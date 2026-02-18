رئيس وزراء قطر يجري مباحثات في كاراكاس مع رئيسة فنزويلا المؤقتة

بحث رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقائه رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز، اليوم الأربعاء، في كاراكاس، "سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح البلدين والشعبين". وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في منشور على حسابه في منصة "إكس"، إن الدوحة "حريصة على مواصلة الحوار البنّاء وتطوير العلاقات في مختلف المجالات المشتركة".

ووفقًا لوزارة الخارجية القطرية، جرى خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". وأكد رئيس مجلس الوزراء القطري "التزام دولة قطر بدعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأظهرت صور بثّها التلفزيون الحكومي الفنزويلي، أمس الثلاثاء، وصول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى فنزويلا، حيث استقبله وزير الخارجية إيفان جيل.

وسبق أن لعبت دولة قطر دور الوسيط بين الولايات المتحدة وفنزويلا، كما ساعدت في المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة. وأعلنت دولة قطر، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، نجاح وساطتها بين الولايات المتحدة وفنزويلا لتبادل عدد من السجناء. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، في تصريحات صحافية آنذاك، إن فنزويلا أطلقت سراح عشرة سجناء أميركيين مقابل إطلاق الولايات المتحدة سراح سجين فنزويلي، بعد عقد عدد من جلسات الوساطة بين الطرفين.

واختطفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، وسرعان ما أعلنت عن نيّات بشأن الاستحواذ على النفط الفنزويلي. وحاليًا تقيم إدارة ترامب علاقات مع الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، التي طالبت مرارًا بإطلاق سراح مادورو. وأعلن ترامب، الجمعة، نيته زيارة فنزويلا، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"علاقات قوية" بين البلدين و"تعاون متنامٍ" في قطاع النفط، وقال للصحافيين في البيت الأبيض: "سأقوم بزيارة إلى فنزويلا... لم نحدد الموعد بعد". وأشاد ترامب بالعلاقات مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة.

وأكد الرئيس الأميركي أن واشنطن وكاراكاس "تعملان معًا بشكل وثيق جدًا"، وأضاف: "لدينا علاقة جيدة جدًا"، مشيرًا إلى أن شركات نفط أميركية كبرى تعمل في البلاد، وأن الشراكة تحقق عائدات كبيرة.