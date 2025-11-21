- أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل على أهمية التمسك بالقيم الوطنية وتنفيذ خطة حصرية السلاح، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، وتعزيز انتشار الجيش في جنوب لبنان بالتنسيق مع اليونيفيل لتحقيق الاستقرار. - يتعرض الجيش لضغوطات كبيرة من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح حزب الله، لكنه يواصل تنفيذ خطته بحزم، بما في ذلك مكافحة المخدرات وضبط الحدود، وألغى هيكل زيارته إلى واشنطن بسبب هذه الضغوطات. - زار الرئيس اللبناني جوزاف عون قطاع جنوب الليطاني، مشيدًا بدور الجيش في حماية السيادة الوطنية، ومؤكدًا على التزامه بالدفاع عن الكرامة الوطنية والاستقلال.

خرج قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم الجمعة، برسائل واضحة وثوابت أساسية يتمسّك بها، على وقع الحملات التي يتعرّض لها، ترتكز على إعاقة استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات انتشار الجيش في جنوب لبنان، وبذل العسكريين جهوداً كبيرة لتنفيذ خطة حصرية السلاح، "رغم الأوضاع الاستثنائية التي تحيط بها، والتمسّك بأعلى درجات الحكمة والتأنّي والحزم والاحتراف في التطبيق، بما يخدم المصلحة الوطنية والسلم الأهلي، بعيداً عن أي حسابات أخرى".

وفي أمر اليوم لمناسبة العيد الـ82 للاستقلال، وصف هيكل المرحلة التي يمرّ بها لبنان بـ"المصيرية"، داعياً العسكريين إلى التمسّك بالقيم الوطنية، والقيام بواجباتهم "غير عابئين بحملات التشكيك والافتراء والشائعات"، فيما توجّه إلى اللبنانيين بالقول "ابقوا كما عهدناكم دائماً إلى جانب جيشكم، فهو ضمانتكم عند اشتداد المِحَن، وثقتَكم بالجيش هي الأساس لاستمراره، والوحدة الداخلية هي الأساس لنهوض لبنان"، مؤكداً أن "التحديات لن تقوى على إرادتنا، وأن وطننا سيتخطى هذه المرحلة بفضل وحدة أبنائه وصلابة جيشه".

ويتعرّض الجيش اللبناني في الفترة الأخيرة لانتقادات وهجمات غير مسبوقة، منها داخلياً، لكن أبرزها أميركياً، ما دفع هيكل إلى إلغاء زيارته يوم الثلاثاء إلى واشنطن، وذلك في وقت يتعرّض فيه لضغوطات كبيرة في إطار تطبيق خطة حصرية السلاح، لا سيما من الولايات المتحدة وخلفها إسرائيل، اللتين تسعيان للدفع باتجاه الإسراع في نزع سلاح حزب الله، والتشدد في تطبيق الخطة ميدانياً، بما في ذلك فرض تفتيش منازل السكان، بعكس إرادة الجيش، كما حاولت إسرائيل استدراجه إلى ذلك بالتهديدات التي وجهتها إلى بلدة بيت ليف أول من أمس الأربعاء.

وفي هذا الإطار، تقول مصادر عسكرية لـ"العربي الجديد"، إن "قائد الجيش لا تعنيه الحملات والهجمات التي يتعرّض لها وبعض الدعوات التي تدعو أو تسوّق لفكرة إقالته، هو واثق بخطواته، وبقدرات عسكرييه، رغم محدودية الإمكانات، وهو مدرك لدقة المرحلة والظروف الاستثنائية التي يمرّ بها البلد، لكن المصلحة العليا تبقى فوق أي اعتبار"، مشددة على أنّ "هناك ثوابت أساسية يتمسّك بها قائد الجيش ولن يزيح عنها، وهي حفظ الأمن والسلم الأهلي، وتنفيذ خطته من دون أي مواجهة أو سقوط نقطة دماء على أرض الوطن".

وتشير المصادر إلى أن "الجيش ماضٍ بتطبيق خطته، وإتمام المرحلة الأولى في نهاية العام الجاري، ويكرّر ضرورة انسحاب إسرائيل لاستكمال انتشاره في جنوب نهر الليطاني، وتقريره الثالث حول تطبيق خطة حصرية السلاح الذي سيعرَض على مجلس الوزراء الشهر المقبل ستكون فيه الكثير من الوقائع الميدانية التي تظهر الجهود التي يبذلها".

وأكدت أن "كل المهام المعلنة وغير المعلنة تؤكد جدية التطبيق، وهذا لا يقتصر فقط على حصرية السلاح ودهم وتفكيك المخازن والمنشآت، بل أيضاً مكافحة المخدرات وملاحقة أخطر المطلوبين، كما حصل أمس بتوقيف نوح زعيتر، وضبط الحدود لمنع التهريب، وغيرها من العمليات النوعية التي ترتفع وتيرتها بشكل كبير وستستمر".

هيكل: أوضاع استثنائية تحيط بتنفيذ خطة الجيش اللبناني

وفي إطار كلمته اليوم، قال قائد الجيش اللبناني إنّ "لبنان يشهد اليوم مرحلة مصيرية هي الأصعب في تاريخه، وسط الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، واستمرار الاعتداءات والانتهاكات التي تؤدي إلى وقوع شهداء وجرحى، وتمنع انتشار الجيش، وتتسبب بدمار في الممتلكات والمنشآت"، وشدد على أن "الجيش بذل جهوداً جبارة منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ، رغم الإمكانات المحدودة والصعوبات الناتجة عن الأزمة، لتطبيق خطته وتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني، وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها تنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانية، والالتزام بالقرار 1701 ومندرجاته كافة، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية"، مؤكداً في المقابل أن هذه الجهود تستلزم مواكبة حثيثة من مؤسسات الدولة، ضمن إطار جهدٍ وطني شامل، وتوفير الإمكانات، وتحسين أوضاع العسكريين، وتهيئة الظروف الضرورية لاستعادة الاستقرار.

وشدد هيكل على أنّ "المؤسسة العسكرية قدّمت تضحياتٍ جساماً، ووقع العديد من عناصرها شهداء وجرحى على مذبح الوطن، وصمدت في مواقعها رغم الظروف الخطيرة، للمحافظة على حق لبنان في السيادة على كل شبر من أرضه، وهي لن تتوانى أو تبخل بأي جهدٍ أو قطرة دمٍ لتحقيق هذه الغاية، إضافة إلى دعم عودة النازحين إلى قراهم". كذلك، أشار قائد الجيش اللبناني إلى أن "القيادة مدركة تماماً للأوضاع الاستثنائية المحيطة بتنفيذ خطة الجيش، التي تسير وفق البرنامج المحدد لها، وهذه الظروف تستلزم أعلى درجات الحكمة والتأنّي والحزم والاحتراف، بما يخدم المصلحة الوطنية والسلم الأهلي بعيداً عن أي حسابات أخرى".

وأردف: "في موازاة ذلك، يستمر الجيش في محاربة الإرهاب، وملاحقة العابثين بالأمن، ومكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق، وضبط الحدود الشمالية والشرقية، والمياه الإقليمية اللبنانية وحمايتها، والعمل على منع التهريب، بالتنسيق والتواصل مع السلطات السورية المعنية، كما يجري العمل على تعزيز قدرات الجيش في ظل التواصل القائم مع الدول الشقيقة والصديقة، التي نسعى إلى تعميق تعاوننا معها من خلال مبادراتها لدعم المؤسسة".

عون ينوّه من الجنوب بدور الجيش ويطّلع على الخروقات

إلى ذلك، زار الرئيس اللبناني جوزاف عون عشية ذكرى الاستقلال، قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور، جنوبي لبنان، حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقائد القطاع العميد الركن نقولا تابت، وكبار الضباط، واطلع منهم على الوضع الأمني في القطاع. وقدّم رئيس قسم العمليات في قطاع جنوب الليطاني العقيد رشاد بو كروم عرضاً مفصلاً معززاً بالخرائط والأرقام حول الوضع الراهن في القطاع، والأعمال التي ينفذها الجيش تطبيقاً للخطة التي وضعتها القيادة، لاسيما لجهة إزالة الذخائر وضبط الأسلحة والمنشآت تنفيذاً لقرار الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة، وذلك بحسب ما أفادت الرئاسة اللبنانية في بيان.

وتضمّن العرض معلومات حول ما أنجز حتى الآن، وحول انتشار الجيش في المواقع والمراكز المحددة، والحواجز الدائمة والظرفية، والأماكن المستحدثة على طول الحدود، والدوريات التي يسيّرها الجيش للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. واطلع عون على الخرائط والصور التي تظهر المساحات التي تجاوزت فيها القوات الإسرائيلية الخط الأزرق خلال إنشائها حائطاً تجاوزت فيه الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً.

وقدّم العميد الركن تابت ملخصاً للمداولات التي دارت خلال اجتماع لجنة "الميكانيزم"، والموقف اللبناني الثابت في الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها على أراضيها. وفي كلمة عون إلى الضباط، قال: "أتيت اليوم إلى الجنوب في ذكرى الاستقلال، لأؤكد أن هذه المنطقة الغالية هي في قلوبنا دائماً، وأن الجيش الذي يحمي الجنوبيين كما جميع اللبنانيين، ثابت في مواقفه والتزامه في الدفاع عن الكرامة الوطنية والسيادة والاستقلال، وهو يقدم وفاءً لهذه المبادئ الشهيد تلو الآخر، غير آبه بما يتعرض له من حين إلى آخر من حملات التجريح والتشكيك والتحريض".

ونوّه عون بالدور المميز الذي يقوم به الجيش المنتشر في الجنوب عموماً، وفي قطاع جنوب الليطاني خصوصاً، محيياً ذكرى العسكريين الشهداء الذين سقطوا منذ بدء تنفيذ الخطة الأمنية، والذين بلغ عددهم 12 شهيداً.

رئيس الجمهورية في الجنوب اللبناني عشيّة الاستقلال.



الرئيس جوزاف عون:

- الجيش الذي يحمي الجنوبيين كما جميع اللبنانيين ثابت في مواقفه والتزامه في الدفاع عن الكرامة الوطنية والسيادة والاستقلال.

- الجيش يقدم وفاء لمبادئه الشهيد تلو الاخر غير آبه بما يتعرض له أحيانا من حملات التجريح… pic.twitter.com/pAbUEOsv3b — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 21, 2025

وأعلن الجيش اللبناني، ليل أمس الخميس، إصابة عسكري بجروح متوسطة نتيجة انفجار جسم مشبوه في محيط مركز للجيش في وادي زبقين في صور، جنوبي البلاد، وقد جرى نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة وحالته مستقرة. وأسفت "يونيفيل" لما حصل، مؤكدة أن حفظة السلام يعملون يومياً، وبشكل وثيق، مع جنود الجيش اللبناني لدعمهم في جهودهم لاستعادة الاستقرار إلى جنوب لبنان، مشددة على أن مهمتهم صعبة ومليئة بالمخاطر كما أظهرت الحادثة أمس.

وأعلنت "يونيفيل" في بيانٍ، أمس الخميس، أنها سجلت أكثر من 7500 انتهاك جوي، ونحو 2500 انتهاك بري شمالي الخط الأزرق، كما وجدت ما يزيد عن 360 مخبأً متروكاً للأسلحة تمت إحالتها إلى الجيش اللبناني، وذلك منذ توقيع اتفاقية وقف العمليات العدائية العام الماضي، مشيرة إلى أنه يتم رفع التقارير عن كل هذه الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي. وتستمرّ الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إذ سُجّل صباح اليوم سقوط ثلاث قذائف إسرائيلية على حرج بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان.