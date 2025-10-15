رصد 36 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف إطلاق النار في غزة

- ارتكب جيش الاحتلال 36 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في غزة، مما أدى إلى استشهاد 7 مدنيين وإصابة آخرين، حيث وثق مركز غزة لحقوق الإنسان عمليات قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار منذ بدء الاتفاق. - استهدفت الغارات الإسرائيلية المدنيين في مناطق مثل حي الشجاعية وبلدة الفخاري، دون مبرر عسكري، مما يعكس محاولة لإبقاء حالة الخوف والتوتر. - تواصل إسرائيل تقليص المساعدات الإنسانية، حيث أدخلت 173 شاحنة فقط من أصل 1800، مما يشكل خرقًا للاتفاق واستمرارًا لجريمة الإبادة الجماعية.

قال مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الأربعاء، إنّ جيش الاحتلال ارتكب 36 انتهاكاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، أدت إلى استشهاد 7 مدنيين فلسطينيين وإصابة آخرين، منذ بدء سريان اتفاق وقف الحرب، يوم الجمعة الماضي. وذكر مركز غزة لحقوق الإنسان، في بيان، أنّ فريقه الميداني وثق تنفيذ قوات الاحتلال 36 عملية قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار منذ وقف إطلاق النار عند الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة الماضي.

وأشار إلى توثيق "قصف طائرات إسرائيلية مسيّرة صباح أمس (الثلاثاء) مجموعة مواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما تسبب بمقتل 5 مواطنين خلال محاولتهم تفقد منازلهم، رغم أنهم لم يشكلوا أي خطر على القوات الإسرائيلية". كذلك "قتل مواطن وأصيب آخر جراء غارة مماثلة على بلدة الفخاري شرقي خانيونس، فيما سجلت إصابات في جباليا ورفح"، وفق البيان.

وذكر المركز أنّ باقي الانتهاكات تمثلت بإطلاق نار وإطلاق قذائف مدفعية، أحدثها اليوم الأربعاء، تركز أغلبها في شرق القطاع وشماله، واستهدف المواطنين الذين يحاولون تفقد منازلهم ومناطقهم السكنية. ولفت إلى أنّ جميع الاستهدافات الإسرائيلية جاءت دون أي مبرر، وليس لها أي ضرورة عسكرية، ما يدل على أنها تعكس محاولة جيش الاحتلال إبقاء حالة الخوف والتوجس ومعادلة القتل والقصف تحت ذرائع مختلفة.

والانتهاكات الإسرائيلية لم تقتصر على إطلاق النار والقصف، بل امتدت إلى استمرار التحكم في حجم المساعدات وتقليصها، حيث أدخلت خلال الأيام الماضية 173 شاحنة من أصل 1800 كان يفترض دخولها، وفق بيان المركز، الذي أشار إلى تحكّم إسرائيل في كميات المساعدات الإنسانية، وتراجعها عن التزام بنود اتفاق وقف إطلاق النار، واتجاهها نحو تقليص إضافي في الإمدادات، واعتبر ذلك "لا يشكّل مجرد خرق للاتفاق، بل هو استمرار فعلي لجريمة الإبادة الجماعية من خلال حرمان المدنيين حقوقهم الأساسية في الغذاء والماء والدواء، وفرض ظروف معيشية قاتلة".

وشدد المركز الحقوقي على أنّ "استهداف المدنيين وحصارهم وتجويعهم محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقيات جنيف، وأن صمت المجتمع الدولي يشكل تشجيعاً لإسرائيل على مواصلة سياسة الأرض المحروقة"، مطالباً "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على تسريع التحقيق في جريمة الإبادة الجماعية وضمان مساءلة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم".