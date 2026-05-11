رد إيران على المقترح الأميركي يربك حسابات نتنياهو وترامب

- يجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه في مأزق استراتيجي معقد بسبب رد إيران على المقترح الأميركي لوقف الحرب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتراجع شعبيته قبيل انتخابات التجديد النصفي. - إيران تدرك ضعف موقف ترامب، حيث أظهرت قدرتها على الصمود تحت الحصار، مما دفع نتنياهو لعقد اجتماع أمني لمناقشة الرد الإيراني وإمكانية العمل المشترك مع ترامب. - تتزايد التقديرات بشن عملية عسكرية محدودة ضد إيران لإظهار قوة ترامب، مع احتمالية التوجه نحو اتفاق مؤقت لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار مقابل مفاوضات.

يجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه في مأزق استراتيجي معقد في أعقاب رد إيران على المقترح الأميركي لوقف الحرب؛ إذ إن الوضع الراهن يؤدي إلى مزيدٍ من الارتفاعات في أسعار النفط، وهو ما يضر بشعبيّته التي وصلت إلى مستوى متدنٍ غير مسبوق، بينما البلاد على عتبة انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وطبقاً لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، فإن ترامب لا يستطيع الاكتفاء بالمراوحة في مكانه، ولكن هامش المناورة المتاح أمامه بات محدوداً أيضاً.

وعلى ما يظهر، فإن إيران تلحظ هذا المأزق، وهو ما تبدّى في ردها الذي وصفته الصحيفة بـ"المهين" لترامب؛ حيث تقدر طهران أن احتمال جرّ الرئيس الأميركي بلده مجدداً للحرب بات ضئيلاً، وحتّى أن قرار المضي في استئناف الهجمات غير مضمون النتائج. ولذلك بحسب الصحيفة ليس مصادفةً أن الوثيقة الصادرة عن الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) والتي سُرّبت أخيراً أشارت إلى أن لدى إيران قدرة على الصمود لأشهر إضافية تحت الحصار، وأنها لا تزال تمتلك نحو 70% من صواريخها.

وفي أثر التطورات الملحوقة بالرّد الإيراني، عقد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اجتماعاً للمجلس الوزاري للشؤون الأمنية-السياسية المصغّر، ظهر الاثنين، شارك فيه عدد مقلّص من الوزراء، وذلك بهدف مناقشة الرّد الإيراني عقب محادثة هاتفية أعقبته الليلة الماضية بين نتنياهو ترامب، ناقشا فيها وفق الصحيفة العبرية إمكانيات العمل المشترك. وقالت الصحيفة إنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث، مرجحة أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ هيبة ترامب هي القيام بعمل عسكري لإظهار أنه "صاحب السيطرة"، وألا يكون بالضرورة هدف هكذا تحرك حسم الحرب نهائياً- لأن ذلك يتطلب عملية طويلة.

أخبار قيادي عسكري إيراني يكشف 5 شروط للتفاوض

وبحسب الصحيفة، فإن شن عمل عسكري ضد البنى التحتية الاستراتيجية أو آبار النفط يخدم نتنياهو أيضاً، باعتباره يشهد هو الآخر تراجعاً في استطلاعات الرأي العام بسبب الحروب المفتوحة في لبنان وغزة وإيران دون حسم.

وطبقاً للموقع تتزايد التقديرات بعملية عسكرية قريباً وصفها بأنها ستكون مؤلمة وموضعية ومحدودة، وهدفها أن يوضح ترامب للإيرانيين أنه لا يخشاهم. وبيّنت أنه من بين الخيارات العسكرية التي يجري بحثها: مهاجمة قواعد "الحرس الثوري" في مضيق هرمز؛ وتنفيذ اغتيال مركّز لقيادة "الحرس الثوري"، واستهداف منشآت بنى تحتية.

وعلى الرغم من هذه الخيارات لفتت الصحيفة إلى أن ثمة احتمال آخر، وهو الذهاب نحو اتفاق مؤقت لمدة 30 يوماً، يشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي مقابل مفاوضات تستمر ستة أشهر. لكن سيناريو كهذا بالنسبة لنتنياهو هو "كابوس" وفقاً للموقع لأنه يكرّس شعوره بالفشل، وسط خشية من أن يفقد ترامب اهتمامه ويترك إسرائيل تواجه التداعيات وحدها في ظل اقتراب الانتخابات.