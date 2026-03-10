رسالة قطرية سابعة إلى الأمم المتحدة بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني

- أدانت قطر الاعتداء الإيراني على أراضيها، معتبرةً ذلك انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لأمن المنطقة، وأكدت حقها في الرد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. - تلقى رئيس مجلس الوزراء القطري اتصالاً من نظيره الصيني لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري، حيث شددت قطر على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار. - جددت قطر إدانتها للهجمات في اتصال مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً حرصها على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية وتيسير الحوار لحماية الأمن والاستقرار.

وجهت دولة قطر، يوم الثلاثاء، رسالة متطابقة سابعة إلى كل من أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، ومايكل والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لشهر مارس/ آذار، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها، الذي قالت إنه "يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة".

وأشارت الرسالة، التي وجهتها السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي القطرية، موضحة في هذا الصدد أن "وزارة الدفاع بدولة قطر أعلنت أن قطر تعرضت حتى عصر يوم الاثنين الموافق التاسع من مارس/ آذار 2026 لهجوم بـ17 صاروخاً باليستياً وست طائرات مسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث نجحت قواتنا المسلحة في التصدي لـ17 صاروخاً باليستياً وست طائرات مسيّرة دون تسجيل أي خسائر".

وأضافت الرسالة أنه "سيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص، وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات". وأكدت الرسالة إدانة دولة قطر مجدداً هذا الاستهداف بشدة، واحتفاظها بحقها الكامل في الرد وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعاً عن سيادتها وصوناً لأمنها ومصالحها الوطنية. كما دعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قد تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الصيني وانغ يي، جرى خلاله استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وسبل حل الخلافات بالوسائل السلمية.

وبحسب وزارة الخارجية القطرية، جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية، مؤكداً أنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، وأشار في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، كما حذر من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة، مشدداً على أنها تمثل سوابق خطيرة ستعرض شعوب المنطقة لأخطار متعددة، كما أكد ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الصيني إلى خفض التصعيد وتحكيم صوت العقل والعودة إلى المفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنب المزيد من الفوضى.

كما جدد، في اتصال هاتفي تلقاه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، إدانة الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية، مؤكداً أنه لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة، وأشار في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي.

وأعرب عن تقدير دولة قطر للبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إلى خفض التصعيد ويؤكد التزام الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بحماية الأمن والاستقرار الإقليميين. من جانبها، دعت كايا كالاس إلى خفض التصعيد وتحكيم صوت العقل والعودة إلى المفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنب المزيد من الفوضى.