- أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، منتقدًا دور حزب الله في عرقلة هذه الجهود، ومشيرًا إلى أن الخيار العسكري غير فعال. - شدد رجي على ضرورة انسحاب الإسرائيليين ونزع سلاح حزب الله كأولوية، داعيًا فرنسا للضغط على إسرائيل وإيران، ومؤكدًا أن نزع السلاح مطلب لبناني بحت لتحقيق دولة طبيعية. - تأتي تصريحات رجي مع استعداد لبنان للجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن، وسط مساعٍ لضمان دعم حزب الله لوقف إطلاق النار، وتعويل على الحراك العربي للضغط على إسرائيل.

قال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل "تمثل السبيل الوحيد لإنهاء الحرب"، معتبراً أن الخيار العسكري "أثبت عدم فاعليته". وأضاف أن "حزب الله يبذل ما في وسعه لمنع هذه المفاوضات المباشرة"، لكنه شدد على أن الدولة اللبنانية والحكومة تعتبرانها "الطريق الوحيد لمحاولة التوصل إلى حل شامل للمشكلة"، داعياً إلى "التحلي بالواقعية" في التعامل مع الأزمة.

وانتقد رجي بشدة دور حزب الله، معتبراً أن "المقاومة المزعومة" التي يقودها الحزب "لم تحرر القدس، ولم تنقذ غزة، ولم تدافع حتى عن لبنان"، بل "زجّت البلاد في مزيد من العنف والاحتلال (الإسرائيلي)". كما وصف رواية الحزب بأنه يدافع عن لبنان ضد "الغزو والاحتلال الإسرائيلي" بأنها "عبثية في ظل تأكيد إسرائيل أنها لا تطمع بأراضٍ لبنانية". وأكد أن الأولوية تتمثل في "انسحاب الإسرائيليين، ثم نزع سلاح حزب الله، وبعد ذلك إطلاق عملية إعادة الإعمار"، داعياً فرنسا إلى "ممارسة الضغوط على كل من إسرائيل وإيران".

وأوضح الوزير اللبناني أن مطلب نزع سلاح حزب الله "ليس لإرضاء الولايات المتحدة أو الدول العربية أو المجتمع الدولي، بل هو مطلب لبناني بحت"، مضيفاً أن الدولة اللبنانية تسعى أيضاً إلى نزع سلاح التنظيمات الصغيرة المتحالفة مع الحزب "للوصول في نهاية المطاف إلى دولة طبيعية". وفي الوقت نفسه، أقرّ رجي بصعوبة هذه المهمة، مشيراً إلى أن حزب الله "تغلغل خلال أربعة عقود في مؤسسات الدولة والإدارة والقطاع الاقتصادي والأجهزة الأمنية والقضاء"، ومندداً بما وصفه بـ"الترهيب العلني" الذي يمارسه الحزب بحق القضاة والنواب.

وتأتي تصريحات رجي في وقت يواصل فيه لبنان الرهان على المسار التفاوضي، مع استعداد الوفد اللبناني لخوض الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن يوم 22 يونيو/حزيران الجاري، سعياً إلى انتزاع وقف كامل لإطلاق النار. وبحث المسؤولون اللبنانيون، أمس الثلاثاء، التحضيرات الخاصة بهذه الجولة مع رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم، في ظل مساعٍ داخلية للحصول على ضمانات من حزب الله لدعم وقف إطلاق النار، وسط تعويل على دور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في هذا الملف. كما يأمل لبنان أن يساهم الحراك العربي مع الولايات المتحدة في ممارسة ضغوط على إسرائيل لخفض التصعيد واعتداءاتها، وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار.

(فرانس برس، العربي الجديد)