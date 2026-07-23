رحيل كوزو أوكاموتو.. "أحمد الياباني" منفذ عملية مطار اللد

- توفي كوزو أوكاموتو، المعروف بـ"أحمد الياباني"، في بيروت عن عمر 79 عامًا، وكان أحد منفذي عملية مطار اللد في إسرائيل عام 1972، التي أسفرت عن مقتل 26 شخصًا. - انضم أوكاموتو إلى الجيش الأحمر الياباني وتحالف مع الفصائل الفلسطينية، وقضى 13 عامًا في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج عنه في صفقة تبادل أسرى عام 1985. - عاش أوكاموتو في ليبيا وسوريا ولبنان، حيث اعتقل في لبنان عام 1997 بتهمة تزوير مستندات، لكنه أُطلق سراحه ومنح اللجوء السياسي حتى وفاته.

غيّب الموت، اليوم الخميس، الياباني كوزو أوكاموتو المعروف بـ"أحمد الياباني"، أحد منفذي عملية مطار اللد الشهيرة في إسرائيل عام 1972، والتي أدت إلى مقتل 26 شخصاً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي دفعت كوزو أوكاموتو للانضمام إلى الجيش الأحمر الياباني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؟ كيف أثرت عملية مطار اللد على العلاقات الدولية والسياسة في المنطقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من وصفته بـ"الرفيق المناضل والأممي الثوري الكبير"، الذي توفي اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت، عن عمر ناهز 79 عاماً. وقالت الجبهة في بيان إن أوكاموتو "ترجّل (...) ثابتاً على المبدأ بعد مسيرة حافلة بالمجد والثورة، وتضحيات جسام امتدت لعقود طوال في ميادين النضال إلى جانب القضية الفلسطينية؛ فلم يساوم ولم يهن، وإنما ظل قابضاً على جمر المبدأ حتى آخر نبض في حياته".

ما نعرفه عن كوزو أوكاموتو

وُلد أوكاموتو في السابع من ديسمبر/كانون الأول 1947 في مدينة كوماموتو، جنوبي اليابان، لأسرة من الطبقة المتوسطة، وكان الأصغر بين إخوته وأخواته السبعة. درس علم النبات، وأتقن لغات عدة منها الإنكليزية، والعبرية، والعربية، والصينية، والروسية. كان يُعرف في اليابان باسم ديسوكي نامبا، وهو الاسم الذي أطلقه عليه الجيش الأحمر الياباني، وهو اسم الرجل الذي حاول اغتيال ولي العهد في حينه والإمبراطور اللاحق لليابان هيروهيتو في العام 1923. أما "أحمد"، فكان اسمه الحركي الذي أطلقته عليه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الفصيل الفلسطيني اليساري الذي اشتهر في ذلك الوقت بعمليات خطف الطائرات، والذي درّب أوكاموتو وخطّط لعملية اللد.

والجيش الأحمر الياباني هو منظمة ثورية يسارية متطرفة تأسست في فبراير/ شباط 1971 بقيادة فوساكو شيغينوبو، وكان هدفها الإطاحة بالحكومة اليابانية وإشعال ثورة عالمية، واشتهرت دولياً بتحالفها الوثيق مع الفصائل الفلسطينية وتنفيذ عمليات مسلحة واحتجاز رهائن.

سيرة سياسية كوزو أوكاموتو.. قصة بطل لفلسطين واللاجئ السياسي الوحيد في لبنان

هكذا نفذ أوكاموتو عملية اللد

في 30 مايو/ أيار 1972، صعد أوكاموتو على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية من روما، حاملاً جواز سفر مزوراً باسم ديسوكي نامبا. في مطار اللد، تسلّم أوكاموتو ورفيقاه في الجيش الأحمر الياباني حقائبهم، وسرعان ما أخرجوا منها رشاشات وقنابل وبدأوا بإطلاق النار حولهم، وأدت العملية إلى مقتل 26 شخصاً، بينهم كندي وثمانية إسرائيليين. أما القتلى الـ17 الباقون، فكانوا حجاجاً مسيحيين يحملون الجنسية الأميركية من بورتوريكو. بمجرد انتهاء الهجوم، كان مقرراً أن يفجّر المنفذون الثلاثة أنفسهم، لكن قُتل منهم اثنان، فيما أصيب أوكاموتو بجروح واعتقل على الفور.

الصورة أوكاموتو خلال محاكمته في معسكر زريفين العسكري في إسرائيل، 12 يوليو 1972 (Getty)

وخلال اعتقاله، خدع الضباط الإسرائيليون أوكاموتو، فعرضوا عليه تزويده بمسدس لقتل نفسه إذا تعاون معهم خلال الاستجواب. وافق أوكاموتو، لكن الجانب الآخر لم يفِ بتعهده. بدا أوكاموتو خلال محاكمته وكأنه يطمح لأن يصدر قرار إعدام بحقه، وهو حكم لم يصدر في إسرائيل سوى مرة واحدة بحق النازي أدولف إيخمان. ووصف محاميه الذي عينته المحكمة ما جرى في حينه خلال مقابلة في العام 1976 بالقول "كان أوكاموتو يعمل لصالح الادعاء". وحُكم على أوكاموتو بالسجن مدى الحياة.

الصورة كوزو أوكاموتو في ليبيا بعد تحريره ضمن صفقة تبادل، 21 مايو 1985 (فيليب بوشون/فرانس برس)

قضى أوكاموتو، وفق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 13 عاماً قاسية في سجون الاحتلال، معظمها في العزل والحبس الانفرادي، قبل أن يتحرّر في 20 مايو/ أيار 1985 ضمن صفقة تبادل الأسرى (عملية الجليل) بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، لينتقل بعدها إلى ليبيا، فسورية، ولبنان. وبعدما أمضى سنوات عدة في مخيمات الجيش الأحمر الياباني و"الجبهة الشعبية" في البقاع في شرق لبنان، اعتقل الأمن اللبناني أوكاموتو في العام 1997 في قضية تزوير مستندات. وبضغط من طوكيو، رحّل لبنان أربعة عناصر من الجيش الأحمر إلى اليابان في العام 2000، لكن تحت ضغط الفصائل الفلسطينية وتظاهرات داعمة له، أطلق سراح أوكاموتو ومنحه لبنان اللجوء السياسي، في سابقة من نوعها. وعاش أوكاموتو منذ ذلك الحين برعاية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بصفة لاجئ سياسي وحيد في لبنان، حتى رحيله اليوم.