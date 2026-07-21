رحلة تفكيك المحكمة الجنائية الدولية: ذروة حرب ترامب منذ 6 سنوات

- بدأت الولايات المتحدة حملة قوية ضد المحكمة الجنائية الدولية تحت إدارة ترامب، معتبرةً إياها تهديدًا للأمن القومي بعد تحقيقات في جرائم حرب محتملة في أفغانستان، مما أدى إلى فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة. - قاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حملة لتفكيك المحكمة، مشيرًا إلى أنها تهدد السيادة الأمريكية وتستهدف الجنود والمسؤولين الأمريكيين، مدعومة من منظمات يسارية وحكومات معادية. - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن حملة لشل قدرة المحكمة على العمل، تضمنت حظر السفر وزيادة العقوبات، وضغوط دبلوماسية على دول أخرى للانسحاب من المحكمة.

تحت مبدأ لا أحد يُحاكم أميركياً أو حليفاً لواشنطن، ولو ارتكب جرائم حرب، رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حربها، التي كانت أطلقتها قبل نحو 6 سنوات، ضد المحكمة الجنائية الدولية بهدف تفكيكها "لبنة لبنة"، لأنها قد تفتح تحقيقات بجرائم حرب ارتكبتها أميركا حول العالم، بحسب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي يحمي بهذه الطريقة الحليف الإسرائيلي.

وأُنشئت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002، وهي تلاحق الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. ولم توقّع الولايات المتحدة أو إسرائيل المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك روسيا التي صدرت بحق رئيسها فلاديمير بوتين مذكرة توقيف منذ مارس/آذار 2023 على خلفية الحرب في أوكرانيا.

بداية المحاولات الأميركية للضغط على المحكمة الجنائية الدولية

بدأت المحاولات لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية على يد واشنطن خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى، إذ أصدر أمراً تنفيذياً أعلن فيه "حالة طوارئ وطنية وأجاز تجميد أصول مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية"، ونص الأمر التنفيذي تحديداً على وجود "تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة" بسبب "تأكيدات المحكمة الجنائية الدولية على اختصاصها في محاكمة أفراد الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك تحقيق المدعي العام في الأفعال التي يُزعم أن الجيش الأميركي والاستخبارات وأفراد مرتبطين بها (أميركا) ارتكبوها في أفغانستان".

بدأت المحاولات لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية خلال ولاية ترامب الأولى

ووقع ترامب أمراً في 2 سبتمبر/أيلول 2020 بفرض عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، على خلفية تحقيق المحكمة في جرائم حرب تواجه قوات أميركية اتهامات بارتكابها في أفغانستان. وتشمل العقوبات التي صادق عليها ترامب تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة، وقام الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بإلغاء هذا الأمر في إبريل/نيسان 2021.

وعادت وتفجرت الأزمة بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، مع فتح المحكمة تحقيقات ضد إسرائيل على خلفية العدوان على غزة، وإصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه حينها يوآف غالانت. وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وصادق ترامب، في 7 فبراير/شباط 2025، على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل الاحتلال الإسرائيلي، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في 13 فبراير 2025 عقوبات على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الموقوف عن العمل كريم خان بعد أيام من توقيع ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وادعى ترامب في بيان، وقتها، أن المحكمة الجنائية الدولية "تستهدف الولايات المتحدة وحلفائها المقرّبين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير مشروع". وكانت المحكمة أصدرت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية

وفي 6 يونيو/حزيران الماضي فرضت واشنطن عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو. واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان وقتها، أن العقوبات الأميركية على أربع قاضيات "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض"، مؤكدة أنها تدعم أفرادها كلياً وستواصل عملها من دون أي رادع.

روبيو: تفكيك المحكمة الجنائية الدولية لبنة لبنة

إلا أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لم يكتفِ بالعقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متحدثاً عن العمل على تفكيكها "لبنة لبنة". شنّ روبيو، في منشور مصور على منصة إكس في 13 الشهر الحالي، حملة عالية اللهجة على المحكمة، وقال: "في هذه اللحظة، تشنّ المحكمة الجنائية الدولية وحلفاؤها حرباً على بلادنا، لا بالرصاص أو الصواريخ، بل بالقوانين والمعاهدات وقوة ما يُسمى القانون الدولي"، وأضاف: "إذا بقينا مكتوفي الأيدي، سنكون جميعاً تحت رحمة قضاة أجانب يبعدون عنا آلاف الكيلومترات، معرضين لخطر دائم بالمحاكمة، أو حتى السجن، بتهمة ما يُسمى الدفاع عن بلدنا". وسبق ذلك بساعات كتابته مقالاً في صحيفة "وول ستريت جورنال"، تحت عنوان: "لماذا نعمل على تفكيك المحكمة الجنائية الدولية؟"، قال فيه إن أميركا "لم توافق قط على إنشاء محكمة عالمية يمكنها تجاوز سلطات محاكمنا ودستورنا".

وكتب: "سيجد معظمنا صعوبة في تخيل عالم يمكن فيه جرّ الجنود الأميركيين وضباط الشرطة وعملاء حرس الحدود والقادة المنتخبين إلى محكمة دولية، ومحاكمتهم على يد قضاة من دول عشوائية في جميع أنحاء العالم، وإدانتهم بموجب قوانين دولية لا نوافق عليها ولا نسيطر عليها، ثم سجنهم على بعد آلاف الأميال من أميركا. ولكن هذا هو ما تدعي المحكمة الجنائية الدولية الآن أن لديها الصلاحية للقيام به".

وأضاف: "تأسست المحكمة الجنائية الدولية في مطلع القرن. في البداية، جرى الترويج لها على أنها آلية احتياطية محدودة النطاق لمقاضاة أخطر الجرائم. أما الآن، فتسعى المحكمة الجنائية الدولية وحلفاؤها إلى أن تصبح محكمة عالمية دائمة ذات نطاق شبه غير محدود، مخولة بتجاوز محاكم ودساتير الولايات المتحدة والدول ذات السيادة الأخرى، ومقاضاة مواطنينا واعتقالهم. لم يوافق الأميركيون أبداً على أي من هذا. فقد عارض كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين (الجمهوريين والديمقراطيين) لدينا فكرة منح محكمة عالمية بعيدة سلطة محاكمة وسجن مواطنينا. ورفض الرئيس (الأسبق بيل) كلينتون تقديم نظام روما الأساسي (الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية) إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليه بسبب "مخاوفه بشأن عيوب جوهرية في المعاهدة". وبعد عامين، أقرت أغلبية ساحقة من كلا الحزبين في مجلس الشيوخ "قانون حماية أفراد القوات المسلحة الأميركية"، الذي يخول الرئيس "استخدام جميع الوسائل اللازمة"، بما في ذلك القوة العسكرية، لمنع المحكمة الجنائية الدولية من احتجاز أو اعتقال أميركيين. ومع ذلك، وجد الأميركيون أنفسهم في مرمى النيران: في عام 2020، أطلقت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في ما وصفته المدعية العامة (السابقة) فاتو بنسودا من غامبيا بـ"جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات المسلحة الأميركية" في أفغانستان، معلنة أن الحكومة الأميركية لم تقم بمحاكمة عدد كاف من الجنود الأميركيين لإرضاء المحكمة. وفي الواقع، كانت بنسودا تنصّب نفسها القاضية النهائية على السياسة العسكرية الأميركية ونظام العدالة الأميركي برمته".

روبيو: المحكمة الجنائية الدولية مدعومة وتُدار من شبكة قوية من المنظمات غير الحكومية اليسارية

وتابع: "لم يكن التحقيق في أفغانستان سوى الخطوة الأولى في الهجوم على الحكم الذاتي الأميركي. فالمحكمة الجنائية الدولية مدعومة وتُدار من قِبل شبكة قوية من المنظمات غير الحكومية اليسارية، وأنصار العولمة المتعجرفين، وحكومات العالم الثالث المعادية التي توحدها عداوتها تجاه الولايات المتحدة".

وقال روبيو: "وفي ولاية ترامب الثانية، استمرت هذه الدعوات في التزايد. ففي العام الماضي، حثت مجموعات ناشطة كبرى مسؤولين دوليين رفيعي المستوى على "اتخاذ إجراءات فورية وذات مغزى" ضد عمليات ترحيل إدارة ترامب للمجرمين العنيفين إلى السلفادور. وبعد أشهر، أعلن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) أن الضربات التي شنها الرئيس ترامب ضد إرهابيي المخدرات تشكل "جريمة ضد الإنسانية" وينبغي معاملتها على هذا النحو بموجب القانون الدولي، وهو خطاب رددته قيادات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية اليسارية الكبرى، ومسؤولو وسياسيو الحزب الديمقراطي.

وفي مارس/آذار الماضي، حثّت منظمة "الديمقراطية للعالم العربي الآن" التي تتخذ من واشنطن مقراً لها النظام الإيراني على طلب تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب واضحة" ارتكبها أفراد أميركيون. وقد جرى تصوير الجهود الأميركية للرد على التدخلات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية على أنها سبب إضافي يدفع المحكمة إلى استهداف الأميركيين. وعندما كتب 12 عضواً من مجلس الشيوخ الأميركي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتعبير عن مخاوفهم، اتهمهم مكتب المدعي العام بارتكاب جرائم.

وعندما فرض ترامب عقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية، قال رئيس سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن "جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 125 دولة سيكون عليها واجب قانوني باعتقاله إذا ما ظهر أمامها". وعن ذلك قال روبيو "إنها مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ هذه التهديدات. فعناصر حرس الحدود الذين يعملون على ترحيل المجرمين العنيفين من بلدنا، ومشاة البحرية الأميركية الذين يخاطرون بحياتهم لاستعادة النظام في نصف الكرة الغربي، والمدعون الفيدراليون الذين يعملون على تفكيك شبكات الإرهاب التي تخطط لشن هجمات على الأراضي الأميركية، جميعهم سيواجهون خطر الاضطهاد المستمر بسبب "جريمة" الدفاع عن بلدنا".

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واعتبر روبيو أنّ "تدخل المحكمة الجنائية الدولية في العمليات العسكرية وعمليات إنفاذ القانون الأميركية ليس مجرد تجاوز خطير لسلطاتها المزعومة فحسب، بل سيعني ذلك نهاية الولايات المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة. سيصبح قرارنا وشعبنا تحت رحمة المحكمة الجنائية الدولية ومعاونيها في "المجتمع الدولي". إن قبول المحكمة الجنائية الدولية يعني التنازل عن السيطرة على مصيرنا الوطني. ربما يمكن للدول الأكثر تهذيباً وخضوعاً أن تتصالح مع هذا الترتيب. لكن هذه هي أميركا. لقد خاض أجدادنا ثورة ضد قوة أجنبية "كانت تنقلنا عبر البحار لمحاكمتنا على جرائم مزعومة". الاستقلال هو حقنا المكتسب منذ الولادة. ولا ننوي مقايضته بحكم من طبقة كهنوتية عيّنت نفسها بنفسها باسم "القانون الدولي". إن إدارة ترامب ستحمي دائماً أفراد القوات المسلحة الأميركية من هذا التهديد. والولايات المتحدة ستُطلِق حملة دبلوماسية برسالة بسيطة مفادها أن سيادة الدول تأتي قبل العولمة. يجب ألا يقف أولئك الذين يستفيدون من الأمن الأميركي مكتوفي الأيدي بينما يجري استهداف من يوفرون هذا الأمن. هذه ليست سوى البداية. باستخدام جميع الأدوات المتاحة لحكومتنا، والعمل جنباً إلى جنب مع كل حليف يمكننا التوحد معه في قضية مشتركة، سنقوم بتفكيك المحكمة الجنائية الدولية لبنة لبنة، إذا لزم الأمر".

شل قدرة المحكمة الدولية على العمل

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، بعد نشر المقال، أن الحملة ستسعى إلى "شلّ قدرة المحكمة الجنائية الدولية على العمل بشكل منهجي، ومنعها من استهداف العسكريين أو المسؤولين الأميركيين، أو تهديد السيادة الأميركية بأي شكل آخر". ونقلت وكالة رويترز، في 12 الشهر الحالي، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله إنّ إدارة ترامب تدرس مجموعة من الخيارات لاستهداف المحكمة، بما في ذلك حظر السفر وإلغاء التأشيرات وزيادة العقوبات على المحكمة والمنظمات التابعة لها وممارسة ضغط دبلوماسي على دول أخرى للانسحاب منها. وأضاف المسؤول أن روبيو ومسؤولين أميركيين آخرين يمارسون ضغوطاً على دول أخرى في إطار حملة "لعزل المحكمة الجنائية الدولية دبلوماسياً وضمان أنها لن تستطيع استهداف الأميركيين". وقال المسؤول إن الدول التي تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأميركية أو تستضيف وجوداً عسكرياً أميركياً أو تستفيد من المظلة الأمنية الأميركية الأوسع نطاقاً "مطلوب منها رفض السلطة المفترضة للمحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة المسؤولين والعسكريين الأميركيين". وذكر أن الدول التي تعتمد على المساعدة الأميركية وترفض نبذ المحكمة ستخضع على الأرجح لمزيد من التدقيق. وأضاف "سنراقب باهتمام الدول التي ستنضم إلينا في مواجهة هذا التهديد للأميركيين المستعدين للمخاطرة بحياتهم لحماية الآخرين".

وفي إطار حروبه على كل ما يمكن أن يناقض توجهاته، وقع ⁠ترامب في 8 يناير 2026 إعلاناً بانسحاب الولايات المتحدة من ⁠35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة و31 ‌كياناً تابعاً لها قال إنها "تعمل بما ‌يتعارض مع ‌المصالح ⁠الوطنية الأميركية". ولم يذكر البيان الصادر عن البيت الأبيض ‌أسماء هذه المنظمات، لكنه قال إنها تروّج "لسياسات مناخية راديكالية، وحوكمة عالمية، وبرامج أيديولوجية تتعارض مع سيادة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية"، وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة مراجعة شاملة لجميع المنظمات الحكومية الدولية، والاتفاقيات، والمعاهدات التي تعد الولايات المتحدة عضواً أو طرفاً فيها. وقال البيت الأبيض: "ستُنهي هذه الانسحابات تمويل دافعي الضرائب الأميركيين ومشاركة الولايات المتحدة في جهات تُقدّم أجندات على حساب الأولويات الأميركية، أو تتعامل مع قضايا مهمة بكفاءة أو فعالية ضعيفة، بحيث يكون من الأفضل تخصيص أموال دافعي الضرائب الأميركيين بطرق أخرى لدعم المهام ذات الصلة".

ومنذ بدء ولايته الثانية، سعى ترامب إلى خفض تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الأمم المتحدة، وأوقف مشاركة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومدّد تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). كذلك انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، كما أعلن ترامب خططاً للانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ.