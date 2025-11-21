رامافوزا لواشنطن: يجب ألا تمارس أي دولة التنمّر على أخرى

- انتقد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا مقاطعة الولايات المتحدة لقمة مجموعة العشرين، مؤكدًا على ضرورة المساواة بين الدول وعدم ممارسة التنمّر، مشددًا على أهمية التعاون لإنهاء عدم المساواة العالمية. - أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا أن رامافوزا لن يسلم رئاسة مجموعة العشرين إذا شاركت الولايات المتحدة على مستوى قائم بالأعمال، في ظل غياب سفير أميركي في بريتوريا. - تأسست مجموعة العشرين عام 1999 وتضم 20 عضوًا يمثلون أكبر الاقتصادات العالمية، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

انتقد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الجمعة، مقاطعة الولايات المتحدة قمة مجموعة العشرين التي تحتضنها بلاده نهاية الأسبوع، مؤكداً ضرورة ألا تمارس أي دولة "التنمّر" على دولة أخرى. وفي تصريح صحافي أدلى به عشية قمة قادة مجموعة العشرين، قال رامافوزا إنه "لا يمكن للموقع الجغرافي لدولة ما، أو مستوى دخلها، أو قوة جيشها، أن يحدد من ستكون له كلمة ومن سيُهان".

وأضاف رئيس جنوب أفريقيا: "هذا يعني أن أي دولة لا ينبغي أن تتعرض للتنمّر من دولة أخرى. فنحن جميعًا متساوون". ولفت رامافوزا، إلى أن قمة مجموعة العشرين ليست مجرد سوق للأفكار، بل هي منصة لتحريك الشراكات العالمية. وشدد على وجود حاجة إلى مزيد من التعاون لإنهاء عدم المساواة العالمية.

وفي السياق، أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا، أن رامافوزا لن يقيم مراسم تسليم رئاسة مجموعة العشرين، في حال شاركت الولايات المتحدة في القمة على مستوى قائم بالأعمال. وقال المتحدث باسم الرئاسة فنسنت ماغوينيا، في تدوينة على منصة إكس، الجمعة، إن الرئيس الجنوب أفريقي لن يسلم المهمة إلى قائم بالأعمال.

والخميس، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحافي، أن الولايات المتحدة لن تشارك في قمة قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها في جنوب أفريقيا يومي السبت والأحد. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لن يحضر القمة، مبرراً ذلك بوجود "أحداث عنف تستهدف البيض" في جنوب أفريقيا. ونفى رامافوزا في تصريحات سابقة له، مزاعم العنف ضد البيض، مؤكداً أن قرار مقاطعة القمة سيكون خسارة للولايات المتحدة.

وبحسب معلومات أكدتها مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول، أبلغت الإدارة الأميركية وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا في رسالة أن القائم بأعمال السفارة الأميركية في بريتوريا مارك د. ديلارد، سيرأس وفدًا صغيرًا لحضور مراسم التسليم. وجدير بالذكر أنه نظرًا إلى غياب سفير أميركي حاليًّا في بريتوريا، تُدار البعثة الأميركية هناك على مستوى قائم بالأعمال.

وتحتضن مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا قمة قادة مجموعة العشرين، يومي السبت والأحد. ومن المفترض أن تسلم جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة العشرين رسميًّا للولايات المتحدة خلال الجلسة الختامية للقمة الأحد. وذكرت وسائل إعلام جنوب أفريقية أن إدارة ترامب تمارس ضغوطًا دبلوماسية على حكومة بريتوريا لعدم إصدار بيان ختامي مشترك في نهاية القمة. بينما تهدف حكومة بريتوريا إلى إصدار البيان، وتواصل جهودها في هذا الصدد.

وتعد مجموعة العشرين، منبرًا لـ20 عضوًا يمثلون أكبر الاقتصادات في العالم، حيث تأسست عام 1999، عقب الأزمات الاقتصادية نهاية التسعينيات، مع 20 عضوًا يمثلون نحو 60 % من سكان العالم، وما يقدر بـ85 % من إجمالي اقتصاده. وتضم المجموعة 20 عضوًا هم: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

(الأناضول)