- الحياة المهنية والسياسية: وُلد علي أبو الراغب في عمّان عام 1946، وبدأ مسيرته في الهندسة المدنية، ثم انتقل إلى القطاع الخاص، ودخل السياسة عام 1989، وانتُخب عضوًا في مجلس النواب عام 1993، وتولى مناصب وزارية. - رئاسة الوزراء والقرارات المثيرة للجدل: تولى رئاسة الوزراء من 2000 إلى 2003، حيث شكّل ثلاث حكومات وسعى لتحفيز الاقتصاد، لكن فترته شهدت جدلاً بسبب حل البرلمان وإصدار قوانين مؤقتة. - الإرث والتأثير: توفي عن عمر 80 عامًا، وترك بصمة في الحياة السياسية والاقتصادية الأردنية، واستمر في المشاركة العامة حتى سنواته الأخيرة.

توفي في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الأردني الأسبق علي أبو الراغب عن عمر يناهز 80 عاما. ويعد أبو الراغب أحد أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية التي تولت إدارة السلطة التنفيذية، وارتبط اسمه بتحولات اقتصادية وتشريعية، وبقرارات سياسية أثارت جدلًا واسعًا، حيث أقدم (خلال فترته بين 2000-2003) على حل مجلس النواب وتعطيل الحياة البرلمانية لمدة عامين تقريباً، وخلال هذه الفترة أصدرت حكومته أكثر من 200 قانون مؤقت.

وُلد علي أبو الراغب في عمّان عام 1946، واتجه مبكرًا إلى الدراسة الهندسية، فحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1967 من جامعة تينيسي في الولايات المتحدة. وبدأ أبو الراغب حياته العملية في القطاع الحكومي، متنقلًا بين مواقع إدارية وفنية في وزارة البلديات ومحافظة العاصمة، حيث شغل مناصب مرتبطة بإدارة المشاريع والهندسة البلدية. وفي موازاة ذلك، خاض تجربة القطاع الخاص من خلال الشركة الوطنية للهندسة والمقاولات، مديرًا وشريكًا، ما أتاح له بناء شبكة علاقات اقتصادية واسعة، أهلته لاحقًا لتولي موقع نقيب المقاولين.

ولم يكن أبو الراغب بعيدًا عن العمل العام، فانتُخب عضوًا في مجلس النواب الأردني الثالث عشر، وترأس فيه اللجنة المالية والاقتصادية، كما كان عضوًا في لجنة الطاقة والثروة المعدنية، وهي مواقع عززت صورته كسياسي ذي توجه اقتصادي واضح، وكان عضوًا في كل من: مجلس أمانة عمّان الكبرى، ومجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، المجلس الاقتصادي الاستشاري. وفي سنواته الأخيرة، تولى رئاسة مجلس أمناء جامعة العقبة للعلوم الطبية (2023)، ليبقى حاضرًا في الشأن العام حتى وقت قريب.

الحياة السياسية

دخل أبو الراغب الحياة السياسية الحزبية من بوابة التجمع الديمقراطي مع عودة الحياة البرلمانية للأردن عام 1989 بعد هبة نيسان (إبريل) في ذلك العام، دون أن ينجح حينها في دخول مجلس النواب، غير أنه فاز بعضوية مجلس النواب عام 1993، ليُعيّن بعدها وزيرًا في حكومتي الأمير زيد بن شاكر وعبد الكريم الكباريتي. وفي انتخابات 1997، عاد إلى مجلس النواب ممثلًا عن الدائرة الانتخابية الثالثة في عمّان، المعروفة في ذلك الوقت بـ"دائرة الحيتان" لشدة المنافسة فيها بين شخصيات سياسية واقتصادية نافذة.

وقُبيل انتهاء تلك الدورة، اختاره العاهل الأردني عبد الله الثاني رئيسًا للوزراء، ليبدأ أبو الراغب مرحلة استمرت من يونيو/حزيران 2000 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2003، شكّل خلالها ثلاث حكومات متتالية (الحكومات الثانية والثالثة والرابعة في عهد الملك عبدالله). ويُصنَّف أبو الراغب سياسيًا ضمن التيار الليبرالي الاقتصادي، إذ سعى خلال رئاسته للحكومة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار، وتحقيق قدر من الاستقرار في القطاعات الإنتاجية، ومن أبرز قراراته مشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، التي مُنحت تشريعات وقوانين استثمارية خاصة.

غير أن عهده لم يخلُ من الجدل؛ إذ شهد حلّ مجلس النواب وتعطيل الحياة البرلمانية لمدة عامين، وإصدار أكثر من 200 قانون مؤقت، وأثار انتقادات واسعة بسبب ما وصف بإخلال التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتزامنت رئاسته للحكومة مع الحرب الأميركية على العراق عام 2003، التي انتهت باحتلاله في إبريل/نيسان من العام نفسه، وما رافق ذلك من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية على الأردن.

ونعى رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان بمزيد من الحزن والأسى، رئيس الوزراء الأسبق أبو الراغب، معربا عن تعازيه ومواساته برحيل أبو الراغب، مؤكدا أن "الأردن فقد برحيله أحد رجالاته الأوفياء الذين خدموا الوطن بإخلاص وتفان على مدى عدة عقود".