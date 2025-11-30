رشق زعيم اليمين المتطرف الفرنسي بالبيض خلال توقيع كتابه الجديد

- تعرض جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف، للرشق بالبيض أثناء توقيع كتابه الجديد في مدينة مواساك، بعد أيام من تعرضه للرشق بالدقيق في حادث منفصل. - تم القبض على المعتدي البالغ من العمر 74 عاماً بتهمة "عنف ضد شخص يشغل منصباً ذا سلطة عامة"، بينما استأنف بارديلا توقيع كتابه دون إصابات. - بارديلا، المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، أكد أن العنف لن يوقف "رياح الحرية والفخر الوطني" في فرنسا.

تعرّض جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف والمرشح الرئاسي المتقدّم في استطلاعات الرأي، للرشق بالبيض، يوم السبت، بعد أيام قليلة من تعرّضه للرشق بالدقيق في حادث منفصل. وكان بارديلا يوقّع كتابه الجديد "ما الذي يريده الفرنسيون" في مدينة مواساك جنوب غربي فرنسا عندما رمى رجل سبعيني بيضة أصابته في رأسه.

وأفاد المدعي العام في مونتوبان، برونو سوفاج، لوكالة فرانس برس بأنه أُلقي القبض على المعتدي البالغ من العمر 74 عاماً، ووُضع رهن الاحتجاز بتهمة ارتكاب "عنف ضد شخص يشغل منصباً ذا سلطة عامة". ووفق الشرطة، كان الرجل يقف في الطابور بانتظار توقيع كتابه قبل أن يندفع باتجاه بارديلا، عضو البرلمان الأوروبي وزعيم اليمين المتطرف، ويرميه ببيضة تحطّمت على رأسه.

وقال مصدر في الحزب إن رئيس التجمع الوطني لم يُصب بأذى، واستأنف بعد ذلك توقيع كتابه. وقد تقدّم الحزب بشكوى باسمه ونيابة عن بارديلا. وكان بارديلا قد تعرّض الثلاثاء للرشق بالدقيق في أثناء زيارته معرضاً زراعياً في شرق فرنسا، حيث اعتقلت الشرطة الفاعل، وهو طالب ثانوي يبلغ 17 عاماً، قبل أن تُطلِق سراحه في اليوم التالي وتلزمه بحضور دورة في المواطنة.

وكتب بارديلا على منصة إكس في وقت متأخر: "كلما أحرزنا تقدّماً واقتربنا من السلطة، انفجر عنف اليسار المتطرف والتعصّب والغباء المحض". وأضاف: "لكن رياح الحرية والفخر الوطني والوطنية تهبّ على فرنسا ولن يتمكنوا من إيقافها"، مؤكداً أنه بخير. ويعدّ بارديلا المرشح الأوفر حظاً للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، بحسب استطلاع رأي أجرته شركة فيريان لصالح مجلة "ليميسيكل" ونشر الجمعة.

(فرانس برس)