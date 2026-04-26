ردود دولية تستنكر إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

- حادثة إطلاق النار في واشنطن: شهد حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض حادثة إطلاق نار من قبل مسلح، مما أثار صدمة عالمية. لم تقع إصابات وتم القبض على المشتبه به، الذي سيواجه محاكمة فيدرالية. - ردود الفعل الدولية: قادة العالم أدانوا الحادثة، مؤكدين على حماية المؤسسات الديمقراطية وحرية الصحافة. شخصيات بارزة مثل كير ستارمر وإيمانويل ماكرون نددت بالهجوم. - التضامن والدعم الدولي: دول مثل قطر وإسبانيا وباكستان أبدت تضامنها مع الولايات المتحدة، مشيدة بجهاز الخدمة السرية الأميركي لتحركه السريع.

عبّر قادة العالم عن صدمتهم بعد أن أطلق مسلح النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن ليل السبت بحضور الرئيس دونالد ترامب، وأعربوا عن ارتياحهم لعدم وقوع إصابات. وقالت سلطات إنفاذ القانون الأميركية إن المشتبه فيه الوحيد، المسلح بـ"بندقية صيد ومسدس وعدة سكاكين"، أوقف وسيمثل الاثنين أمام محكمة فيدرالية.

في ما يأتي أبرز ردّات الفعل الدولية:

بريطانيا

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد عن "صدمته إزاء المشاهد في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بواشنطن". وأضاف في منشور على منصة إكس أن "أي اعتداء على مؤسسات ديمقراطية أو حرية الصحافة يجب أن يدان بأشد العبارات".

I am shocked by the scenes at the White House Correspondents’ Dinner in Washington overnight.



Any attack on democratic institutions or on the freedom of the press must be condemned in the strongest possible terms.



It is a huge relief that @POTUS, the First Lady and all those… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 26, 2026

فرنسا

دان الرئيس الفرنسي هجوماً "غير مقبول"، معرباً عن "دعمه" لدونالد ترامب. وكتب ماكرون على منصة إكس "الهجوم المسلح الذي استهدف رئيس الولايات المتحدة الليلة الماضية أمر غير مقبول. لا مكان للعنف في الديمقراطية. أعرب عن دعمي الكامل لدونالد ترامب".

الهند

قال رئيس الوزراء الهندي إنه "شعر بالارتياح عندما علم أن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ونائب الرئيس بخير ولم يصبهم أي أذى". وكتب على منصة إكس "أتمنى لهم السلامة والعافية الدائمة. لا مكان للعنف في الديمقراطية ويجب إدانته بشكل قاطع".

كندا

قال رئيس الوزراء الكندي إنه "يشعر بالارتياح لأن الرئيس والسيدة الأولى وجميع الضيوف بخير". وأضاف كارني على منصة إكس "لا مكان للعنف السياسي في أي ديمقراطية، وأتضامن مع جميع أولئك الذين هزهم هذا الحدث المقلق".

I am relieved that the President, the First Lady, and all guests are safe following reports of gunfire at the White House Correspondents’ Dinner in Washington tonight.



Political violence has no place in any democracy and my thoughts are with all those who have been shaken by… — Mark Carney (@MarkJCarney) April 26, 2026

المكسيك

كتبت الرئيسة المكسيكية على منصة إكس "من الجيد أن الرئيس ترامب وزوجته بأمان في أعقاب الأحداث الأخيرة. نرسل لهما احترامنا". وأضافت شينباوم "يجب ألا يكون العنف هو السبيل أبداً".

أورسولا فون ديرلاين

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن "ارتياحها" لأن ترامب وزوجته ميلانيا والحاضرين في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض لم يتعرضوا لأي أذى. وأضافت في منشور على إكس "لا مكان على الإطلاق للعنف في السياسة".

كايا كالاس

نددت مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بـ"العنف السياسي" بعد إطلاق النار في واشنطن. وأعربت كالاس في منشور على إكس عن "ارتياحها" لعدم سقوط ضحايا، وأضافت "لا يوجد مكان للعنف السياسي في أي ديمقراطية. ينبغي ألّا تتحوّل مناسبة مخصصة لتكريم الصحافة الحرّة إلى مسرح للخوف".

قطر

أعربت قطر عن إدانتها لحادث إطلاق النار في البيت الأبيض، مجدّدة "موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب"، وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان "تضامن دولة قطر الكامل مع الولايات المتحدة".

تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها، لحادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل عشاء لرابطة مراسلي البيت الأبيض في أحد فنادق العاصمة واشنطن، بحضور فخامة الرئيس دونالد ترامب،… pic.twitter.com/v1GdI5vwYN — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 26, 2026

إسبانيا

دان رئيس الوزراء الإسباني "الهجوم الذي وقع الليلة على الرئيس (ترامب)". وكتب سانشيز على منصة إكس "العنف ليس الحل أبداً. لن تتقدم الإنسانية إلا من خلال الديمقراطية والتعايش والسلام".

باكستان

قال رئيس الوزراء الباكستاني إنه "صُدم بشدة من حادث إطلاق النار المقلق". وأضاف شريف على منصة إكس "أشعر بالارتياح لأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى والحضور بخير... وأتمنى له دوام السلامة والعافية".

إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه وزوجته سارة "صُدما بمحاولة اغتيال" ترامب. وأضاف نتنياهو على منصة إكس "نشعر بالارتياح لأن الرئيس والسيدة الأولى بخير وبصحة جيدة". وتابع "نتمنى الشفاء التام والسريع للشرطي المصاب، ونحيي جهاز الخدمة السرية الأميركي على تحركه السريع والحاسم".