رصد حطام طائرة عند ناطحة سحاب في بكين

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26 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 21:51 (توقيت القدس)
جزء من حطام الطائرة على الأرض في بكين، 26 يونيو 2026(إكس)
جزء من حطام الطائرة على الأرض في بكين، 26 يونيو 2026(إكس)
جزء من حطام الطائرة على الأرض في بكين، 26 يونيو 2026(إكس)
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- شهدت بكين حادثة غريبة حيث تحطمت طائرة صغيرة قرب برج "سيتيك" البالغ ارتفاعه 528 متراً، مما أدى إلى ظهور فجوة في المبنى وانتشار الشرطة وسيارات الإسعاف في المنطقة.
- أظهرت لقطات فيديو عربات الإطفاء وهي ترش المياه على النيران، بينما تم إخلاء المبنى بسرعة عبر السلالم، وسط صدمة السكان الذين لم يتوقعوا حدوث مثل هذه الحوادث في الصين.
- تفرض الصين قيوداً صارمة على مجالها الجوي، وأعلنت في إبريل/نيسان حظر بيع الطائرات المسيّرة في بكين، مع إلزام المستخدمين بالحصول على إذن لكل رحلة.

أفاد شاهد عيان برؤية حطام طائرة ونيران عند قاعدة أعلى ناطحة سحاب في بكين، اليوم الجمعة، بينما شوهد فجوة في إحدى جهاتها.

وأظهرت لقطات فيديو التقطها الشاهد من مبنى قريب، عربات إطفاء وهي ترش المياه على ألسنة لهب على الأرض أمام برج "سيتيك" البالغ ارتفاعه 528 متراً، بينما كان حطام يشبه جزءاً من طائرة صغيرة، على الأرض بجوار المبنى.

وشاهد مراسلون لوكالة فرانس برس ثقباً في نافذة في طبقة مرتفعة، بينما انتشرت الشرطة وسيارات الإسعاف في المنطقة. ورفضت الشرطة التعليق على الحادث.

وقال الشاهد لفرانس برس مشترطاً عدم كشف هويته "لا أعرف لماذا ستحلّق طائرة إلى هنا. الأمر فعلاً غريب للغاية".

وصرّح رجل يعمل داخل ناطحة السحاب لفرانس برس "رأيت حطاماً في طريقي إلى الخارج. بدا وكأنه جزء من طائرة".

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وقالت سيدة لفرانس برس إنها تلقت تعليمات بإخلاء المبنى عبر السلالم وعدم استخدام المصاعد. وأضافت "نزلت مسرعة عبر عشرات الطوابق".

وأعربت امرأة كانت تنظر إلى المبنى، عن صدمتها. وقالت "أمور كهذه لا يمكن أن تحدث في بكين... الأمر شائع جداً في الخارج، لكن لا ينبغي أن يحدث في الصين".

وقال شاهد آخر، إنه "هرع إلى المكان فور تداول معلومات عن حادث تحطم على منصات التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أنها "كانت تُحذف بسرعة".

ويتألف برج "سيتيك" (CITIC) من 108 طبقات فوق الأرض وسبع تحتها، ويعمل فيه نحو 12 ألف موظف. وتفرض الصين قيوداً صارمة على مجالها الجوي، خصوصاً فوق المناطق الحضرية في بكين. وفي إبريل/نيسان، أعلنت الصين أنها ستحظر بيع الطائرات المسيّرة في بكين، وستُلزم المستخدمين التقدّم بطلب للحصول على إذن لكل رحلة في العاصمة.

(فرانس برس)

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