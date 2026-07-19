رئيس وزراء قطر يستقبل وزير الخارجية التركي في الدوحة

- التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة، حيث تناولت المباحثات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة، مع تأكيد تركيا على دعمها لقطر في مواجهة الهجمات الإيرانية. - من المتوقع أن يستعرض الجانبان التحضيرات للاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، مع التركيز على تعزيز التعاون العسكري والدفاعي والربط الإقليمي. - تهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث يسعى الجانبان لرفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار في السنوات المقبلة.

التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في الدوحة. ومن المقرر كذلك أن يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيدان، بحسب مصادر في الخارجية التركية، تحدثت لوسائل إعلام من بينها "العربي الجديد".

وكانت مصادر في الخارجية التركية قد أفادت وكالة "الأناضول"، أمس السبت، بأن زيارة فيدان إلى الدوحة ستتضمن مباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز القضايا الإقليمية التي تم تناولها خلال المباحثات بين الوزيرين؟ ما هي الأهداف المحددة لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين قطر وتركيا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبحسب المصادر نفسها، تشمل الزيارة إجراء مباحثات تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة، ومن المنتظر أن يؤكد فيدان، خلال لقاءاته، تضامن تركيا ودعمها القوي لقطر في مواجهة الهجمات الإيرانية التي تعرضت لها، وبحث العلاقات المتنامية بين البلدين في مختلف المجالات على أساس الشراكة الاستراتيجية. وأضافت المصادر أن من المنتظر أن يستعرض الجانبان التحضيرات الخاصة بالاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري، برئاسة كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبينت المصادر أن فيدان سيؤكد أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت مجدداً الأهمية الاستراتيجية للتعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، إضافة إلى ضرورة معالجة قضايا المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. وأردفت بأنه سيشدد على أهمية تعزيز التعاون في مجال الربط الإقليمي، الذي تزداد أهميته بالنسبة إلى الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة، مع التشديد على أن إنهاء التوتر في الخليج بصورة دائمة ومنع أي تصعيد جديد يمثلان أولوية ملحة.

وفي هذا الصدد، ينتظر أن يتبادل فيدان مع المسؤولين القطريين وجهات النظر بشأن الجهود الدبلوماسية ومساعي الوساطة الجارية في هذا الإطار. وكانت آخر زيارة يقوم بها فيدان لقطر في مايو/ أيار الماضي. وارتقت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية منذ عام 2014، إذ تعد اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين الإطار المؤسسي الأعلى للعلاقات الثنائية، وتعقد سنوياً منذ عام 2015 بالتناوب بين زعيمي البلدين. وعقد آخر اجتماع للجنة في الدوحة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.1 مليار دولار خلال عام 2025، بينما يستهدف الجانبان رفعه إلى 5 مليارات دولار في السنوات المقبلة. كذلك دخلت اتفاقية التجارة والشراكة الاقتصادية بين البلدين حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب من العام الماضي.