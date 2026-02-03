رفض إسرائيلي لشعار لجنة إدارة غزة: السلطة لن تحكم القطاع

- أثار الشعار الذي نشرته لجنة إدارة غزة انتقادات في إسرائيل لتشابهه مع شعار السلطة الفلسطينية، مما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتنصل منه، مؤكداً أن الشعار الذي عُرض على إسرائيل كان مختلفاً. - انتقد أفيغدور ليبرمان الحكومة الإسرائيلية لنقلها السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية، واعتبر أن الحكومة وعدت بنصر مطلق لكنها قدمت مهزلة، داعياً إلى إزاحة القيادة الحالية بسرعة. - تتألف "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" من 11 شخصية فلسطينية وتعمل على إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية في غزة، وأعلنت حماس اكتمال الترتيبات لتسليم السلطة في غزة إلى اللجنة.

أثار الشعار الذي نشرته لجنة إدارة غزة، مساء أمس الاثنين، اعتراضات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لتشابهه مع شعار السلطة الفلسطينية، حيث سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

للتنصل منه، معتبراً أنه ليس الشعار نفسه الذي عُرض على الجانب الإسرائيلي، وأن السلطة لن تحكم غزة. وعمّم ديوان نتنياهو بياناً قبل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، ادّعى فيه أن "شعار لجنة إدارة غزة (NCAG) الذي عُرض على إسرائيل كان مختلفاً تماماً عن ذلك الذي نُشر هذا المساء. إسرائيل لن تقبل باستخدام شعار السلطة الفلسطينية، و السلطة الفلسطينية لن تكون شريكة في إدارة غزة".

واستغل بعض معارضي نتنياهو نشر الشعار الجديد لمهاجمة رئيس الوزراء. وكتب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، عبر حسابه على منصة إكس: "حكومة 7 أكتوبر (تشرين الأول) نقلت السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية! هذا طبعاً بالإضافة إلى إدخال شاحنات المساعدات، والوقود، والكهرباء إلى مخربي حماس. وُعِدنا بـ"نصر مطلق" وحصلنا على مهزلة كاملة. يجب إزاحة هذه القيادة الضعيفة، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل!".

סופית, ממשלת ה-7 באוקטובר העבירה את השליטה בעזה לרשות הפלסטינית!

זאת כמובן בנוסף להכנסת משאיות סיוע, דלק וחשמל למחבלי החמאס.



הובטח לנו "ניצחון מוחלט" וקיבלנו ביזיון מוחלט.



את ההנהגה הרופסת הזו חייבים לסלק, ויפה שעה קודם! pic.twitter.com/3q9ekCxdmH — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) February 2, 2026

وذكر موقع واينت العبري، اليوم الثلاثاء، أنه خلافاً لتعهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنّه "في اليوم التالي في غزة لن يكون هناك حماس ولا سلطة فلسطينية"، فإنّ العديد من بين الأعضاء الخمسة عشر الذين عُيّنوا في لجنة إدارة غزة لديهم ارتباط واضح بالأخيرة. وبشأن التنسيق المتوقّع بين اللجنة والسلطة الفلسطينية، نقل الموقع عن مصدر لم يسمّه، قوله إن "اللجنة ستتواصل مع الحكومة في رام الله بخصوص إدارة الخدمات العامة والاجتماعية في غزة، وفي الوقت نفسه ستعمل بالتنسيق مع وكالات الإغاثة الدولية ومع الأمم المتحدة".

و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" هي هيئة غير سياسية مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية، إضافة إلى رئيسها علي شعث. وبدأت اللجنة منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، فيما لم تبدأ بعد من قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني أوضاعاً كارثية. وهذه اللجنة واحدة من أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، إضافة إلى "مجلس السلام"، و"مجلس غزة التنفيذي"، و"قوة الاستقرار الدولية"، بحسب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقطاع. وأمس الاثنين، أعلنت حركة حماس، اكتمال الترتيبات لتسليم السلطة في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في تصريح مصور: "تم استكمال كل الإجراءات والترتيبات اللازمة لدى الجهات الحكومية والإدارية في قطاع غزة لتسليم كل السلطات والمقدرات إلى اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة قطاع غزة"، مضيفاً أنه "فور دخول اللجنة إلى أرض قطاع غزة تبدأ عملية التسليم بشكل شفاف وشامل وفي جميع المجالات". وتابع قاسم: "هناك لجنة عليا تشرف على عملية التسليم مكونة من الفصائل الفلسطينية وجهات عشائرية وقيادات من المجتمع المدني وأيضا شخصيات تابعة للمؤسسات الدولية". وأردف: "سنكون أمام عملية تسليم شفافة وكاملة وراقية للسلطة". ودعا "جميع الأطراف إلى تسهيل عمل اللجنة حتى نكون أمام بدء تعافي القطاع من الكارثة خلال عامين من حرب الإبادة".