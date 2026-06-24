- زار رئيس وزراء قطر مسقط لإجراء محادثات حول فتح مضيق هرمز بمشاركة إيران والعراق ودول الخليج، بهدف إلغاء رسوم العبور التي تضغط دول الخليج لإلغائها، بينما قد تقترح إيران رسومًا بيئية وملاحية وأمنية. - استقبل سلطان عُمان رئيس الوزراء القطري لمناقشة المفاوضات الأميركية الإيرانية والجهود الدبلوماسية لإنهاء حالة الحرب، مع التأكيد على إبقاء المضيق مفتوحًا دون رسوم عبور وتخصيص مسارات مؤقتة للسفن. - شهد مضيق هرمز اضطرابات منذ الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وبدأت إيران وعُمان مناقشات حول الإدارة المستقبلية للملاحة، مع اتفاق مؤقت لعبور السفن دون رسوم لمدة 60 يومًا.

قال مصدر دبلوماسي مطلع إن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار مسقط اليوم الأربعاء لإجراء محادثات حول إطلاق مفاوضات بشأن فتح مضيق هرمز تشمل إيران والعراق ودول الخليج العربية. وأوضح الدبلوماسي لوكالة رويترز أن هذه المحادثات منفصلة عن محادثات السلام الأميركية الإيرانية وترتيبات إزالة الألغام، وأن من المتوقع أن تضغط دول الخليج لإلغاء رسوم العبور بينما قد تقترح إيران فرض رسوم بيئية وملاحية وأمنية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن سلطان عُمان هيثم بن طارق استقبل رئيس الوزراء القطري اليوم الأربعاء وبحث معه مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية الجارية عبر الوساطة الباكستانية القطرية ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوصّل إلى تسوية نهائية للأزمة. وأكد السلطان على "ضرورة الدفع بهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية تكامل المساعي التي تبذلها الدول في هذا الشأن".

وقالت سلطنة عُمان الأربعاء إنها ستبقي مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة من دون فرض أي رسوم عبور، وإنها خصّصت مسارين مؤقتين شمالي وجنوبي المسار الملاحي الحالي لتسهيل المرور الآمن للسفن المغادرة للمنطقة. وبالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، ذكرت عمُان أنها أتاحت ممرّا بحريا مؤقتا لمساعدة السفن على مغادرة المنطقة بأمان وسط مخاطر أمنية متزايدة.

وشهد مضيق هرمز الحيوي اضطرابات كبيرة منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/شباط، مما حد من حركة الملاحة التجارية وأربك أسواق الطاقة العالمية. وكان المضيق مسارا لنحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل الحرب.

وقالت عُمان، في إخطار للبحارة، إن نظام فصل حركة المرور القائم في المضيق غير آمن حاليا للاستخدام، وإن السفن المغادرة عبر المضيق يمكنها بدلا من ذلك استخدام مسارات مؤقتة تقع إلى شمال وجنوب المسارات الملاحية القائمة.

وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة البحرية الدولية بالتنسيق مع السلطات العمانية، سيتم تجميع السفن والتواصل معها بشكل فردي لإبلاغها بتعليمات بشأن موعد السماح لها بالمغادرة والمسار الذي ينبغي أن تسلكه. وستُوجه السفن إلى منطقة انتظار محددة في المياه الدولية قبل السماح لها بالتحرك. وسيُطلب من السفن التي تسلك المسار المتجه شرقا عبر عُمان الحفاظ على الاتصالات مع السلطات الساحلية والامتثال لجميع التعليمات الملاحية.

وبدأت إيران وعُمان أمس الثلاثاء مناقشات حول الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات البحرية في الممر المائي. وينص الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران على عبور السفن التجارية من دون رسوم 60 يوما، لكن من المتوقع أن تتناول المحادثات ترتيبات أطول، بما في ذلك أي تكاليف مرتبطة بالخدمات البحرية بعد انتهاء تلك الفترة.

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إلى ذلك، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الأربعاء إن وجود خط ساخن بين الولايات المتحدة وإيران ضروري لمنع عرقلة إعادة فتح مضيق هرمز، متوقعاً أن تستأنف قطر إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي في غضون أسابيع. وبشأن فرض إيران رسوماً على مضيق هرمز، أكد بن عبد الرحمن أن هذه الخطوة تتعارض مع البروتوكول الدولي، وأضاف: "بالنسبة إلى قطر، فهو ممرنا المائي الوحيد.. لا يمكننا قبول وضع أو شرط يتم فيه التحكّم في بوابتنا إلى العالم". وقال رئيس الوزراء إن المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا أرست "أساساً" للمفاوضات بشأن تسوية دائمة، مؤكداً أن "العمل الحقيقي بدأ الآن".

(رويترز، العربي الجديد)