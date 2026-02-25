ردّ الديمقراطيين على خطاب حالة الاتحاد: ترامب يتنازل عن قوة واشنطن

- انتقدت حاكمة فيرجينيا، أبيغيل سبانبرغر، خطاب الرئيس ترامب عن "العصر الذهبي"، مشيرة إلى أن سياساته تزيد من معاناة المواطنين وتكاليف المعيشة، وتفتقر إلى الأمان الداخلي والخارجي. - هاجمت سبانبرغر سياسات ترامب التجارية والهجرة، مؤكدة أنها ترفع التكاليف على العائلات والشركات، وتؤدي إلى اعتقالات غير قانونية وترهيب المجتمع، داعية إلى إصلاح نظام الهجرة. - أشارت إلى تنازلات ترامب الاقتصادية والتكنولوجية لروسيا والصين، واتهمته بالكذب وتشتيت الانتباه دون حلول حقيقية، داعية للوحدة والمطالبة بالتغيير.

قدّمت حاكمة ولاية فيرجينيا الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر، الردّ الديمقراطي الرسمي على خطاب الرئيس دونالد ترامب عن حالة الاتحاد، حيث شككت في "العصر الذهبي" الذي بشّر به ترامب في خطابه، وركزت في خطابها على معاناة المواطنين وعدم القدرة على تحمل التكاليف، بعد مرور أكثر من عام على ولايته، وأرجعتها إلى سياساته، كما انتقدت الجمهوريين، وقالت إنهم يجعلون حياة الأميركيين أكثر كلفة وأصعب بكثير.

وطرحت سبانبرغر، 3 أسئلة "هل يعمل الرئيس على جعل حياتهم أسهل وأكثر سهولة اقتصادياً؟، وهل يعمل على أن يكون الأميركيون آمنين في الداخل والخارج؟ هل يعمل من أجلكم؟"، وأجابت عنها جميعها بـ"لا"، وأن التكاليف مرتفعة في السكن، والرعاية الصحية، والطاقة، والمعيشة، وأن سياساته لا توفر الأمان للأميركيين في الداخل والخارج، وأنه لا يعمل لصالحكم. وانتقدت في خطابها، ما وصفتها بـ"السياسات التجارية المتهورة"، مضيفة أنها رفعت التكلفة على العائلات الأميركية وعلى الشركات الصغيرة، والمزارعين، وأنه رغم إبطال المحكمة العليا هذه الرسوم أخيراً، يخطط الرئيس لفرض رسوم جديدة. وقالت: "هذا سيعني زيادة ضريبية ضخمة جديدة عليكم وعلى عائلاتكم، بينما يرفض الجمهوريون في الكونغرس استخدام سلطتهم الدستورية لإيقافه. هم يجعلون حياتكم أصعب وأكثر كلفة، بل أكثر صعوبة للحصول على الرعاية الطبية".

كما هاجمت سبانبرغر سياسات ترامب بخصوص إنفاذ قوانين الهجرة، وقالت "أرسل رئيسنا عملاء فيدراليين غير مدربين إلى مدننا، حيث اعتقلوا واحتجزوا مواطنين أميركيين ومقيمين من دون مذكرات قضائية، وسحبوا أمهات من أطفالهنّ، وأرسلوا أطفالاً إلى مراكز احتجاز بعيدة، بل قتلوا مواطنين أميركيين في شوارعنا، وفعلوا كل هذا وهم يرتدون أقنعة على وجوههم بعيداً عن المساءلة"، مشددة على أن نظام الهجرة "المعطّل" يحتاج إلى الإصلاح وليس أن يكون ذريعة لترهيب المجتمع.

وتحدثت سبانبرغر عمّا يخصّ حفظ أمن الأميركيين في الخارج، قائلة إنه بينما "يتحدث الرئيس عن إنجازاته المزعومة، يتنازل عن القوة الاقتصادية والتكنولوجية لروسيا، وينحني أمام الصين، ويتودد إلى ديكتاتور روسي، ويخطط لحرب مع إيران"، مضيفة أن "الرئيس في خطابه فعل ما يفعله دائماً، وهو الكذب والبحث عن كبش فداء، وتشتيت الانتباه من دون تقديم حلول حقيقية للتحديات التي تواجه البلاد"، وأنه يسعى لتقسيمها وجعل المواطنين بعضهم ضد بعض، ويثري نفسه وعائلته، وأشارت إلى وضعه اسمه على المباني في العاصمة على غير عادة الرؤساء الأميركيين.

واختتمت بالقول إن الرئيس جورج واشنطن حذر في خطابه الوداعي من وصول "رجال ماكرين وعديمي المبادئ" إلى السلطة، وقالت "إنه عمل أميركي ووطني أن نتحد ونطالب بالمزيد، وأن نضمن بقاء اتحادنا قوياً. لأننا نحن الشعب نملك القدرة على إحداث التغيير، والوقوف إلى جانب الحق، وعلى المطالبة بالمزيد من أمتنا".