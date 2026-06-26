رصد حطام طائرة عند ناطحة سحاب في بكين

- شهدت بكين حادثة غريبة حيث تحطمت طائرة صغيرة قرب برج "سيتيك" البالغ ارتفاعه 528 متراً، مما أدى إلى ظهور فجوة في المبنى وانتشار الشرطة وسيارات الإسعاف في المنطقة. - أظهرت لقطات فيديو عربات الإطفاء وهي ترش المياه على النيران، بينما تم إخلاء المبنى بسرعة عبر السلالم، وسط صدمة السكان الذين لم يتوقعوا حدوث مثل هذه الحوادث في الصين. - تفرض الصين قيوداً صارمة على مجالها الجوي، وأعلنت في إبريل/نيسان حظر بيع الطائرات المسيّرة في بكين، مع إلزام المستخدمين بالحصول على إذن لكل رحلة.

أفاد شاهد عيان برؤية حطام طائرة ونيران عند قاعدة أعلى ناطحة سحاب في بكين، اليوم الجمعة، بينما شوهد فجوة في إحدى جهاتها.

وأظهرت لقطات فيديو التقطها الشاهد من مبنى قريب، عربات إطفاء وهي ترش المياه على ألسنة لهب على الأرض أمام برج "سيتيك" البالغ ارتفاعه 528 متراً، بينما كان حطام يشبه جزءاً من طائرة صغيرة، على الأرض بجوار المبنى.

وشاهد مراسلون لوكالة فرانس برس ثقباً في نافذة في طبقة مرتفعة، بينما انتشرت الشرطة وسيارات الإسعاف في المنطقة. ورفضت الشرطة التعليق على الحادث.

Un testigo muestra restos de un avión al pie del rascacielos más alto de Pekín y periodistas de la #AFP observan una brecha en el edificio y un importante despliegue policial en la zona pic.twitter.com/dAJ3MLELe6 — Agence France-Presse (@AFPespanol) June 26, 2026

وقال الشاهد لفرانس برس مشترطاً عدم كشف هويته "لا أعرف لماذا ستحلّق طائرة إلى هنا. الأمر فعلاً غريب للغاية".

🇨🇳 A plane crashed into Beijing's tallest skyscraper



Debris fell near the eastern entrance of the China Zun Tower.



The China Zun skyscraper is in the top 10 tallest buildings in the world. The height of the tower is 528 meters. pic.twitter.com/Tt8hmDkc3V — Visegrád 24 (@visegrad24) June 26, 2026

وصرّح رجل يعمل داخل ناطحة السحاب لفرانس برس "رأيت حطاماً في طريقي إلى الخارج. بدا وكأنه جزء من طائرة".

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وقالت سيدة لفرانس برس إنها تلقت تعليمات بإخلاء المبنى عبر السلالم وعدم استخدام المصاعد. وأضافت "نزلت مسرعة عبر عشرات الطوابق".

وأعربت امرأة كانت تنظر إلى المبنى، عن صدمتها. وقالت "أمور كهذه لا يمكن أن تحدث في بكين... الأمر شائع جداً في الخارج، لكن لا ينبغي أن يحدث في الصين".

وقال شاهد آخر، إنه "هرع إلى المكان فور تداول معلومات عن حادث تحطم على منصات التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أنها "كانت تُحذف بسرعة".

ويتألف برج "سيتيك" (CITIC) من 108 طبقات فوق الأرض وسبع تحتها، ويعمل فيه نحو 12 ألف موظف. وتفرض الصين قيوداً صارمة على مجالها الجوي، خصوصاً فوق المناطق الحضرية في بكين. وفي إبريل/نيسان، أعلنت الصين أنها ستحظر بيع الطائرات المسيّرة في بكين، وستُلزم المستخدمين التقدّم بطلب للحصول على إذن لكل رحلة في العاصمة.

(فرانس برس)