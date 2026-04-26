تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ووفق وزارة الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال "استعراض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة". وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، عن ضرورة "تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل إلى اتفاق مستدام، ويحول دون تجدد التصعيد".

كما أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضرورة "فتح الممرات البحرية، وضمان حرية الملاحة، وعدم استخدامها ورقةَ ضغط أو مساومة"، مشدداً في هذا السياق على "الآثار السلبية لذلك على دول المنطقة، وإمدادات الطاقة والغذاء في العالم، وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين".

وفي وقت لاحق من مساء الأحد، أجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الهادفة إلى خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضافت الخارجية القطرية في بيان أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد في هذا الاتصال "ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد".

وعاد عراقجي، مساء اليوم الأحد، إلى إسلام أباد لإجراء مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وذلك عقب لقاءات عقدها في مسقط مع سلطان عُمان هيثم بن طارق ووزير الخارجية بدر البوسعيدي. وبخصوص أجندة زيارة عراقجي الثانية إلى إسلام أباد خلال يومين، ذكرت وكالة "تسنيم"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن من بين أبرز أهداف الزيارة، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية، نقل شروط إيران لإنهاء الحرب إلى باكستان بصفتها دولة وسيطة.

وأضافت الوكالة أن قضايا من قبيل تطبيق نظام قانوني جديد على مضيق هرمز، والحصول على تعويضات، وضمان عدم تكرار أي اعتداء عسكري من قبل الأطراف التي أشعلت الحرب، ورفع الحصار البحري، ستكون من بين المسائل التي سيطرحها عراقجي. وذكر التلفزيون الإيراني، السبت، أن عراقجي سلّم الجانب الباكستاني "رداً رسمياً وشاملاً" على المقترحات الأميركية التي نقلها قائد الجيش الباكستاني إلى طهران خلال زيارته الأخيرة.