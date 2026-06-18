رامي مخلوف يعلن تشكيلاً مسلحاً ويحذر من استهداف العلويين

- رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، يظهر في تسجيل مصور محذراً من "مرحلة خطرة" تستهدف الطائفة العلوية، ويعلن عن تشكيل مسلح لـ"ردع العدوان"، مشيراً إلى مخطط لتغيير البنية الديموغرافية لمناطق العلويين. - مخلوف يدعي وجود محاولات لاستقطاب شخصيات علوية عبر إغراءات لتغيير معتقداتهم، داعياً أبناء الطائفة للصبر وتجنب التصعيد، مؤكداً أن الحقوق ستعود لأصحابها قريباً. - في تسجيل سابق، هاجم مخلوف رجل الدين غزال غزال، محذراً من التظاهر، واتهم "عائلة جابر" بالسعي لإدخال العلويين في مشروع سياسي وعسكري بلا ضمانات.

أثار رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، جدلاً واسعاً بعد ظهوره في تسجيل مصور هو الأول له منذ فترة طويلة، اليوم الخميس، تحدث فيه عن مرحلة وصفها بـ"الخطرة"، معتبراً أنها تستهدف الطائفة العلوية بشكل مباشر. وأعلن، في الوقت نفسه، تأسيس تشكيل مسلح قال إنه يأتي في إطار ما سماه "ردع العدوان".

وخصص مخلوف معظم حديثه للواقع الذي تعيشه الطائفة العلوية، معتبراً أن هناك قوى تسعى إلى استهدافها من الداخل بعد أن خلصت، بحسب قوله، أطراف دولية مؤثرة إلى أن العلويين "جزء من الحل في سورية" و"أساس في أمن واستقرار البلاد".

وادعى مخلوف وجود مخطط يهدف إلى تغيير البنية الديموغرافية لمناطق وجود العلويين، مشيراً إلى أن ما وصفه بحالات المقاطعة والتهجير وسلب الممتلكات وإخراج السكان من منازلهم يصب، من وجهة نظره، في هذا الاتجاه. كما اعتبر أن الهدف النهائي يتمثل في ممارسة ضغوط على أبناء الطائفة لدفعهم إلى تغيير معتقداتهم الدينية مقابل تخفيف القيود المفروضة عليهم أو استعادة أملاكهم.

وحذر مخلوف مما قال إنها محاولات لاستقطاب شخصيات من داخل الطائفة عبر تقديم إغراءات ومكاسب مختلفة، بهدف التأثير في قناعات أبناء الطائفة ودفعهم إلى التخلي عن معتقداتهم. واستشهد، خلال حديثه، بعدد من الأحاديث والروايات المرتبطة بالإمام علي بن أبي طالب وأهل البيت.

في المقابل، دعا مخلوف أبناء الطائفة العلوية إلى التحلي بالصبر وتجنب الانجرار إلى أي ردات فعل أو أعمال قد تؤدي إلى تأجيج التوترات، مؤكداً أن مواجهة ما وصفه بالمخططات الجارية لا تكون إلا عبر "الصبر والثقة بالله"، وفق تعبيره. كما حاول طمأنة المتضررين ممن فقدوا ممتلكاتهم أو أموالهم، قائلاً إن الحقوق ستعود إلى أصحابها، ولفت إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد تطورات في هذا الاتجاه، بحسب ما ورد في التسجيل.

تقارير عربية تسريبات رامي مخلوف وسهيل الحسن تظهر محاولات لتفجير الساحل السوري

ويأتي هذا الظهور بعد تسجيل مصور آخر نشره مخلوف في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، وجّه خلاله خطاباً مباشراً إلى أبناء الطائفة العلوية، هاجم فيه رجل الدين العلوي غزال غزال، محذراً من دعوات التظاهر ورفع سقف المطالب. واعتبر حينها أن الدعوات إلى النزول إلى الشارع "بصدور عارية" تمثل مساراً غير مسؤول قد يقود الطائفة إلى "الهلاك ومكان خطِر لا عودة منه"، وفق تعبيره.

كما اتهم مخلوف حينها ما سماها "عائلة جابر" بالوقوف خلف الشيخ غزال، رابطاً بينها وبين أحداث الساحل التي شهدتها سورية في مارس/آذار 2024. واتهم العائلة بالسعي إلى إدخال أبناء الطائفة العلوية في مشروع سياسي وعسكري "بلا ضمانات". وجاءت تلك التصريحات في سياق سلسلة من الرسائل التي خصّ بها مخلوف أبناء الطائفة خلال الأشهر الأخيرة، ركز فيها على التحذير من التحركات الاحتجاجية والدعوة إلى تجنب التصعيد.