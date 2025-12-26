- توفي عصام مخول، القيادي البارز في الداخل الفلسطيني، عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد مسيرة سياسية حافلة شملت رئاسة "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" وقيادة الحزب الشيوعي. - نعت الأحزاب السياسية مخول، مشيدة بنضاله من أجل العدالة والكرامة، حيث كان صوتًا حرًا في الدفاع عن قضايا شعبه، وترك بصمة واضحة في الحياة العامة والسياسية. - وُلد مخول في 1952، وبرز في العمل السياسي منذ السبعينيات، حيث شغل مناصب قيادية متعددة، منها عضوية الكنيست ورئاسة معهد إميل توما.

توفي اليوم الجمعة القيادي في الداخل الفلسطيني عصام مخول رئيس "الجبهة الديمقراطية للسّلام والمساواة" في الداخل، والأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي وعضو مكتبه السياسي، ورئيس معهد "إميل توما" للدراسات، وذلك في مستشفى الكرمل في مدينة حيفا، عن سن 73 عاماً. وكان مخول صاحب المسيرة السياسية الحافلة، قد خضع لعملية قسطرة في القلب في الآونة الأخيرة، ثم تدهورت حالته وصولاً إلى وفاته اليوم. ونعت الأحزاب السياسية في الداخل الفلسطيني القيادي الراحل.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، أنهما "ينعيان القائد الوطني الأممي المناضل"، مضيفاً "إنّنا نودع رفيقا شيوعياً مناضلاً أصيلاً، أمضى حياته في النضال من أجل شعبه، وحركة التقدّم والإنسانية، وبقي على عطائه بزخم كبير، حتّى يوم رحيله المفجع، حاضراً في ميادين النضال، مُثقفاً سياسياً وفكرياً، على مدى السنين".

وتابع البيان: "إنّ كوادر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، يودعون بألم وحزن شديدين، رفيقهم الغالي طيب الذكر عصام مخول، الذي عرفوه بينهم على مدى 5 عقود، في كافة ميادين ونشاطات النضال، وتميّز بمواقفه السياسية والتقدّمية الصلبة، ذات البوصلة الواضحة، بوصلة تحرّر شعبنا الفلسطيني، بناء المجتمعات على أسس العدالة الإنسانية، وعلى هذا، سيبقى ذكره الطيب خالداً".

بدوره نعى حزب التجمّع الوطني الديمقراطي عصام مخول وقال في بيان إنه "ترك المرحوم بصمة واضحة في الحياة العامة وفي العمل السياسي والوطني بالداخل ومدينة حيفا والحركة الطلابية والاتحاد القطري للطلاب الجامعيين عبر دوره القيادي في الحزب الشيوعي والجبهة، كان الراحل صوتاً حرّاً في انحيازه لقضايا شعبه، ومناضلاً من أجل العدالة والكرامة والحقوق الجماعية لشعبنا".

وبحسب بيان أوردته الجبهة الديمقراطية، ولد عصام مخول في 18 يوليو/تموز من العام 1952، في قرية البقيعة في الشمال. وبدأ تعليمه الجامعي، في جامعة حيفا في أوائل سنوات السبعين، وانخرط في العمل السياسي التقدمي في الجامعة، بداية مع حركة "يش"، ثم انخرط في الجبهة الطلابية، ولاحقاً انتخب رئيساً للجنة الطلاب العرب في الجامعة، لينخرط لاحقاً في سلسلة من النشاطات والمهمّات التي أوكلت له، من الحزب الشيوعي والجبهة.

وهذه أبرز المحطات في سيرته: