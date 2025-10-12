رسالة صينية إلى كيم جونغ أون: لتعزيز التعاون الاستراتيجي

- أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الصين تسعى لتعزيز علاقتها مع كوريا الشمالية، حيث أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ رسالة للزعيم كيم جونغ أون، مشيراً إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين. - شدد شي على أن الصين وكوريا الشمالية جارتان وصديقتان، وتعملان على تقوية أواصر الصداقة، مع إعداد "خريطة طريق" لتوطيد العلاقات بعد زيارة كيم للصين. - عقد وزراء خارجية إندونيسيا وكوريا الشمالية اجتماعاً في بيونغ يانغ لتعزيز العلاقات الثنائية، ووقعوا مذكرة تفاهم حول القضايا المشتركة.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أنّ الصين مستعدة لتوطيد علاقتها مع كوريا الشمالية لـ"تعزيز التعاون الاستراتيجي في الشؤون الدولية والإقليمية"، وأضافت الوكالة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ذكر ذلك في رسالة بعثها إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوم الخميس، مضيفة أن ذلك جاء رداً على رسالة تهنئة من كيم بمناسبة احتفال الصين بذكرى تأسيس الحزب الشيوعي.

ونُقل عن شي قوله إنّ الصين وكوريا الشمالية "جارتان وصديقتان حميمتان"، وتتشاركان المصير وتتبادلان العون، وإنّ أواصر الصداقة بينهما تزداد قوة.

وأضاف شي في الرسالة التي نقلتها الوكالة أنّ الزعيمين أعدا "خريطة طريق" لتوطيد العلاقات خلال زيارة كيم للصين في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في تقرير منفصل، إنّ وزيري خارجية إندونيسيا وكوريا الشمالية عقدا أمس السبت اجتماعاً في بيونغ يانغ. وأضافت الوكالة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الوكالة أن البلدين وقعا أيضاً مذكرة تفاهم بشأن القضايا المشتركة، دون الخوض في تفاصيل، وقالت إنّ الوزير الإندونيسي كان من بين الزوار الأجانب المشاركين في الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الحزب الحاكم في كوريا الشمالية.

(رويترز)