنه جرى التواصل مرة أخرى مع قلم المحضرين، الذين أفادوا بأن الموضوع "حساس"، وأنه عُرض مجدداً على رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، المستشار محمد هلال. وبحسب ما جرى، التقى هلال مجموعة من القضاة المعزولين، الذين نقلوا له حرصهم الشديد على إقامة دعوى النقض في المواعيد القانونية. وأبدى رئيس المكتب الفني تفهمه للموقف، قبل إبلاغ القضاة لاحقاً بأن الأمر عُرض على رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي بدوره عرضه على المجلس، وانتهى الاجتماع إلى رفض قيد دعوى النقض على حكم مجلس التأديب الأعلى بعزلهم، من دون إخطارهم بوجود قرار رسمي مكتوب بالرفض، أو بيان الأسباب التي استند إليها مجلس القضاء الأعلى في قراره.

وأمام هذا المسار، أكد دربالة أن "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر" لم يجدوا سبيلاً سوى إقامة دعوى جديدة أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، للطعن على القرار الصادر بعدم قيد دعوى النقض. وقد قُيدت الدعوى تحت رقم 1500 لسنة 142 قضائية، وحددت لها جلسة 18 يناير/ كانون الثاني المقبل لنظرها. وأعرب دربالة عن استغرابه الشديد من تدخل مجلس القضاء الأعلى بنفسه لرفض قيد الطعن بالنقض على حكم مجلس التأديب بعزل القضاة، معتبراً ذلك تجاوزاً فجاً لاختصاصاته. وأشار إلى أن مسألة قبول أو رفض قيد الدعوى تعود حصرياً للمحكمة المختصة، وليس لأي جهة أخرى، لما يمثله ذلك من إهدار لحق قانوني ثابت في التقاضي. وأكد دربالة أن القضاة المعزولين لم يتركوا باباً من أبواب التقاضي إلا طرقوه، سعياً لاستعادة حقهم في إقامة دعوى النقض، واسترداد حقوقهم التي وصفها بـ"المهدرة" منذ صدور قرار عزلهم عام 2016.